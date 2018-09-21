Подозрительные следы одного из "отравителей" Скрипаля Петрова ведут в Казахстан

00:57 23.09.2018

Подозреваемый в деле Скрипалей посещал Казахстан в 2016 году



Александр Петров – один из двух подозреваемых в скандальном деле об отравлении Скрипалей в британском Солсбери – пересекал границу Казахстана в 2016 году, сообщает английское издание The Telegraph. На границе он заявил, что направляется в Пекин. Через 15 дней Петров вернулся в Москву. Уже из Тель-Авива.



Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, происшедшее 4 марта 2018 года, всколыхнуло мировую общественность и сильно ухудшило дипломатические отношения между Россией и Великобританией. Эксперты обнаружили в доме Скрипаля следы боевого отравляющего вещества класса "Новичок" и обвинили российские спецслужбы в покушении на убийство и использовании запрещенного химического оружия. Россия все обвинения отвергла. Англия начала расследование.



5 сентября британская полиция опубликовала фото подозреваемых в отравлении. Ими оказались двое российских граждан – Руслан Боширов и Александр Петров. И тогда дело Скрипалей стало еще более запутанным.



Британская сторона настаивала на том, что Боширов и Петров являются сотрудниками ГРУ, которых направили в Солсбери специально для того, чтобы они убили Сергея Скрипаля. Кремль в свою очередь все отрицал. Президент России Владимир Путин заявил: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас".



13 сентября Петров и Боширов вышли из тени. Они дали интервью российскому телеканалу Russia Today, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери. По их словам, они собирались "оторваться в Лондоне". Оба утверждают, что фотографировались во время поездки, но просьбу показать снимки проигнорировали. И Петров и Боширов заявили, что ничего не знают о Скрипале, и что их очень пугает поднявшаяся шумиха.



Судя по опубликованной в Интернете информации о пересечении границ, Петров и Боширов часто совершают международные поездки. Журналистам удалось отследить перелеты Петрова, и выяснить, что в 11 июля 2016 года он приехал в Казахстан из России на автобусе. Пунктом назначения он указал Пекин. После пересечения границы след Петрова теряется. Появляется он лишь через 15 дней на самолете, летящем в Москву из столицы Израиля. Как он туда попал и действительно ли отправился в Пекин из Казахстана, остается неизвестным.



21 Сентября 2018 Тимур АУБАКИРОВ | Астана