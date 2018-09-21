Ружье, погоны и бутылка водки. За что убили военкома Алматинской области Беристемова

00:12 24.09.2018

Ружье, погоны и бутылка водки: Уголовное дело об убийстве военкома Алматинской области передано в военный суд



Полгода длилось расследование по этому нашумевшему уголовному делу.



По словам адвокатов, очень много времени ушло на подготовку всевозможных судебно-медицинских экспертиз и получение ответов из силовых ведомств. Первое судебное слушание намечено на вторник, 25 сентября, но уже сейчас ключевые участники процесса предполагают, что резонанс от рассмотрения этого простого на первый взгляд дела может последовать оглушительный.



На скамье подсудимых пока единственный подозреваемый – заместитель начальника ДДО по призыву подполковник Аскар ОСПАНОВ. Он признан вменяемым и психически здоровым.



Напомню, 31 марта сего года, как показали камеры видеонаблюдения, установленные в здании, он примерно в 8 часов утра зашел в кабинет своего начальника полковника Бердибека БЕРИСТЕМОВА… Через несколько минут оттуда раздался выстрел из охотничьего ружья.



Свидетели происшествия рассказывают, что военком погиб на месте, а его заместитель по призыву забаррикадировался в кабинете начальника и потребовал "принести ему туда бутылку водки".



Как на пороховой бочке



Из материалов уголовного дела следует, что подполковник Оспанов "заранее пронес в здание областного департамента по делам обороны охотничье ружье, числящееся за ним. Как ему удалось это сделать, минуя оперативного дежурного, история пока умалчивает. Но следствие показало, что оружие на режимный объект подполковник Аскар Оспанов пронес "в чехле из-под своего костюма".



Как стало известно, подозреваемый в убийстве полковника Беристемова почему-то сам из кабинета, где произошло убийство, позвонил первому заместителю военкома подполковнику Талгату ДАУЛЕТХАНОВУ и лично доложил ему о ЧП.



А затем снял с себя носки и, вероятно, приготовился из того же охотничьего ружья покончить с собой. Но не смог преодолеть страх. Попросив заместителя принести ему стакан водки, от бредовой идеи отказался.



О чем накануне ЧП подполковник Оспанов мог разговаривать с Талгатом Даулетхановым, следствию тоже пока не совсем ясно. Но этот разговор между ними, как написали в объяснительных сотрудники военкомата, "имел место быть". Камеры видеонаблюдения тоже зафиксировали сей факт.



Версия о том, что старшие офицеры военкомата "вместе распивали спиртные напитки и поссорились, перед тем как выехать на охоту", отпала сама собой, когда на руках у следователя оказалось заключение судмедэкспертизы.



Вскрытие тела полковника Беристемова показало, что военком был абсолютно трезв и в день убийства на охоту не собирался.



Зачем офицеру ружье?



Что касается самого подозреваемого, то, как зафиксировано в материалах уголовного дела, "в субботу, 31 марта, Аскар Оспанов собирался на свадебное торжество к своему родственнику". То есть речь о сборах на охоту в тот день не шла и по отношению к нему. Очевидцы рассказывают, что подполковник Оспанов "был в приподнятом настроении и до разговора с заместителем военкома "много шутил" и даже "травил анекдоты".



Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат МАЙКЕЕВ в тот же день прибыл из Астаны в Талдыкорган, чтобы по горячим следам провести свое служебное расследование и с места ЧП лично доложить министру обороны о деталях происшедшего.



На прямой вопрос, зачем офицер пронес в здание военкомата ружье, однозначного ответа пока не последовало. Теперь только военный суд может расставить все точки над "i" и вынести справедливое решение.



"КАРАВАН" будет следить за развитием событий.



Владимир Северный

АЛМАТЫ