 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.09.2018
01:09  Потянет ли Казахстанская экономика выплату Китайских долгов?
01:04  Избирательный год. Какие сценарии украинских выборов выгодны России
00:43  В Узбекистане отменили празднование юбилея народного поэта Рауфа Парпи
00:12  Ружье, погоны и бутылка водки. За что убили военкома Алматинской области Беристемова
00:08  Узок круг этих подруг. Путина затискали на Женском Евразийском форуме
Воскресенье, 23.09.2018
18:10  Пресс-служба КырПрезидента опровергает, что уволенная за пьяный дебош в самолете чиновница Каденова - племянница президента Жээнбекова
13:43  Казахстанского певца Ильяса Аутова ("Motor-Roller") наградили в Москве за военно-патриотические заслуги
13:40  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 5, - О.Айрапетов
13:38  Мэр Бишкека Суракматов женил своего старшенького (строительного бизнесмена). Избранница - Дженнифер Жаныбек кызы (видео)
13:37  Кто стоит за терактом в Иране? - С.Тарасов
13:05  Готовы дать... Армии Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные маневры в Чорухдарроне
11:01  Непорочность требует жертв. Что грозит невесте в Таджикистане, если она не девственница, - Гуландом Зарифи
08:03  Предприятия Таджикистана задолжали работникам свыше $2,5 млн
01:25  Как технично стырить 2,2 млрд сомов. Кырправительство определило победителя тендера прожекта "Безопасный город"
00:57  Подозрительные следы одного из "отравителей" Скрипаля Петрова ведут в Казахстан
00:16  Рождение английской демократии: Хартия вольностей (но не Великая), - Яна Литвинова
00:13  Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:10  Скандальная ситуация с беженцами в Европе, - Гордон Браун
Суббота, 22.09.2018
21:03  Нападение на военный парад в Иране (подробности): 28 погибших, более 50 - ранено
19:43  Российские банки слили в бандеровскую Украину $6-8 млрд. Кто ответит за предательство? - "СП"
19:38  Самообман Кремля. В результате колебаний Путина Сирия потеряла провинцию Идлиб, - Пол Робертс
14:05  ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего
13:27  Как долго Россия будет вести себя как кот Леопольд? - М.Ремизов
13:21  Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин
13:19  Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"
13:16  Изнасилованные немки сами извиняются перед мигрантами-насильниками. Чем это закончится для Запада, - М.Делягин, А.Фурсов
12:13  Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию
11:08  В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых
11:00  Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба
10:54  Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов
10:46  Наступление по всем компам. Политика США и их союзников в киберпространстве больше не связана никакими ограничениями
10:42  Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов
10:34  "У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)
10:20  Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
09:22  Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
08:55  Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:54  США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
02:36  Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов
02:29  В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:24  Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:21  Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае
01:31  Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов
00:34  Электростанции, заводы, газопровод: что еще СССР построил в Афганистане, - А.Бражник
00:29  Час Х в Долине смерти. На суде по делу о сгоревшем в Казахстане узбекском автобусе заговорили свидетели
00:27  Оттепель или ловушка для инвесторов? В Таджикистане начали игру в либерализацию, - Н.Курбонов
00:10  Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?
Пятница, 21.09.2018
22:06  Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое
21:54  У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков
18:12  Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...
17:46  КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...
17:30  В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Потянет ли Казахстанская экономика выплату Китайских долгов?
01:09 24.09.2018

Минует ли участь выплаты долгов Китаю Казахстан

КНР в последние годы много вложила в экономики сопредельных государств. И некоторые страны уже сейчас испытывают сложности с выплатой этих долгов. Минует ли участь сия Казахстан?

Связанные одним поясом

Пять лет назад в Астане лидер КНР Си Цзиньпин впервые озвучил свою идею строительства экономического пояса Шелкового пути. С тех пор Китай активно создает вместе с другими один пояс и идет по одному пути. Вот только препятствий на нем достаточно много. За последние годы немного отстранилась от программы "Один пояс – один путь" Россия, активно критикуют инициативу в Малайзии.

– Первое, на что обращают внимание эксперты, особенно западные, – долговая зависимость от Китая. Это не лишено основания: некоторые юго-восточные страны сейчас не в состоянии оплачивать не только взятые кредиты, но и процент за их обслуживание. Кроме того, как стало известно после возвращения на пост премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, стоимость некоторых проектов завышена в несколько раз. Отсюда дилемма: чем страна будет рассчитываться в перспективе, как будет вести себя Китай и что он потребует? – задается вопросом главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Константин СЫРОЕЖКИН.

Китаевед уже давно изучает проблематику программы "Пояс и путь" и в рамках IV Тяньшаньского форума Великого Шелкового пути смог задать этот вопрос непосредственно китайской стороне.

При этом он отметил, что со стороны КНР зачастую вместо оценки сложившейся ситуации можно услышать лишь оправдание и разъяснение их позиции. В самом Китае действует не менее двухсот мозговых центров, в названии которых есть словосочетание "Пояс и путь", но до сих пор нет маркетинговых исследований, принятых в реализацию проектов, и фактически не ведутся PR-кампании в поддержку инициативы.

– Нужно определиться с концептуальными понятиями. Что есть "Пояс"? В чем инициатива? Чего хочет Китай? Что предлагается другим странам? Как видится в проектах участие России, Европы и других государств, имеющих свои интересы на нашем пространстве? – перечисляет спорные моменты Константин Сыроежкин.

Если прибавить сюда непрозрачность проектов в рамках "Пояса и пути", то можно легко понять антикитайские настроения и синофобию, имеющие место во многих странах.

– Любая закрытость, во-первых, ведет к домыслам и фобиям, во-вторых, вызывает отторжение у населения. Люди хотят знать, куда тратятся государственные деньги, – говорит он.

Про китайские деньги и местных менеджеров

Как отмечает эксперт, всем странам, участвующим в инициативе "Пояс и путь", необходимо четко понять, что зарубежные кредиты придется возвращать.

Главная задача этой инициативы – поддержка китайской экономики и развитие западных регионов КНР. Для всех остальных участников альтруизма нет.

– Возникающие в мире проблемы говорят, с одной стороны, о высокой доле коррупционной составляющей в проектах, реализуемых на китайские кредиты, с другой – о недостаточной подготовке технико-экономического обоснования. Надо ли обвинять в этом Китай? Нет. Потому что борьба с коррупцией и качество реализуемых проектов – это ответственность национального правительства. Китай дает только деньги и предлагает участвовать, – напоминает он.

Но сколько денег дает Китай? По данным Сыроежкина, в рамках инициативы "Пояс и путь" по всему миру было профинансировано 1 684 проекта, 214 из которых оказались провальными. По сути, это не так много, но задуматься есть о чем.

В первую очередь – как реализуется инициатива в Казахстане.

По данным АО "НК "КазахИнвест", в рамках соглашения МИР и государственным комитетом по инфраструктурному развитию Китая реализуется 51 совместный проект общей стоимостью 27 миллиардов долларов.

– Задействованы такие отрасли, как инфраструктура, нефтепереработка, нефтегаз, АПК, строительство, промышленность и легкая промышленность. С 2015 года уже запущено 4 проекта, в этом году ожидаем запуск еще 8 проектов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся по 122 проектам на общую сумму 7 миллиардов долларов, – рассказал на форуме глава департамента внешних заимствований и по взаимодействию с инвесторами АО "НК "КазахИнвест" Руслан ТУРАРОВ.

При этом уже выявились общие проблемные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества.

– Участие финансовых институтов в реализации проектов на территории Казахстана остается незначительным. Капитала китайских банков все еще недостаточно, потому что есть ограничения по участию капитала и другие регуляторные моменты. Надо отметить, что при финансировании проектов со стороны Китая многие запрашивают государственную гарантию. Но Казахстан – это страна, которая стремится к рыночной экономике, и все проекты нашей страны должны соответствовать этим условиям, – перечисляет Руслан Тураров.

В этом же ряду конфронтация "доллар – юань" и связанные с ней проблемы и все еще недостаточное финансирование сельского хозяйства.

Китайский ответ

Председатель фонда реформ и развития Китайской международной трастовой и инвестиционной корпорации (CITIC) Кун ДАНЬ не стал отрицать, что проблемы с возвратом китайских инвестиций возможны, хотя и считает их маловероятными.

– Мы очень осторожно продвигаем реализацию каждого проекта, тщательно оцениваем его назначение и реалистичность, кредитоспособность контрагента, изучаем объем обязательств и оставляем гибкие условия на случай сложностей с возвратом, есть варианты рефинансирования, – заверяет он.

В КНР все разговоры о китайской долговой кабале склонны рассматривать как элемент антикитайской пропаганды.

– Конечно, проблемы с возвратом кредитов возможны. С другой стороны, это провокация, которая осуществляется со стороны игроков, не имеющих отношения к этим проектам, – высказал мнение Кун Дань.

Анна Величко
АСТАНА

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537740540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  