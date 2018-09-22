В Узбекистане отменили празднование юбилея народного поэта Рауфа Парпи

00:43 24.09.2018

В Узбекистане представители власти запретили праздновать 75-летие со дня рождения народного поэта Рауфа Парфи. Об этом сообщает "Озодлик". При этом ранее празднование юбилея было предусмотрено решением правительства.



Мероприятие должно было пройти 25 сентября в Национальной библиотеке имени Алишера Навои. Планировалось чтение его стихов и лекций о творчестве поэта. Предполагалось, что юбилей посетят около 150 человек.



Однако источник в библиотеке заявил, что мероприятие было отменено по указанию "сверху". "Нам в устной форме приказали срочно отменить данного мероприятие и провести какое-нибудь другое", - сказал он. От кого конкретно поступило указание, источник не уточнил.



Празднование юбилея было предусмотрено распоряжением правительства от 17 января 2018 года, подписанным премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Организаторами выступали министерство культуры и Национальная библиотека.



Старшая дочь поэта Муножот Парпиева обращалась в президентскую администрацию, чтобы узнать причину отмены, но ответа не получила.



"Мне и организаторам мероприятия сообщили, что проведение юбилея "запрещено". Однако на мой вопрос о том, кем и почему было запрещено проведение юбилея моего отца, никто из чиновников так и не ответил, - рассказал она. - Чиновники, которые унижали его при жизни, запрещают его даже после смерти. Пять лет назад мы тоже получали отказ на проведение 70-летнего юбилея отца в Национальной библиотеке. Проведение мероприятия отменили за несколько минут до его начала".



Сам поэт, выступая в 2004 году, за год до смерти, говорил о запретах и ограничениях на его творчество. "Я уже свыкся с тем, что мои книги запрещают издавать, запрещают проводить творческие вечера с моим участием. В 1992 году, когда мне исполнилось 50 лет, в свет должна была выйти одна из моих книг. Однако власти уничтожили весь тираж. В 2003 году при поддержке фонда Сороса должна была выйти еще одна моя книга. Но офис Сороса в Ташкенте закрыли, и поэтому моя книга так и не была издана", - отмечал он.



После отмены нынешнего юбилея представители творческой интеллигенции запустили в соцсети Facebook кампанию памяти Рауфа Парфи. Позднее в министерстве культуры заявили, что мероприятие не отменено, а только отложено. По словам пресс-секретаря Мавлуды Аскархаджаевой, юбилей совместят с выходом книги поэта, запланированным на ближайшее время.



Рауф Парфи - автор сборников стихов и переводов, один из основателей нового направления в узбекской поэзии. Лауреат международных премий, народный поэт Узбекистана.



22 сент. 18