 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.09.2018
01:25  Как технично стырить 2,2 млрд сомов. Кырправительство определило победителя тендера прожекта "Безопасный город"
00:57  Подозрительные следы одного из "отравителей" Скрипаля Петрова ведут в Казахстан
00:16  Рождение английской демократии: Хартия вольностей (но не Великая), - Яна Литвинова
00:13  Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:10  Скандальная ситуация с беженцами в Европе, - Гордон Браун
Суббота, 22.09.2018
21:03  Нападение на военный парад в Иране (подробности): 28 погибших, более 50 - ранено
19:43  Российские банки слили в бандеровскую Украину $6-8 млрд. Кто ответит за предательство? - "СП"
19:38  Самообман Кремля. В результате колебаний Путина Сирия потеряла провинцию Идлиб, - Пол Робертс
14:05  ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего
13:27  Как долго Россия будет вести себя как кот Леопольд? - М.Ремизов
13:21  Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин
13:19  Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"
13:16  Изнасилованные немки сами извиняются перед мигрантами-насильниками. Чем это закончится для Запада, - М.Делягин, А.Фурсов
12:13  Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию
11:08  В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых
11:00  Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба
10:54  Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов
10:46  Наступление по всем компам. Политика США и их союзников в киберпространстве больше не связана никакими ограничениями
10:42  Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов
10:34  "У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)
10:20  Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
09:22  Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
08:55  Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:54  США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
02:36  Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов
02:29  В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:24  Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:21  Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае
01:31  Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов
00:34  Электростанции, заводы, газопровод: что еще СССР построил в Афганистане, - А.Бражник
00:29  Час Х в Долине смерти. На суде по делу о сгоревшем в Казахстане узбекском автобусе заговорили свидетели
00:27  Оттепель или ловушка для инвесторов? В Таджикистане начали игру в либерализацию, - Н.Курбонов
00:10  Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?
Пятница, 21.09.2018
22:06  Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое
21:54  У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков
18:12  Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...
17:46  КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...
17:30  В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве
15:10  Умер экс-премьер УССР и Украины в 1987-90 и 1994-95 гг. Виталий Масол
15:08  Все мы бабы ду... Канцлер Германии Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Мэй
13:18  В Чечне убит возвращавшийся из Сирии кыргызский боевик Кочкаров
12:35  Родня... Малазийскому экс-премьеру Разаку (тестю казаха Данияра Кесикбаева) предъявили 21 обвинение в присвоении $681 млн
12:32  Веерных отключений электроэнергии больше не будет – уверяет КырНацэнергохолдинг. Посмотрим...
12:27  Травят как букашек. Китайские агрономы незаконно использовали в Казахстане пестициды
12:20  Французы между сексуальной либерализацией и исламистской радикализацией, - Ришар Верли
12:12  Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова
12:10  Беглый кыр-премьер Бабанов сторговался с властью? - А.Бактыбекова
12:07  Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
11:47  Охранная грамота для очага террора. Сирийский конфликт затягивается, - С.Кожемякин
11:44  Ты туда не ходи, сюда ходи... В Ташкенте состоялась международная конференция по развитию транспортных коридоров ЦентрАзии
10:23  Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20. Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля, - "МК"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:13 23.09.2018

Замминистра труда и социального развития Кыргызстана уволена за скандал на борту самолета

Замминистра труда и социального развития Кыргызстана уволена за скандал на борту самолета

Устроившая дебош в аэропорту Сеула Зууракан Каденова освобождена от должности заместителя министра труда и социального развития КР, сообщает пресс-служба правительства КР в субботу.

"Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматовна освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба.

Напомним, заместитель министра труда З. Каденова устроила скандал на борту самолета, следовавшего рейсом Сеул-Алматы из аэропорта "Инчхон" в Сеуле. В течение двух часов бортпроводники пытались вывести дебоширку из самолета. Однако чиновница отказалась подчиниться. Тогда командир корабля принял решение вывести всех пассажиров. По свидетельствам очевидцев, чиновница была пьяна.
22 Сентября 2018

Источник - express-k.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537650780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  