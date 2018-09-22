Непорочность требует жертв. Что грозит невесте в Таджикистане, если она не девственница, - Гуландом Зарифи

11:01 23.09.2018 Недавно в Душанбе прошла выставка портретов таджикских женщин художницы Марифат Давлатовой. Экспозиция вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Дело в том, что на многих картинах художницы женщины изображены в полуобнаженном виде, а не укутаны с ног до головы, как того требуют общепринятые в Таджикистане нормы морали. На художницу в соцсетях обрушился шквал критики – в основном, мужской. Мужчинам не понравилось, что на всеобщее обозрение выставили нечто такое, что в традиционном мусульманском обществе испокон веков считается запретным и должно быть сокрыто от посторонних глаз. По словам самой Марифат, эти портреты – не только протест против гендерного неравенства в таджикском обществе, но и попытка побороть хамские, оскорбительные действия мужчин, унижающие честь и достоинство женщин. Это протест против многих предрассудков и стереотипов, которые до сих пор живы в Таджикистане.



Одним из таких предрассудков является обязательная девичья непорочность, то есть сохранение девственности до самой свадьбы. В Таджикистане это возведено в культ и внушается с детства. Предрассудок этот отравляет жизнь женщинам не только потому, что ограничивает свободу, но и потому, что влечет за собой страдания, унизительные процедуры и осуждение окружающих, и все это подчас становится совершенно невыносимым.



Бракованная вещь



Традиционная таджикская семья – это не только муж, жена и их дети, но и все родственники, в первую очередь, со стороны мужа. Выходя замуж, девушка принимает традиции и порядки, принятые в семье супруга. Часто муж и его родня, сомневаясь в непорочности девушки, подвергают ее унизительной предварительной проверке, но никто при этом не задает вопрос мужчине: в какой степени непорочен он сам?



Традицию проверять простыню после первой брачной ночи свято блюдет здесь не только мужчина, но и женская часть его семьи. После первой брачной ночи мать жениха и его сестры заходят и бесцеремонно проверяют простыню молодоженов. Отсутствие целомудрия у невесты грозит ей общественным осуждением и настоящей травлей. За ней, как клеймо, прочно закрепляется репутация "гулящей". При этом никто не разбирается в причинах потери девственности, а ведь в Таджикистане немало случаев, когда совсем юных девушек насилуют знакомые или незнакомые парни, соседи и даже родственники мужского пола.



Картина Марифат Давлатовой. Иллюстрация с сайта Asiaplustj.info



Многие таджикские мужчины к женщине относятся, как к вещи, и если вещь оказалась "бракованной", ее можно вернуть обратно, сдать, выбросить. История Мавлюды (имя по понятным причинам изменено) – типичная в своей безысходности, через такое проходят многие женщины в стране.



"Мне было 15 лет, когда меня изнасиловал наш сосед, который был взрослым и имел дочь моего возраста. Он меня знал с детства, но его это не остановило. Произошло это, когда мама меня послала к ним за солью. В доме, кроме него, никого не было. Он запер за мной дверь, но я не понимала, что он от меня хочет. А когда он стал меня целовать, я стала вырываться. Я плакала, просила меня не трогать, но он меня не слушал. Мне было больно, я еле дошла до дома. Я рассказала все маме, а она, вместо того, чтобы пожалеть, набросилась на меня с кулаками. Я тогда не понимала, за что. Сейчас я уже взрослая и понимаю, что мать испугалась отца, дядей, братьев. Поэтому она никому не стала жаловаться. Да и не могла: сосед был милиционером и мог сделать, что угодно", – рассказала Мавлюда.



Через три года Мавлюду выдали замуж. Обнаружив, что она не девственница, муж на второй день выгнал ее из дома. Она пыталась объяснить, что произошло, но он ее объяснение не принял. Со слов Мавлюды, дома после возвращения она была жестоко избита собственными братьями. В семье она стала изгоем, к ней относились хуже, чем к собаке. Мать отправила ее к родственникам, где было еще страшнее. Девушка потеряла все, и, в конце концов, чтобы прокормить себя, стала заниматься проституцией. Живет она теперь с такими же, как она сама, и от своих подруг по несчастью получает больше внимания и любви, чем от родных.



Девственная, но нелюбимая



Матери в Таджикистане с детства приучают девочек к мысли о том, что они должны быть непорочными. Чтобы доказать свое целомудрие, девушки перед свадьбой посещают специализированные учреждения, где можно пройти медицинскую проверку на девственность. Для тех же, кто по тем или иным причинам девственность потерял, этот факт становится приговором не только для девушки, но и для всей ее семьи.



В 2014 году только в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы за справкой о девственности обратились 480 девушек. Из них не девственницами оказались всего 37. Но даже справка о наличии девственности не может спасти женщину от голословных обвинений. Мужчины обычно не знают физиологии женщины и могут обвинять девушек, исходя из шаблонных представлений.



"Сомневающийся мужчина подвергает женщину унизительной проверке, может быть, не зная, что каждая женщина имеет индивидуальные особенности: у кого-то при первом акте может быть много крови, у кого-то – почти не быть. Девственная плева у некоторых женщин бывает очень эластичной и не повредиться даже после неоднократных половых контактов. Это все очень индивидуально, – говорит гинеколог Лютфи Собирова. – Однако мужчина имеет свои убеждения, и даже эти справки его не успокаивают".



Многие идут на процедуру проверки только для того, чтобы доказать мужу и его семье свою невинность. Случается, что девушки не проходят тест, и это приводит к большой трагедии. Так, в городе Канибадаме Согдийской области в июле 2018 года супруги Ганиевы покончили жизнь самоубийством за месяц до свадьбы дочери, которая не прошла тест на девственность. Девушка тоже собиралась утопиться, но в последний момент ее спасли.



В июле 2017 года покончила с собой жительница Восейского района Хатлонской области Раджабби Хуршед. Выпив большую дозу уксуса, она умерла в тяжелых мучениях. К такому страшному шагу ее подтолкнул муж Зафар Пиров, который заставил ее пройти тест на девственность целых два раза. Девственность Раджабби была подтверждена в обоих случаях, но Пиров настаивал, что врачи ошиблись, и требовал от супруги "сказать правду". По словам родных Раджабби, до свадьбы она проходила медицинское обследование, и у нее были две справки – о проведенной генетической экспертизе и о состоянии здоровья. И хотя позже Зафар Пиров был приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги, но Раджабби уже не вернуть.



Зафар Пиров и Раджабби Хуршед. Фото с сайта Ozodi.org



Лютфи Собирова считает, что нередко встречаются ситуации, когда у мужчины есть любимая девушка, и он не хочет жениться на той, что сосватали ему родители.



"У мужчины уже есть девушка, но родители настаивают на своем выборе, – говорит Собирова. – И тогда мужчина находит выход: обвиняет выбранную родителями девушку в том, в чем она не виновата".



Если мужчина не справляется со своими супружескими обязанностями из-за неопытности или других – например, психологических – причин, он тоже пытается переложить вину на невесту.



Так было в случае с 19-летней Хуснигуль из района Рудаки, что неподалеку от Душанбе. В 2014 году она выиграла суд против своего мужа, который оклеветал ее, заявив, что она не девственница. Он избил Хуснигуль и отправил в родительский дом. По решению суда девушка прошла несколько медосмотров, подтвердивших ее невинность даже после брачной ночи. Суд постановил, что Хуснигуль – девственница, и обязал супруга выплатить ей финансовую компенсацию. Хуснигуль подала на развод, отказавшись от предложения мужа жить вместе.



"Нередко жены судятся с мужьями, объявившими их не девственницами после брачной ночи, – рассказывает сотрудник прокуратуры, пожелавший остаться неизвестным. – К нам поступают десятки таких заявлений ежегодно - таким образом женщины и их родственники пытаются защищать свою честь".



Из-за того, что невеста оказывается не целомудренна, браки часто распадаются. Мужей не останавливает даже то, что развод осуждается исламским семейным правом. Так, фетва №13, принятая Европейским советом по фетвам и исследованиям на своей первой сессии в Сараево в 1997 году, гласит: "Развод является наиболее богопротивным из дозволенных поступков. Мусульманин не должен прибегать к нему по малейшему поводу, разбивая сердце женщины, разрушая семью без законного на то основания и причины. Особенно это касается развода в начале супружеской жизни, поскольку он наносит наибольший вред женщине, порождая вокруг нее сплетни и домыслы. Если объяснения жены разумны и правдоподобны, то они должны быть приняты мужем".



Прелюбодей ничем не лучше



Консервативное общество Таджикистана не приветствует добрачные связи женщины, считая такое поведение аморальным. И это при том, что Таджикистан – светское государство, и законы страны не обязывают женщину хранить девственность до вступления в брак. Столкнувшись с потерей девственности, девочка боится сказать об этом даже собственной матери и все время живет в страхе.



"Эту проблему каждый раз поднимают правозащитники, но открытое обсуждение в таджикском обществе не принято, оно страшит женщин и возмущает мужчин", – говорит психолог Сакина Замирова. По ее словам, что бы ни случилось, в глазах подавляющего большинства всегда виновата женщина, и даже те, кто в душе поддерживает ее, не признаются в этом открыто.



С июля 2016 года вступил в силу запрет на браки между близкими родственниками в Таджикистане. Перед заключением брака молодые люди сдают кровь и проходят бесплатное медицинское освидетельствование. ЗАГСы теперь не имеют права регистрировать браки без предъявления соответствующих медицинских справок. При этом разрешена также проверка на девственность, хотя подобный осмотр не является обязательным. Однако теперь тест на наличие девственности проходят многие, чтобы предъявить результаты жениху и его родителям.



Невесты на свадьбе в Таджикистане. Фото с сайта News.tj



В исламе добрачные отношения одинаково запрещены как для юношей, так и для девушек. Нельзя дотрагиваться друг до друга, вести разговоры на интимные темы, целоваться или вступать в интимные контакты с тем, с кем не был заключен брак. Даже тот факт, что вы собираетесь выйти замуж или помолвлены, не делает запретное разрешенным. Вступая во внебрачную связь, мусульманин совершает один из самых больших грехов в Исламе – прелюбодеяние (зина). Для юноши это положение канонически имеет такую же важность, как и для девушки. И мужчина, и женщина должны беречь себя для своих супругов.



"Мужчине, нарушившему девственность девушки путем совершения прелюбодеяния, если она в последующем станет заниматься развратом, родит детей вне брака, также будет записываться за это соответствующий грех, ибо он вначале способствовал совершению этого греха", – пишет мусульманский богослов Мухаммад Фахрудин.



Таджикские власти знают о религиозности населения своей страны и неоднократно заявляли о важности сохранения семейных и религиозных традиций, но в то же время жизнь регламентируют светские законы, которые устанавливают равные права и свободы для мужчин и женщин. Беда в том, что в стране слишком мало просвещенных богословов, которые могут правильно донести до населения нормы шариата, в том числе касающиеся женской непорочности. Не зная толком Коран, люди принимают за ислам местечковые традиции. Они считают, что должны соблюдать то, что говорили предки, а также то, что говорят родители, поэтому подчас бездумно следуют нелепым предрассудкам.



Гименопластика – спасение или грех?



Чтобы не быть опозоренной в глазах мужа, родственников и соседей, многие молодые женщины соглашаются пройти через операцию по восстановлению девственной плевы – гименопластику. Стоимость операции обычно составляет от 300 до 350 долларов.



"Мы с моим парнем были совсем молодыми, когда полюбили друг друга и стали встречаться. Сначала все было невинно, он меня только обнимал и целовал. А потом стал настойчивее, и у нас все произошло. Но он на мне так и не женился, а я в страхе жила с этим позором, не зная, что делать. Поверьте, моя жизнь превратилась в ад - не было дня, чтобы я об этом не думала. У меня очень строгая религиозная семья, они бы никогда мне такого не простили. Когда меня сосватали, я обратилась к нашей соседке, и она мне помогла с врачами. Я ей благодарна, она меня спасла от позора", – говорит Насиба, которая прибегла к гименопластике перед вступлением в брак.



Сейчас Насиба счастлива с мужем. У нее трое детей, все как будто в порядке. Но ее до сих пор мучает вопрос: а правильно ли она поступила, обманув мужа?



Общественное мнение в Таджикистане не защищает женщину, общество по-прежнему в плену стереотипов и условностей. Женщина вынуждена жить не так, как ей хочется, а так, как принято.



При этом, что для женщины стыд, для мужчины – достижение. Некоторые даже гордятся тем, что обесчестили девушку. Загоняя женщин в угол, делая их жизнь беспросветной и унижая их достоинство, мужчины превращают их в изгоев. Для женщин добрачная потеря девственности становится причиной страданий, как им удается с этим справляться, знают только они сами. И все потому, что с сексуальной невинностью здесь носятся, как с писаной торбой.



Правозащитники считают, что необходимо менять устоявшийся взгляд на вопросы семьи и брака – взгляд, основанный на диких средневековых предрассудках. Однако в реальности вряд ли кто-то извне сможет повлиять на ситуацию. Поэтому тут больше всего подходит известная поговорка: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Необходимо повышать уровень образования, искоренять домашнее насилие. Пока женщина не станет образованной и просвещенной, пока она не будет знать свои права – как светские, так и религиозные – и не научится их отстаивать, дискриминация и унижение будут ее постоянными спутниками.



Гуландом Зарифи



22.09.18 Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537689660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов

- Кадровые перестановки

- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора

- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ

- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан

- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики

- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова

- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"

- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район

