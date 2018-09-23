В иранском теракте ищут американский след. США отрицают причастность к нападению в Ахвазе

08:48 24.09.2018

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "огромной ошибкой" обвинения Ирана в причастности Вашингтона к теракту в городе Ахвазе. Ранее иранские власти возложили ответственность за гибель людей на военном параде в Ахвазе на боевиков из Иракского Курдистана, за которыми, по версии Тегерана, стоят страны Персидского залива, США и Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил нападение желанием США "создать небезопасную обстановку" в стране. В ответ постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала иранским политикам заняться решением проблем внутри страны, а Майк Помпео напомнил: главным спонсором терроризма в США считают Иран.



"Когда у вас дома произошел инцидент с нарушением безопасности, обвинять других - это огромная ошибка",- заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на обвинения Ирана в том, что за терактом в городе Ахвазе на западе страны, совершенном 22 сентября, стоит Вашингтон. Заявление господина Помпео прозвучало в эфире канала Fox News. В свою очередь, Никки Хейли в интервью CNN посоветовала президенту Ирана Хасану Роухани "посмотреть в зеркало" и заняться решением внутренних проблем своей страны.



Напомним, в субботу в Ахвазе четверо вооруженных людей в военной форме открыли огонь по зрителям и участникам военного парада, посвященного годовщине ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Стрельба длилась десять минут. Погибли не менее 29 человек, как минимум 53 получили ранения.



Трое нападавших были ликвидированы на месте, еще один скончался в больнице, сообщил замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги иранскому агентству ISMA.



Изначально Хасан Роухани не стал никого обвинять в произошедшем, однако о причастности США к атакам заговорили члены его команды. Так, глава МИД Ирана Джавад Зариф 22 сентября рассказал, что за атакой стоят "террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и финансировал иностранный режим". Дипломат уточнил, что речь идет о "региональных спонсорах терроризма и их американском начальстве" и пообещал: "Иран ответит быстро и решительно".



Агентство IRNA сообщило, что ответственность за преступление взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Иранские СМИ указывали, что террористы связаны с властями Саудовской Аравии. По версии агентства Reuters, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ).



Впрочем, эту версию уже опроверг представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. В интервью IRNA он заявил, что исполнители теракта не входят в ИГ или другие группировки, "борющиеся с исламской системой Ирана", а нападение организовали "две страны Персидского залива". При этом в конечном счете за терактом стоят США и израильская разведка "Моссад". Вскоре замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги уточнил: террористы прибыли из Иракского Курдистана и относятся к группировкам, "которые иранские вооруженные силы атаковали" в этой автономии "некоторое время назад".



Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил, что действия "наемных террористов" - это "продолжение заговоров государств, действующих в регионе при поддержке США", которые направлены на создание небезопасной обстановки в стране

Поначалу в Вашингтоне не реагировали на подобные обвинения. "Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней",- заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.



Реакция последовала только после заявления президента Роухани, который в воскресенье выразил уверенность, что "маленькие марионеточные страны в регионе получают поддержку Америки, а США провоцируют их и дают им необходимые средства". В свою очередь, Майк Помпео не только опроверг причастность США к теракту в Ахвазе, но и отметил, что между президентом Трампом и Али Хаменеи мог бы состояться "важный и интересный разговор".



Президент сказал, что будет разговаривать с кем угодно (из руководства Ирана.- "Ъ"), если мы сможет вести конструктивные переговоры. Мы хотим, чтобы Иран перестал быть крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма",- подчеркнул американский госсекретарь.



Лидеры третьих стран не стали комментировать обмен обвинениями между США и Ираном и ограничились осуждением теракта. Телеграмму с соболезнованиями семьям погибших и раненым направил и президент РФ Владимир Путин, назвавший атаку в Ахвазе "кровавым преступлением" и выразивший надежду, что "все причастные к нему понесут заслуженное наказание".



"Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу",- говорится в телеграмме Владимира Путина, направленной Хасану Роухани.



Среди выразивших свои соболезнования - представительство ООН в Иране и лично генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, МИДы Ирака, Сирии и Франции, дипломаты Дании, Нидерландов и Великобритании.



Представителей трех последних стран в воскресенье, впрочем, вызвали в иранский МИД. Внешнеполитическое ведомство возмутило, что подозреваемые в теракте группировки из Иракского Курдистана не входят в списки террористических организаций ЕС.



Екатерина Мареева

"Коммерсантъ" от 23.09.2018,