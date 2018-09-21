Казахстанского певца Ильяса Аутова ("Motor-Roller") наградили в Москве за военно-патриотические заслуги

13:43 23.09.2018

Лидера группы "Motor-Roller" Ильяса Аутова наградили в Москве



В Москве Ильясу Аутову вручили медаль Российского комитета ветеранов и диплом Академии военных наук РФ.



Об этом исполнитель написал на своей странице в Facebook.



Среди награжденных Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Народный Артист РСФСР, актер, поэт-песенник Михаил Ножкин, автор и ведущий программы "Военная тайна" на РенТВ Игорь Прокопенко, известный режиссер-документалист Андрей Дутов и многие другие известные личности. Награждение состоялось в рамках дискуссии на тему "Факты фальсификации истории Великой Отечественной войны и пути противодействия политике искажения военной истории России", инициированной организацией "Сталинградский призыв".



Ильяс спел несколько песен и привез горячий привет Алматы от легендарного Михаила Ножкина, который влюбился в город еще в далекие 70-е.



"Хочется в очередной раз поблагодарить всех поклонников группы "Мотор-Роллер" за любовь и поддержку и повторить слова, что эта награда и ваша тоже!", - написал Ильяс Аутов.





