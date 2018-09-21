Мэр Бишкека Суракматов женил своего старшенького (строительного бизнесмена). Избранница - Дженнифер Жаныбек кызы (видео)

13:38 23.09.2018

Мэр Бишкека А.Суракматов женил сына.



Торжество проходит в ресторане "Фрунзе" в центре Бишкека.



Избранницей сына градоначальника Айдара Суракматова стала бишкекчанка Дженнифер Жаныбек кызы.



Известно, что сын мэра занимается строительным бизнесом.





