Готовы дать... Армии Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные маневры в Чорухдарроне

13:05 23.09.2018

Войска Таджикистана и Узбекистана показали высокую боеготовность - минобороны



Войска Таджикистана и Узбекистана показали, что они готовы в любой момент дать отпор противнику, отметил министр обороны Узбекистана Абдсалом Азизов по итогам завершающего этапа первых таджикско-узбекских совместных учений под названием "Нерушимое братство" на полигоне Чорухдаррон в Согдийской области РТ, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в субботу.

Как сообщили в МО РТ, узбекский военачальник отметил, что подразделения, умело применяя боевую технику, действовали слаженно, с взаимным пониманием, самое главное, показали свою боевую выучку и высокое мастерство.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что сегодня особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана.

"Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого "Исламского государства". В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку. В этом контексте весьма важным для стран региона является объединение усилий", - сказал он.

Напомним, в военных учениях помимо 100 солдат и офицеров специального подразделения ВС Узбекистана, приняли участия 500 солдат и офицеров быстрого реагирования ВС Таджикистана, ряд подразделений из других родов войск, осуществивших огневую поддержку.