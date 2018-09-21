Потянет ли Казахстанская экономика выплату Китайских долгов?

01:09 24.09.2018

Минует ли участь выплаты долгов Китаю Казахстан



КНР в последние годы много вложила в экономики сопредельных государств. И некоторые страны уже сейчас испытывают сложности с выплатой этих долгов. Минует ли участь сия Казахстан?



Связанные одним поясом



Пять лет назад в Астане лидер КНР Си Цзиньпин впервые озвучил свою идею строительства экономического пояса Шелкового пути. С тех пор Китай активно создает вместе с другими один пояс и идет по одному пути. Вот только препятствий на нем достаточно много. За последние годы немного отстранилась от программы "Один пояс – один путь" Россия, активно критикуют инициативу в Малайзии.



– Первое, на что обращают внимание эксперты, особенно западные, – долговая зависимость от Китая. Это не лишено основания: некоторые юго-восточные страны сейчас не в состоянии оплачивать не только взятые кредиты, но и процент за их обслуживание. Кроме того, как стало известно после возвращения на пост премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, стоимость некоторых проектов завышена в несколько раз. Отсюда дилемма: чем страна будет рассчитываться в перспективе, как будет вести себя Китай и что он потребует? – задается вопросом главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Константин СЫРОЕЖКИН.



Китаевед уже давно изучает проблематику программы "Пояс и путь" и в рамках IV Тяньшаньского форума Великого Шелкового пути смог задать этот вопрос непосредственно китайской стороне.



При этом он отметил, что со стороны КНР зачастую вместо оценки сложившейся ситуации можно услышать лишь оправдание и разъяснение их позиции. В самом Китае действует не менее двухсот мозговых центров, в названии которых есть словосочетание "Пояс и путь", но до сих пор нет маркетинговых исследований, принятых в реализацию проектов, и фактически не ведутся PR-кампании в поддержку инициативы.



– Нужно определиться с концептуальными понятиями. Что есть "Пояс"? В чем инициатива? Чего хочет Китай? Что предлагается другим странам? Как видится в проектах участие России, Европы и других государств, имеющих свои интересы на нашем пространстве? – перечисляет спорные моменты Константин Сыроежкин.



Если прибавить сюда непрозрачность проектов в рамках "Пояса и пути", то можно легко понять антикитайские настроения и синофобию, имеющие место во многих странах.



– Любая закрытость, во-первых, ведет к домыслам и фобиям, во-вторых, вызывает отторжение у населения. Люди хотят знать, куда тратятся государственные деньги, – говорит он.



Про китайские деньги и местных менеджеров



Как отмечает эксперт, всем странам, участвующим в инициативе "Пояс и путь", необходимо четко понять, что зарубежные кредиты придется возвращать.



Главная задача этой инициативы – поддержка китайской экономики и развитие западных регионов КНР. Для всех остальных участников альтруизма нет.



– Возникающие в мире проблемы говорят, с одной стороны, о высокой доле коррупционной составляющей в проектах, реализуемых на китайские кредиты, с другой – о недостаточной подготовке технико-экономического обоснования. Надо ли обвинять в этом Китай? Нет. Потому что борьба с коррупцией и качество реализуемых проектов – это ответственность национального правительства. Китай дает только деньги и предлагает участвовать, – напоминает он.



Но сколько денег дает Китай? По данным Сыроежкина, в рамках инициативы "Пояс и путь" по всему миру было профинансировано 1 684 проекта, 214 из которых оказались провальными. По сути, это не так много, но задуматься есть о чем.



В первую очередь – как реализуется инициатива в Казахстане.



По данным АО "НК "КазахИнвест", в рамках соглашения МИР и государственным комитетом по инфраструктурному развитию Китая реализуется 51 совместный проект общей стоимостью 27 миллиардов долларов.



– Задействованы такие отрасли, как инфраструктура, нефтепереработка, нефтегаз, АПК, строительство, промышленность и легкая промышленность. С 2015 года уже запущено 4 проекта, в этом году ожидаем запуск еще 8 проектов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся по 122 проектам на общую сумму 7 миллиардов долларов, – рассказал на форуме глава департамента внешних заимствований и по взаимодействию с инвесторами АО "НК "КазахИнвест" Руслан ТУРАРОВ.



При этом уже выявились общие проблемные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества.



– Участие финансовых институтов в реализации проектов на территории Казахстана остается незначительным. Капитала китайских банков все еще недостаточно, потому что есть ограничения по участию капитала и другие регуляторные моменты. Надо отметить, что при финансировании проектов со стороны Китая многие запрашивают государственную гарантию. Но Казахстан – это страна, которая стремится к рыночной экономике, и все проекты нашей страны должны соответствовать этим условиям, – перечисляет Руслан Тураров.



В этом же ряду конфронтация "доллар – юань" и связанные с ней проблемы и все еще недостаточное финансирование сельского хозяйства.



Китайский ответ



Председатель фонда реформ и развития Китайской международной трастовой и инвестиционной корпорации (CITIC) Кун ДАНЬ не стал отрицать, что проблемы с возвратом китайских инвестиций возможны, хотя и считает их маловероятными.



– Мы очень осторожно продвигаем реализацию каждого проекта, тщательно оцениваем его назначение и реалистичность, кредитоспособность контрагента, изучаем объем обязательств и оставляем гибкие условия на случай сложностей с возвратом, есть варианты рефинансирования, – заверяет он.



В КНР все разговоры о китайской долговой кабале склонны рассматривать как элемент антикитайской пропаганды.



– Конечно, проблемы с возвратом кредитов возможны. С другой стороны, это провокация, которая осуществляется со стороны игроков, не имеющих отношения к этим проектам, – высказал мнение Кун Дань.



Анна Величко

АСТАНА