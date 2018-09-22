"Я пила только валерьянку", - кыргызская VIP-авиадебоширка Каденова отрицает вину

08:50 24.09.2018

Я пила только валерьянку. Зууракан Каденова прокомментировала свой авиадебош



Бывший заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова прокомментировала 24.kg инцидент, произошедший в аэропорту "Инчхон" (Сеул, Республика Корея).



Она отрицает, что была пьяна и устраивала скандал на борту самолета авиакомпании "Эйр Астана".



В Сеуле Зууракан Каденова 20 дней находилась на обучении по приглашению Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). Вместе с ней на обучении была еще одна сотрудница ведомства.

Зууракан Каденова говорит, что удачно завершила обучение и разработала совместный проект с KOICA.



"В Корее я держала диету, похудела на 5 килограммов. Даже шутила, что надо еще пару килограммов сбросить. В последние дни меня в Сеуле беспокоило сердце", - отметила чиновница.



Перед отъездом я выпила валерьянку. Позже, уже в аэропорту перед регистрацией, я выпила всю оставшуюся часть корвалола, так как с жидкостью не пускают на борт. В бутылочке было где-то 40 капель, обычно пью по 30. Еще мы к регистрации еле успели, бежали. Потом я еще выпила две бутылки кока-колы. А когда села и пристегнула ремень, мне стало плохо.



Зууракан Каденова

"Хотела пойти в туалет, а стюардесса мне не разрешила, сказав, что туалет еще не открыли. Она принесла мне пакет, и меня вырвало два раза. Я думаю, мне стало плохо из-за того, что я на голодный желудок выпила лекарство", - рассказала Зууракан Каденова.

По ее словам, на борту самолета она ни с кем не спорила и не устраивала скандал.



"Я лишь попросила позволить мне улететь. За меня разговаривала с членами экипажа сотрудница нашего министерства Гульмира Мамырканова. Мне было плохо, я вообще не могла говорить. Но потом пришли с коляской и меня вывели из самолета", - добавила бывшая чиновница.



Зууракан Каденова утверждает, что она вообще не употребляет спиртного.



"В аэропорту ко мне подошла сотрудница нашего посольства. Она заявила, что от меня идет запах спиртного. Но я объяснила, что не пьяна, это все от лекарства. Я вообще не пьющий человек. Держу орозо", - заявила она.

Зууракан Каденова в Южную Корею улетела, взяв трудовой отпуск. Она не намерена обжаловать свое увольнение в суде. "Это политическое решение. Еще в аэропорту Сеула, когда прочитала новость, готова была уволиться сама", - говорит Зууракан Каденова.



Она отметила, что не попала в черный список авиакомпании "Эйр Астана". На следующий день после инцидента она прилетела рейсом этой же компании.



24 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА