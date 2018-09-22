Под старину. Казахстан восстановит древнюю архитектуру Туркестана

13:19 24.09.2018

Древнюю архитектуру Туркестана восстановят



Планируется восстановление аутентичных образов древнего величия эпохи Шелкового пути вокруг мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи.



На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития туристской отрасли в стране министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил о планах по восстановлению древней архитектуры Туркестана, передает корреспондент Zakon.kz.



"Успешно осваивают туристский потенциал Каспия соседние страны - Туркмения, Иран, Азербайджан. В связи с этим Казахстану необходимо форсировано работать в этом направлении", - сказал он.



По его словам, аналогичная работа проводится по Туркестану в рамках объектов топ-10 Карты туристификации.



"Как отметил Глава государства: "Туркестан не утратил с древних времен присущую ему объединяющую функцию, он является опорой в деле объединения тюркоязычных стран", - пояснил глава ведомства.



В связи с этим, как добавил А. Мухамедиулы, архитектурная концепция развития города ориентирована на восстановление аутентичных образов древнего величия эпохи Шелкового пути вокруг мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи, являющегося магнитом туристского и паломнического интереса.



"Туркестан должен стать не только культурно-духовной столицей Тюркского мира, но и узнаваемым во всем мире брендом нашей страны", - подчеркнул министр.



Ксения Давыдова, Астана