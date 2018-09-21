 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предприятия Таджикистана задолжали работникам свыше $2,5 млн
08:03 23.09.2018

Общая сумма задолженности по выдаче заработной платы в Таджикистане на начало августа текущего года составила свыше 23,6 млн сомони (более $2,5 млн), сообщает ТаджикТА.
В сообщении отмечается, что самая большая задолженность в реальном секторе экономики сохраняется в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – более 8,9 млн сомони ($944,7 тыс), обрабатывающей промышленности – свыше 3,7 млн сомони ($392,7 тыс), строительстве – более 2,7 млн сомони ($286,6 тыс), сельском хозяйстве и лесоводстве – более 3,6 млн ($382 тыс).

По данным статистики, самая низкая зарплата в реальном секторе экономики на июль текущего года сложилась у работников сельского хозяйства, а также охоты, лесоводства и рыболовства – она составила 470 сомони ($49,8) и 753 сомони ($79,9) соответственно. Самая высокая оплата труда зафиксирована в строительстве – 2300 сомони ($244), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 2400 сомони ($254), в сфере энергетики и водоснабжения – 1700 сомони ($180).

В секторе услуг самыми высокооплачиваемыми остаются работники финансового посредничества, они зарабатывают 3200 сомони ($339), транспорта и связи – 2300 сомони ($244), сотрудники, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом – 1500 сомони ($159).

Ранее сообщалось о повышении с 1 сентября текущего года в Таджикистане зарплат бюджетникам, а также выплат пенсионерам и студентам. Зарплата сотрудникам силовых структур, правоохранительных органов и военнослужащим будет увеличена на 10%, остальным бюджетникам, а также пенсии и стипендии – на 15%.

Таджикистан по уровню средней зарплаты на пространстве СНГ занимает последнее место, которое удерживает на протяжении 27 лет своей независимости. Согласно исследованию Высшей школы экономики России, в 2017 году реальный уровень зарплаты в Таджикистане составил $137. Для сравнения, средняя зарплата в России – $600, Казахстане – $459, Белоруссии – $421, Азербайджане – $306, Молдове – $308, на Украине – $272, в Кыргызстане – $216.

21.09.18

Источник - ТаджикТА
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