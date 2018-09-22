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|Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:13 23.09.2018
Замминистра труда и социального развития Кыргызстана уволена за скандал на борту самолета
Замминистра труда и социального развития Кыргызстана уволена за скандал на борту самолета
Устроившая дебош в аэропорту Сеула Зууракан Каденова освобождена от должности заместителя министра труда и социального развития КР, сообщает пресс-служба правительства КР в субботу.
"Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматовна освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба.
Напомним, заместитель министра труда З. Каденова устроила скандал на борту самолета, следовавшего рейсом Сеул-Алматы из аэропорта "Инчхон" в Сеуле. В течение двух часов бортпроводники пытались вывести дебоширку из самолета. Однако чиновница отказалась подчиниться. Тогда командир корабля принял решение вывести всех пассажиров. По свидетельствам очевидцев, чиновница была пьяна.
22 Сентября 2018