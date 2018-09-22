 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как-то рановато. В Кулябе начали отключать населению электричество ради заполнения водохранилища Рогунской ГЭС
11:01 24.09.2018

В Таджикистане стали отключать электроэнергию ради заполнения водохранилища Рогунской ГЭС

В Кулябской области Таджикистана начались отключения электроэнергии. В некоторых районах электричество подается на десять часов в сутки, сообщает "Азия-Плюс".
Жители Кулябского региона жалуются, что свет у них отключают с 19 сентября. В районах Фархор, Хамадони и Восе электричество подается с 5 до 8 часов утра и вечером - с 17 до 00 часов.

В госэнергохолдинге "Барки точик" заявляют, что это не энерголимит, а лишь профилактика. Специалисты холдинга на местах говорят, что воду Нурека экономят: там очень низкий приток воды, потому что вода реки Вахш идет на заполнение Рогунского водохранилища.

"У нас имеется устное поручение от руководства "Барки точик" отключать подачу света по часам. Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился", - пояснил заместитель начальника ООО "Шабакахои барки Кулоб" Зариф Табаров.

По словам специалиста, если сейчас не поддержать состояние Нурекского водохранилища, то зимой могут возникнуть трудности, поскольку ранее такого маловодья в сентябре в Нуреке не наблюдалось.

Заместитель председателя "Барки точик", исполнительный директор департамента "Распределительных электрических сетей" Мавжуда Холикзода сообщила, что в связи с проведением плановых ремонтных работ для подготовки к зимнему периоду возможны локальные отключения света во всех районах Таджикистана, но они носят временный характер и происходят из-за ремонта линии электропередач и подстанций, чтобы обеспечить стабильную работу зимой.

В октябре прошлого года "Барки точик" объявлял, что подача электричества в осенне-зимний период 2017 года прерываться не будет, так как в республике были построены новые малые ГЭС и ТЭЦ, что позволяет в этом году перезимовать без лимита на электричество. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что республика в ближайшее время планирует полностью отказаться от введения ограничений на подачу электричества. Он напомнил, что в конце 2018 года будут запущены первые два агрегата Рогунской ГЭС, после чего ограничения на потребление электроэнергии прекратятся.

В 2016 году лимит на потребление электроэнергии в регионах Таджикистана официально был введен с 1 ноября. Тогда ограничения не коснулись только столицы и крупных городов.

Ограничения на подачу электроэнергии в Таджикистане вводились ежегодно в течение последних 20 лет, они длятся примерно с середины осени до середины весны. Лимиты, как правило, не касаются столицы и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), которую обеспечивает коммерческая энергокомпания "Памир Энерджи". Проблема в том, что в холодное время республика испытывает острый дефицит электричества в размере 2,2-2,5 млрд киловатт-часов и вынуждена сокращать его подачу населению и предприятиям, из-за чего серьезно тормозится социально-экономическое развитие страны.

Первый агрегат Рогунской ГЭС обещают сдать в эксплуатацию 16 ноября - в День президента Таджикистана.

Источник - Азия-плюс
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