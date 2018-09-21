Кто стоит за терактом в Иране? - С.Тарасов

13:37 23.09.2018

Кто стоит за терактом в Иране?



Ситуация на Ближнем Востоке пошла вразнос



Во время военного парада в иранском городе Ахваз на юге страны в провинции Хузестан (такие парады проходят во многих городах Ирана и они приурочены к Неделе священной обороны - памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980?1988 годов) произошел теракт.



Группа боевиков, переодетых в национальную военную форму, устроила стрельбу. По предварительным данным, число убитых превышает 50 человек, среди них есть женщины и дети. Еще несколько десятков человек получили ранения. Как сообщило иранское информационное агентство IRNA, ответственность за покушение взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов". Мы же попытаемся выстроить события в определенный логический ряд, позволяющий если не ответить на возникшие в этой связи вопросы, то хотя бы расширить панораму событий.



Первое. Вне сомнения, теракт в Ахвазе направлен на дестабилизацию обстановки в Иране. Он последовал вслед за катастрофой российского Ил-20 в Сирии. Существует ли связь между этими двумя трагическими событиями - еще предстоит выяснить. Если ознакомиться с досье терактов в Иране, начиная с 2005 года, то бросается в глаза набирающая силу тенденция их этнической и географической привязки. Напомним, что 12 июня 2005 года за два дня до президентских выборов перед дворцом генерал-губернатора в Ахвазе было приведено в действие взрывное устройство. Погибли 11 человек, ранены 87. В течение последующих 10 месяцев в городе произошло еще четыре теракта, общее количество жертв составило 28 человек.



В организации взрывов власти Ирана обвинили группировки иранских арабов, требовавших независимости Хузестана, где проживает основная часть арабского населения страны. Взрывы прекратились после арестов и казней организаторов терактов. Атаки происходили и в Белуджистане, когда в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще 31 получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Джундалла". По обвинению в подготовке теракта были осуждены и казнены шесть человек. Существуют моменты вооруженного выступления и различных суннитских группировок. Из этого следует главный вывод: в Иране действует подполье, ведущее борьбу с режимом, правда, с разными целями.



Второе. Теракт в Ахвазе состоялся накануне вылета в Нью-Йорк президента Ирана Хасана Рухани для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне из Вашингтона стала поступать информация о возможной встрече Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Набор фактов подталкивает к предположениям, что определенные силы в регионе были не заинтересованы в таком ходе событий, хотя официально Тегеран всячески отрицал этот сценарий. После теракта в Ахвазе переговоры Рухани и Трампа невозможны по политическим и моральным соображениям.



Третье. Может начаться очередной виток в осложнениях между Ираном и Саудовской Аравией, что еще больше осложнит ситуацию на Ближнем Востоке.



Четвертое. Общий вывод: на теоретическом уровне можно предполагать деятельность спецслужб Израиля или США, хорошо владеющих технологиями гибридной войны, что предусматривает создание различных террористических прокси-групп. Вместе с тем, не стоит спешить с выводами, какими бы логичными на первый взгляд они ни казались. Теракты в Тегеране могут быть обусловлены и другими, сугубо внутренними причинами.



Станислав Тарасов