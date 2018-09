Американская религиозная свобода для Узбекистана, - А.Пахолин

09:15 24.09.2018

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 24.09.2018



Что такое "список Браунбэка"



18-19 сентября Узбекистан посетил посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк, побывавший перед этим на Украине, куда он ездил, чтобы поддержать призывы к "украинской автокефалии".



В Ташкенте господина Браунбэка принял президент Шавкат Мирзиеев. В сообщении пресс-службы президента Узбекистана отмечалось, что состоявшиеся в мае сего года в Вашингтоне переговоры президентов США и Узбекистана ознаменовали "начало новой эры узбекско-американского стратегического партнерства".



Американский посол положительно оценил намерение руководства Узбекистана смягчить наказание гражданам, обвиняемым в религиозном экстремизме. Еще Сэм Браунбэк выступил за круглым столом на тему "Религиозная толерантность: опыт Узбекистана и США"; по случаю прибытия американского гостя круглый стол был организован в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан.



Бывший губернатор Канзаса Сэм Браунбэк приставлен к тому направлению американской внешней политики, на котором действует Комиссия США по вопросам международной религиозной свободы (The U.S. Commission on International Religious Freedom – USCIRF) при Государственном департаменте США. Эта комиссия, стремящаяся проникнуть, как говорит Браунбэк, "во все уголки земного шара", публикует ежегодные доклады со списком стран, "вызывающих особую озабоченность". В 2018 году американцы этот список расширили: если Узбекистан фигурировал в нем и раньше, то Россия стала предметом "обеспокоенности" американских ревнителей "религиозной свободы" только сейчас, с появлением на этом поприще господина Браунбэка, выдвинутого президентом Трампом.



Последний по счету доклад USCIRF Майк Помпео и Сэм Браунбэк представляли в Вашингтоне в мае 2018 года. Что касается России, "нарушения религиозной свободы" там Помпео и Браунбэк демонстрировали на примере запрета Верховным Судом Российской Федерации деятельности на территории России секты "Свидетелей Иеговы". (Теперь Россия в "списке Браунбэка" стоит в одном ряду с Суданом и Саудовской Аравией, где людей казнят за принятие христианства, а также Сирией и Бирмой, где полыхают вспышки религиозных войн). В Узбекистане, кстати, правоохранительные органы неоднократно задерживали представителей "Свидетелей Иеговы" за незаконное вовлечение в свои ряды местных жителей и тайное проведение собраний в разных частях страны.



Подробности переговоров американского посла в узбекской столице не раскрывались. Было лишь отмечено, что стороны подписали меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского общества (Узбекистан) и Институтом глобального вовлечения (США).



Что может означать в контексте "новой эры узбекско-американского стратегического партнерства" визит американского посла в Ташкент?



Скупые сообщения СМИ Узбекистана не складываются в общую картину, но некоторые выводы о направленности проповеди "религиозной свободы" позволяет сделать состав участников состоявшейся 18 сентября в Ташкенте встречи за круглым столом. Во встрече приняли участие приглашенные для беседы с американцем председатель Управления мусульман Узбекистана; епископ РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский; епископ Римско-католической церкви в Узбекистане; глава Еврейской религиозной общины; представители сектантских течений (глава Общины бахаи, служитель Общества сознания Кришны). В представлении американских ревнителей "религиозной свободы" такое необычное собрание и есть "толерантность" (с таким же основанием, впрочем, ее можно назвать безразличием к религии, используемой в качестве политического инструмента). По сообщению пресс-службы Управления мусульман Узбекистана, Сэм Браунбэк заявил разнородному составу собравшихся за круглым столом: "Мы будем последовательно развивать с Узбекистаном сотрудничество в сфере религиозной свободы". В тот же день делегация США во главе с Браунбэком провела встречи в Международной исламской академии Узбекистана и Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.



К прибытию в Ташкент американского посла президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп". С 1 ноября 2018 года вводится порядок, в соответствии с которым граждане Узбекистана, "по заблуждению оказавшиеся в составе запрещенных организаций", освобождаются от уголовной ответственности. Посол США похвалил такие действия: "Показательным, – сказал он, – стало исключение тысяч граждан из черного списка участников экстремистских организаций, возвращение их к нормальной жизни".



Между тем ислам в Узбекистане с его населением около 33 миллионов человек исповедуют, по оценке, не менее 88 процентов жителей. Как сообщало недавно информационное агентство "Фергана", "в Узбекистане при правлении Ислама Каримова действовали ограничения на религиозную деятельность", но "после прихода к власти Шавката Мирзиеева они частично были сняты". Тем не менее в сфере отношений власти и ислама (включая исламистские группы радикального направления) все не так просто. По данным ИА "Фергана", в начале сентября в Узбекистане были арестованы трое блогеров, публиковавших в Интернете "комментарии на религиозно-просветительские темы… с критикой властей"; арестованные критиковали, в частности, запрет на посещение мечетей несовершеннолетними и запрет на ношение хиджаба.



И Узбекистан, напомним, остается в списке из полутора десятка стран, вызывающих у американского Госдепа "особую озабоченность". А похвалы узбекистанским властям из уст Сэма Браунбэка относятся к тому, что снятие с учета более 18 тысяч граждан Узбекистана, "по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп", но потом "раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни", – это, видимо, и есть проявление "религиозной свободы" по-американски.