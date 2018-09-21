Невиданный случай! В Киргизии кто-то (кто?) отказался стать министром, - De-facto

10:37 24.09.2018

Отказ от министерской должности – чванство или?..



Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев 19 сентября на собрании Жогорку Кенеша сказал удивившие кыргызскую общественность слова: "Предложили как опытному кадру министерскую должность, но не пришел". Кто не верит, может поднять стенограмму и посмотреть. А по существу вопроса отказ от министерской должности это нонсенс. Можем принять это как большую новость у нас. Если соотечественник отказывается стать министром, значит, слава богу, мы развиваемся. Но нам интересно: кто же он, отказавшийся от министерской должности? Раз глава правительства показал кончик, то уже нельзя не обрадовать, назвав героя по имени-фамилии.



Источник: газета "De факто" №33 от 21.09.2018/стр.3