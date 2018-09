В создании Китайско-пакистанского экономического коридора "третьим" может стать Саудовская Аравия, - Е.Пустовойтова

09:23 24.09.2018

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 24.09.2018



Что привез Имран Хан из Эр-Рияда?



Поговорку "Коготок увяз, всей птичке пропасть" в Исламабаде могут и не знать, но, учитывая десятки миллиардов долларов, обещанных Пакистану в обмен на участие в китайском проекте "Один пояс, один путь", не сложно понять, почему недавний "стратегический партнер" США отказался брать деньги от МВФ и отправил на обучение своих офицеров вместо Америки в Россию.



Обычно новый государственный руководитель, отправляясь в первый зарубежный визит, прокладывает вектор своей внешней политики на перспективу. Новый глава пакистанского правительства Имран Хан отправился с первым визитом в Саудовскую Аравию, главную "нефтяную вышку" ОПЕК. Пакистанская The Express Tribune полагает, что Эр-Рияд готовит крупный пакет финансовой помощи новому правительству Пакистана. Победившее на выборах Пакистанское движение за справедливость (PTI) во главе с Имран Ханом и его правительство нуждаются в быстром пополнении валютных резервов – кризис на пороге. В этой не новой для развивающихся стран ситуации есть один знаменательный поворот: Пакистан категорически не хочет брать деньги взаймы у Международного валютного фонда (IMF), где первую скрипку играет Вашингтон. Надо сказать, администрация США сделала немало для охлаждения отношений с Пакистаном. Дональд Трамп обрезал 300 миллионов долларов военной помощи Исламабаду, а Майк Помпео пригрозил, что денег от МВФ Пакистан не получит, поскольку они могут пойти на погашение китайских кредитов.



Помпео не так уж неправ: самый крупный проект межконтинентальной инициативы "Пояс и путь" Пекин начал именно с Исламабадом, обещав ему 62 миллиарда долларов кредитов. Речь идет о Китайско-пакистанском экономическом коридоре (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC), который японская Nikkei считает "самым большим элементом" китайской инициативы и "сердцевиной все более тесного союза двух азиатских государств". Пообещав еще в 2013 году 46 миллиардов долларов, Китай стал крупнейшим поставщиком прямых валютных инвестиций в Пакистан. Под эти деньги Исламабад заговорил об экономическом возрождении страны. Роль этого проекта для Исламабада огромна – "коридор" сокращает в пять раз маршрут из китайского Кашгара в пакистанский порт Гвадар в Ормузском проливе. Оттуда морским путем китайские и пакистанские товары поплывут в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Собственно, уже плывут. С 13 ноября 2016 года маршрут работает на постоянной основе.



Китайско-пакистанский транспортный коридор



CPEC (читай: китайские инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор) действительно помогает Пакистану стать экономически самодостаточным государством, преодолеть нехватку электроэнергии, модернизировать транспортную инфраструктуру в западных и северо-западных районах страны, построить автомагистрали, железные дороги, аэропорты. А Поднебесная получает доступ в страны Персидского залива, Ближнего Востока и Африки в обход Малаккского пролива. Можно сказать, Пекин выкупает себе друзей из-под носа у США.



За три последних года Китай вложил в "пакистанский коридор" 19 миллиардов долларов, 9 из 22-х запланированных двумя странами проектов уже завершены. The Express Tribune подсчитала, что на 18 сентября текущего года "пакистанский коридор" дал работу 58,325 рабочим, из которых китайцы составляют лишь 10 тысяч с небольшим. На этом фоне обещанные Майком Помпео в сентябре 113 миллионов долларов "на увеличение экономической поддержки Индийско-Тихоокеанского региона" выглядят шуточными. Однако…



Прошедшие в Пакистане выборы и смена правительства отразились на отношении пакистанской элиты к "Поясу и пути". Исламабад испугался… китайцев. Правильнее сказать, увеличения доли Китая в пакистанской экономике. Собственно, именно это и толкнуло нового главу пакистанского правительства в объятия членов саудовской королевской семьи. И объятия тут же сжались: Эр-Рияд заявил, что входит в CPEC "как третий главный экономический партнер", пишет The Express Tribune. "Делегация высшего уровня, возглавляемая саудовским министром энергетики посетит Пакистан в первую неделю октября для переговоров по CPEC и другим вопросам", – решили в Эр-Рияде.



Дело в том, что "пакистанский коридор" принес Исламабаду и головную боль. 35 миллиардов, вложенных в энергетический сектор, страдающий от краж электричества, долгов потребителей, потерь электроэнергии на линиях электропередач, технических и эксплуатационных проблем, сразу же худеют на 8,12 миллиарда долларов – это долг. 10-12 миллиардов требуется вложить в экономику уже сейчас. "Как Пакистан собирается оплачивать китайские займы при устойчивой экономической регрессии, ответить не может никто", – пишет The Diplomat. Поэтому правительство Имран Хана уже начало урезать масштабные планы Китайско-пакистанского экономического коридора, называя это "новыми приоритетами". И, в частности, вместо китайских денег на строительство нефтеперегонного завода в порту Гвадар предлагает взять саудовские…



Метания вокруг "Пояса и пути" начались не только в Пакистане. На прошлой неделе отказалась от китайских планов строительства трех нефте-газопроводов и проекта железной дороги на 20 миллиардов долларов Малайзия, неожиданно назвавшая проект "Пояс и путь" "новой формой колониализма". Мьянма значительно сократила участие китайской CITIC Group в развитии глубоководного порта в Кьяукпью, снизив долю китайских инвестиций с 10 до 1,3 миллиарда долларов.



Для очарованных китайским долларовым изобилием политиков от Исламабада и Мьянмы пришло время отрезвления, время "новых приоритетов". Не надо быть большим дипломатом, чтобы понимать: иностранные инвестиции не бывают бесплатными. Недаром, вернувшись из Эр-Рияда, Имран Хан молчит о том, чем придется расплачиваться за "целый пакет финансовой помощи" от Саудовской Аравии.