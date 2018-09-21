Кыргызские Лунарики. Две матрешки - Мамытова и Исакунова схватились за кресло минсоцразвития страны

10:43 24.09.2018

Осуществится "интрига" Мамытовой?



Мы несколько раз писали о заместителе министра труда и социального развития Лунаре Мамытовой. Отдельная "хохма", как этот спустившийся с неба на "парашюте" кадр с приходом новым руководителем не знал, как и на какой бумаге поставить подпись. Как же так, теперь эта Мамытова с мечтой стать министром копает яму под шефиню Таалайкуль Исакунову, устраивает интриги внутри учреждения? Даже до нас дошли разговоры о ее выходках, развлечениях в зарубежной стране за государственный счет. Не ухудшится ее положение в случае всплытия доказательств? По пословице, не лишится ушей, желая приобрести рога?



Источник: газета "De факто" №33 от 21.09.2018/стр.3