Как технично стырить 2,2 млрд сомов. Кырправительство определило победителя тендера прожекта "Безопасный город"

01:25 23.09.2018

21 сентября 2018, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



"Безопасный город". Победитель аукциона определен, даты реализации проекта нет



Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по итогам открытого аукциона по проекту "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба правительства.



По словам председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыта Шаршембиева, российская компания "Концерн радиостроения "Вега" признана победителем конкурса.



"Стоимость реализации проекта установлена на уровне 2 миллиардов 320 миллионов сомов, что на 230 миллионов сомов меньше заявленной стартовой цены. Концерн радиостроения "Вега" по первому лоту предложил 1,125 миллиарда сомов, а по второму - 1,195 миллиарда сомов. После аудиторской проверки компания должна будет перечислить средства в качестве гарантийного взноса", - сказал он.



Как рассказала глава ГРС Алина Шаикова, рабочая группа подготовила изменения в нормативные правовые акты. Вместе с этим в пилотном режиме запущена система фиксации нарушений с доставкой протоколов адресатам.



Премьер поручил завершить процедуры, необходимые для реализации проекта "Безопасный город", в том числе подготовку соответствующего соглашения с указанием конкретных перекрестков и отрезков автодорог, где в первую очередь будут установлены камеры видеофиксации.



"Руководители государственных органов будут нести персональную ответственность за эту работу. Волокита здесь недопустима", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.



Однако о сроках начала реализации долгожданного проекта в правительстве не сообщают.



В повторном аукционе по реализации проекта "Безопасный город" участвовали три компании - ЗАО "Альфа Телеком", "Безопасность информационных систем" и российский концерн "Вега".



Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.