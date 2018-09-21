 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.09.2018
01:09  Потянет ли Казахстанская экономика выплату Китайских долгов?
01:04  Избирательный год. Какие сценарии украинских выборов выгодны России
00:43  В Узбекистане отменили празднование юбилея народного поэта Рауфа Парпи
00:12  Ружье, погоны и бутылка водки. За что убили военкома Алматинской области Беристемова
00:08  Узок круг этих подруг. Путина затискали на Женском Евразийском форуме
Воскресенье, 23.09.2018
18:10  Пресс-служба КырПрезидента опровергает, что уволенная за пьяный дебош в самолете чиновница Каденова - племянница президента Жээнбекова
13:43  Казахстанского певца Ильяса Аутова ("Motor-Roller") наградили в Москве за военно-патриотические заслуги
13:40  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 5, - О.Айрапетов
13:38  Мэр Бишкека Суракматов женил своего старшенького (строительного бизнесмена). Избранница - Дженнифер Жаныбек кызы (видео)
13:37  Кто стоит за терактом в Иране? - С.Тарасов
13:05  Готовы дать... Армии Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные маневры в Чорухдарроне
11:01  Непорочность требует жертв. Что грозит невесте в Таджикистане, если она не девственница, - Гуландом Зарифи
08:03  Предприятия Таджикистана задолжали работникам свыше $2,5 млн
01:25  Как технично стырить 2,2 млрд сомов. Кырправительство определило победителя тендера прожекта "Безопасный город"
00:57  Подозрительные следы одного из "отравителей" Скрипаля Петрова ведут в Казахстан
00:16  Рождение английской демократии: Хартия вольностей (но не Великая), - Яна Литвинова
00:13  Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:10  Скандальная ситуация с беженцами в Европе, - Гордон Браун
Суббота, 22.09.2018
21:03  Нападение на военный парад в Иране (подробности): 28 погибших, более 50 - ранено
19:43  Российские банки слили в бандеровскую Украину $6-8 млрд. Кто ответит за предательство? - "СП"
19:38  Самообман Кремля. В результате колебаний Путина Сирия потеряла провинцию Идлиб, - Пол Робертс
14:05  ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего
13:27  Как долго Россия будет вести себя как кот Леопольд? - М.Ремизов
13:21  Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин
13:19  Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"
13:16  Изнасилованные немки сами извиняются перед мигрантами-насильниками. Чем это закончится для Запада, - М.Делягин, А.Фурсов
12:13  Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию
11:08  В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых
11:00  Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба
10:54  Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов
10:46  Наступление по всем компам. Политика США и их союзников в киберпространстве больше не связана никакими ограничениями
10:42  Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов
10:34  "У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)
10:20  Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
09:22  Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
08:55  Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:54  США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
02:36  Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов
02:29  В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:24  Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:21  Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае
01:31  Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов
00:34  Электростанции, заводы, газопровод: что еще СССР построил в Афганистане, - А.Бражник
00:29  Час Х в Долине смерти. На суде по делу о сгоревшем в Казахстане узбекском автобусе заговорили свидетели
00:27  Оттепель или ловушка для инвесторов? В Таджикистане начали игру в либерализацию, - Н.Курбонов
00:10  Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?
Пятница, 21.09.2018
22:06  Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое
21:54  У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков
18:12  Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...
17:46  КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...
17:30  В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Узок круг этих подруг. Путина затискали на Женском Евразийском форуме
00:08 24.09.2018

Узок круг этих подруг
Как Владимир Путин лицом к лицу столкнулся с женщинами

20 сентября президент России Владимир Путин в Петербурге принял участие в работе Второго Евразийского женского форума. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников рассказывает о том, как Владимир Путин неожиданно стал жертвой делегатов форума, как была дезорганизована его работа и с каким поистине переменным успехом женщины в Таврическом дворце боролись за свои права.

Перед началом пленарного заседания зал был заполнен делегатами, среди которых женщины, конечно, преобладали, но, казалось, не подавляли своим большинством мужчин, которые тоже последовательно протискивались в зал заседаний под разнообразными предлогами: то как профильные сенаторы, то как кто-нибудь еще.

И даже сенатор Дмитрий Мезенцев удивлялся: мужиков-то понабежало на женский форум!

Вряд ли сенатор сейчас, судя по его словам, ассоциировал себя с мужиками (по крайней мере, с этими).

Делегаты в зале оживленно обсуждали повестку дня, сложившуюся задолго до начала заседания:

- Нет, ну в прошлый раз вино в гостинице было по 300 руб. за бутылку, так никто и не брал, кроме меня!.. Думали, что подделка, потому что не может вино стоить 300 руб.! А я попробовала: и ничего!.. Даже очень! Так теперь то же самое вино сделали по 1300, и все берут! Ну народ!..

Речь, видимо, шла о Первом Евразийском женском форуме, который проходил в 2015 году.

Президиум актового зала Таврического дворца заняли между тем виолончелистки и скрипачки, которые сидели, было такое впечатление, усталые, прежде всего морально: им, похоже, казалось, что до церемонии закрытия по крайней мере еще столько же времени, как и час назад.

Они даже не обращали внимания на то, что из динамиков доносились звуки как раз виолончели и скрипки, и видимо, это была фонограмма именно для их выступления в эту минуту.

А может, такими обреченными их лица делал собственно президиум зала в этом дворце, накопивший тяжелейшую, иногда даже просто отвратительную энергетику не за десятки даже лет, а за сотню.

Наконец пришла пора им оживиться: церемония открытия форума, который на самом деле шел уже второй день, началась. И у трибуны с микрофонами появилась оперная дива Хибла Герзмава, запевшая что-то, если не ошибаюсь, про настоящую любовь (разве могло делегатов именно этого форума по-настоящему интересовать что-то иное, думал я. И в конце концов не ошибся).

Своды зала дрогнули под звуками ее голоса, но устояли. И все-таки решение дать не то что слово, а целую песню делегату от абхазской оперы показалось мне до конца не продуманным.

Потом виолончелистки, скрипачки, а также какие-то юные девочки в топорщащихся белых платьях и сама Хибла Герзмава покинули президиум, освободив его для Валентины Матвиенко, спикера пленарного заседания. Она поздоровалась с делегатами, которые встретили ее искренними, по-моему, аплодисментами, потому что уже заждались, и тут же предупредила их:

- Я сейчас выйду, чтобы встретить важного гостя. У нас пятиминутная пауза!

Аплодисменты сами собой стихли. Дамы поняли, кажется, что, как всегда, рано радовались, и в очередной раз корили себя за доверчивость. Легкое все-таки пока раздражение я слышал уже через минуту в их разговорах друг с другом:

- То, что в регионы пришли эти молодые технократы, умеющие только лазить по скалам, потому что их так научили в УВП АП,- это ни о чем! - объясняла одна делегатка своей индийской, судя по всему, гостье, а ее соседка пыталась перевести этой гостье на английский не только слова, но даже и смысл.

Впрочем, он был и так ясен: среди молодых технократов женщин-то не было, если не считать, конечно, Светлану Орлову (а надо ли считать?).

- Я вам для примера дам две визитки тех, кто действительно способен на что-то! - дама вручила индийской гостье карточки, по крайней мере одна из которых точно была ее собственной (а скорее всего, и вторая тоже). Но почему бы не дать, с другой стороны? Хуже-то не будет.

Тут был объявлен выход Владимира Путина, и я был поражен, когда эта же женщина, вскочив с места, вдруг в сердцах ахнула, перекрыв шум женских аплодисментов, которые, ей-богу, оказалось легко отличить от мужских - в зале стоял шелест, как после сильного порыва ветра в черешневом саду,- Отче наш!

Я даже думал, она продолжит молитву, но это оказалось все, что она хотела сказать.

Да, это был именно женский все же форум, теперь я был в этом уверен. Осталось понять, зачем дамам заниматься самобичеванием. Разве может прийти в голову, что, например, в Петербурге способен состояться Второй Евразийский мужской форум? Да все те же женщины сразу квалифицировали бы это по крайней мере как воинствующий сексизм. Да нет, это и представить себе никак нельзя, если не предположить, что это мог быть какой-то особый форум, но разве сейчас об этом…

Владимира Путина все это, впрочем, совершенно, разумеется, не смущало. Он говорил о повышении роли женщин в решении глобальных проблем, заверял:

- В России уделяется особое внимание, и отношение к женщинам у нас, в нашей стране… Я не побоялся бы этого, сказал бы - особое отношение: трогательное, душевное, искреннее.

Строго говоря, после этих слов и самого Владимира Путина можно было попытаться привлечь к ответственности за сексизм: в конце концов, у кого это "у нас"? Судя по тому, что "в России", значит - у россиян, и таким образом, россияне относятся к женщине… Да уже не важно как, скорее - к кому: как к кошке, что ли: трогательно, душевно и искренне.

- Среди женщин,- продолжил президент,- немало талантливых ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей. Я вижу в зале и выдающихся спортсменов…

И каждое это слово, между прочим, было мужского рода.

При этом надо сказать, что голос у Владимира Путина, когда он читал свою речь, был особой выразительности. Такие задушевные интонации в нем присутствовали, только когда Владимир Путин выступал с заявлением по поводу пенсионной реформы.

Сразу после речи Валентина Матвиенко попросила президента сфотографироваться с делегатами, и он охотно согласился. Владимир Путин спустился вниз, зал встал, в президиум торжественно внесли строительную стремянку, чтобы фотограф мог совершить уникальный исторический снимок с обзором в 360 градусов…

Но дамы, которые обступили президента, чтобы снимок не казался чересчур формальным, вдруг повели себя странно: сколько их ни предупреждали все делать культурно, они начали выхватывать отовсюду, буквально отовсюду мобильные телефоны и стали умолять Владимира Путина о селфи. А те, кто проворней, ни о чем не умоляли, а просто делали селфи. Он никому не отказывал.

Все смешалось. Здесь, вокруг него, уже были женщины изо всех 110 стран, участвующих в форуме. Кто-то и ему совал свои визитки. Кто-то требовал автографа, снимали его и себя на планшеты и смартфоны. Женщины толкались как бабы. В большом напряжении была служба безопасности президента (СБП): молодые люди не считали, видимо, возможным отодвигать, да и вообще трогать руками дам, тем более что их поощрял сам Владимир Путин, но и не устоять против этих дам не представлялось возможным. А те все напирали, и над этим пятачком между президиумом и залом стоял такой базарный гул, что я поверить не мог, что еще три минуты назад здесь в разгаре была пленарная сессия Второго Евразийского женского форума.

Тяжелее других приходилось певице Диане Гурцкой.

Сопровождающий обнял ее сзади и деликатно, но настойчиво проталкивал вперед, к президенту. Но тут можно было решить проблему чем угодно, но только не деликатностью, и эти двое постепенно, так стремясь вперед, оказывались даже дальше от поставленной цели. Мужской голос из динамиков заклинал всех на английском и русском скорее сесть. Через пять минут этот голос сделался плачущим. А дамы между тем, увы, совсем потеряли стыд и пробивали себе дорогу к телу президента не только локтями, но и телефонами и даже холщовыми сумками, в которых им утром выдали тяжелые, к несчастью, подарки (в основном книги).

- Да,- вздохнула оказавшаяся рядом со мной официальный представитель МИД России Мария Захарова,- так раньше в деревнях обступали возвращавшихся с войны мужиков (внимание, это слово фигурировало в этом зале уже не в первый раз в этот день.- А. К.)! С восторгом и надеждой…

Сама Мария Захарова, впрочем, лишь на несколько секунд поддалась этому безумию, незаметно, надеюсь, для себя оказавшись тут (а сидела-то в пятом ряду…)

Я вдруг обратил внимание на женщину в черном. Платье было черным, хиджаб был черным. Лицо тоже было черным, потому что до глаз было спрятано под черным платком. Она так профессионально пробивалась к президенту России, что мною овладело до некоторой степени смятение, и я через мгновение с облегчением увидел, что сотрудники СБП намертво встали на ее пути. Да что там, они готовы были лечь на этом пути. Но тут вдруг Владимир Путин сам выдернул женщину в хиджабе из толпы, и через секунду она уже открыла личико, стащив платок на подбородок, и вот уже стояла рядом с ним, достав откуда-то из-под черноты своих покровов планшет…

Она сделала несколько снимков, и надо отдать ей должное: эта женщина спокойно, не отходя от объекта своего вожделения, стала отсматривать только что сделанные снимки. И они ей чем-то не понравились, и она кивнула Владимиру Путину и сделала еще несколько. Я так и думал, что женщинам в таких хиджабах и присуще такое самообладание.

Тут организаторам удалось начать выстраивать толпу в подобие полукруга, и эта женщина, впоследствии оказавшаяся гражданкой Объединенных Арабских Эмиратов, осталась стоять слева от президента - да было ясно, что навсегда. Не было силы, способной сдвинуть ее с места. А он и сам по всем признакам не стремился никуда уходить. И продолжил отвечать на лихорадочно поступающие со всех сторон запросы.

- Нужно сделать общий снимок! - кричала молодая женщина из второго ряда президиума (ниже она, по-моему, спускаться опасалась).- Нет невозможного!

Между тем я обратил внимание на то, что хотя внизу удалось навести некоторый порядок, наверху по-женски обделенная часть делегатов села на свои места и не собиралась вставать для снимка 360 градусов. Стремянка голо высилась в президиуме: на нее попыталась влезть только одна девушка (по-моему, официантка из буфета в фойе), но ее быстро не то что сняли, а содрали оттуда.

А ведь все это уже было, вдруг вспомнил я, почти год назад, в октябре, здесь же, в Петербурге, на пленарном заседании Межпарламентского союза. Точно так же Владимира Путина обступили, точно так же он никому не отказывал и медленно, по полуметру в минуту, двигался в направлении выхода. Тогда в происходившем не было, конечно, такой бабьей истошности, как сейчас, но все-таки выглядело болезненно похоже. И тоже ведь преобладали иностранные гостьи из разных стран мира…

Памятную фотографию все-таки сделали, это была фотография не всего зала, а все той же мятущейся толпы у президиума, теперь уже даже, по-моему, счастливой, и я увидел, как Владимир Путин наконец-то пошел к выходу. А к нему потянулась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, но ее впопыхах развернули, и она покорно отошла. Космос, подумал я, был для нее более открытый, чем Таврический дворец.

Но странно, что в такой обстановке взаимного недоверия или попросту толчеи все это заметил Владимир Путин и сам подошел к ней, обнял и поцеловал. В общем, утешил. Прослезилась ли она, как Элла Памфилова, которая, между прочим, тоже должна была находиться в этом зале? Нет, не скажу.

В конце концов, Владимиру Путину все-таки удалось выйти, можно сказать, сухим из воды, да что там - из омута, в который его чуть не затянули все эти девичьи страсти, и Валентина Матвиенко, пережившая потрясение рядом с ним, обратилась к постепенно успокаивающимся делегатам форума:

- Дорогие подруги!

В зале кое-как воцарился кое-какой порядок. Перешли к повестке дня: обсуждению роли женщин в современном мире. Со вступительным словом выступила опять Валентина Матвиенко. По ее словам, ситуация с женщинами продолжает оставаться непростой: с одной стороны, "доля женщин-управленцев возросла за последние годы на 16 процентов, и это хорошая новость", а с другой - "продолжает развиваться феминизация бедности".

- И прежде всего это вызвано неравенством в доступе к ресурсам! - с горечью воскликнула Валентина Матвиенко.

Я подумал, что у некоторых женщин (я же не говорю, что у всех) вся жизнь состоит в попытке получить доступ к ресурсам (да-да, чужим) и вряд ли стоит говорить об этом так откровенно с такой высокой трибуны.

Но Валентина Матвиенко была настроена абсолютно бескомпромиссно:

- Для ликвидации неравенства может потребоваться, по подсчетам, 100–200 лет. Так долго ждать мы не можем и не будем!

Что ж, ультиматум принят.

Второй выступала как раз глава Межпарламентского союза, избранная председателем на прошлогоднем заседании в этом зале, Габриэла Куэвас Барон:

- Если бы женщины были по настоящему вовлечены в экономику,- поддержала она Валентину Матвиенко,- то, по нашим данным, мировой ВВП к 2025 году мог бы вырасти на 27%!

Подсчеты напоминали данные избиркома Приморского края к 20 часам минувшего воскресенья.

Председатель конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем, наоборот, старалась вселить оптимизм в делегатов форума:

- В настоящее время женщины составляют 65 процентов руководителей комитетов Совета Европы!

На моих глазах качели положения, в котором оказались было женщины, раскачивались все стремительнее: от полной обреченности до лихорадочного оптимизма. От этого захватывало дух.

- Но у нас в Австрии,- продолжала раскачивать их и Гудрун Мослер-Тернстрем,- только мэров с именем Джозеф больше, чем всех мэров-женщин!

Зал сокрушенно охнул.

А тут еще слово и вообще дали мужчине, то есть губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

- Женщины у нас участвуют в разработке нормативно-правовых актов! - в свою очередь приободрил он собравшихся, и качели, как мне показалось, вновь качнулись в другую сторону.

- У меня есть шанс, между прочим, в следующий раз возглавить этот форум,- вдруг произнес Георгий Полтавченко.- Ведь я сейчас работаю, как и Валентина Матвиенко до этого, губернатором Санкт-Петербурга!

Ах, зачем он сказал такое всем этим слабым женщинам?

Ведь могли бы и порвать.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537736880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  