Пресс-служба КырПрезидента опровергает, что уволенная за пьяный дебош в самолете чиновница Каденова - племянница президента Жээнбекова

18:10 23.09.2018

17:05, 22 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Замминистра соцразвития не является родственницей Сооронбая Жээнбекова



Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева опровергла слухи о том, что устроившая дебош в аэропорту Сеула Зууракан Каденова, - родственница Сооронбая Жээнбекова.



"В связи с многочисленными звонками от представителей СМИ относительно инцидента в Сеуле, связанного с заместителем министра соцразвития, официально сообщаем, что она не является племянницей президента. По поручению главы государства, Министерство иностранных дел республики уточняет информацию. В случае подтверждения информации, премьер-министру поручено принять соответствующие меры в отношении заместителя министра", -подчеркнула Толгонай Стамалиева.



Напомним, сегодня в аэропорту Сеула чиновница из Кыргызстана устроила дебош. Ее сняли с самолета. 24.kg удалось выяснить, что авиадебоширкой оказалась заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова. Однако в разговоре с корреспондентом 24.kg она отказалась комментировать причины произошедшего.