Интеграционные процессы в СНГ и ЕАЭС невозможны без русских диаспор, - А.Халдей

13:24 24.09.2018 Русская диаспора в мире одна из самых крупных, но для России она больше проблема, чем инструмент влияния



Александр Халдей



Несколько месяцев назад я написал статью о том, как непросто русским в Казахстане если они занимают какую-то значимую должность или активную жизненную позицию. Вообще тема дискриминации русских в Казахстане настолько стара, что снова возвращаться к ней даже как-то неудобно, но поскольку проблема есть, то не реагировать на нее нельзя.



С крушением СССР огромное число русских в бывших республиках оказались не нужными ни республикам, ни России. Россия со своими гражданами не знала, что делать, а в республиках шел процесс национального строительства, и русские, носители идеи ушедшей, интернациональной государственности, стали помехой.



В Прибалтике русских опустили на статус неграждан, в Казахстане их выдавливают с должностей всеми средствами, провоцируя на отъезд в Россию, и еще хорошо, что не убивали, как в дудаевской Чечне или Киргизии. Как говорится – спасибо, что живой.



Необыкновенные приключения казахстанца в России



Геннадий Осипов, бывший житель Казахстана, ныне беженец в России, прошел все круги этого ада, столкнувшись с произволом на посту работника местной районной администрации. Там он отвечал за сферу ЖКХ, где быстро навел порядок, что не вошло в соответствие с планами местного руководства, умевшего извлекать прибыль из бардака. Осипова стали преследовать, он искал правды везде, баллотировался в депутаты, его снимали, заводили и закрывали заказные уголовные дела, словом, били из всех калибров. Осипов оказался стойким бойцом и дошел до самого Назарбаева. Тот приказал отменить преследования, но через время они снова начались. Выход оказался один: чемодан, вокзал, Россия. Этим горьким путем Исхода русские идут уже с 1991-го года. И конца ему не предвидится.



Вот фрагменты переписки Осипова с российскими организациями, куда он обращался за помощью в отстаивании своих прав. Переписка так красноречива, что стоит просто привести ее безо всяких комментариев. Тексты говорят лучше. Читается как детективный роман в письмах.



1. Посольство Российской федерации в республике Казахстан. Консульский отдел.



Геннадий Дмитриевич, в соответствии с обращением сообщаем вам, что в России для граждан бывшего СССР отсутствует понятие политического убежища. Въезд на территорию Российской Федерации свободный и безвизовый. Вы можете беспрепятственно выехать из Казахстана в Российскую федерацию. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Казахстане Д.Игнатьев.



2. Заместитель председателя Государственной Думы. Г.Д.Осипову. Уважаемый Геннадий Дмитриевич! В связи с вашим обращением по вопросу нарушения ваших трудовых и иных прав мной направлен депутатский запрос статс-секретарю МИД РФ Г.Б.Карасину, курирующему вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом для рассмотрения указанного обращения по существу. О результатах вы будете проинформированы дополнительно. С уважением, П.О.Толстой.



3. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Уважаемый Геннадий Дмитриевич! Согласно Уставу, фонд оказывает правовую поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в случае нарушения их прав, свобод и законных интересов. ... Из предоставленной вами информации неясно, какие права вы считаете нарушенными. Полагаем, что решение поставленных вами вопросов полностью находится в правовом поле Казахстана. В этой связи оснований для задействования нашего Фонда не усматриваем. Исполнительный директор И.К. Паневкин.



4. МИД России. Уважаемый Геннадий Дмитриевич! В связи с вашим обращением на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина сообщаем следующее: Отказ, полученный вами в суде, объективно не дает оснований с уверенностью утверждать о дискриминации этнических русских в Казахстане. В основе отношений между Россией и Казахстаном лежит прочный фундамент стратегического партнерства и тесного взаимодействия, закрепленный подписанным в 2013 году Договором о добрососедстве и союзничестве... При этом в случае наличия в вашем распоряжении конкретной фактологической информации об ущемлении прав русских, проживающих в Казахстане, просим направить ее в наш адрес. Зам. директора Третьего департамента стран СНГ В.Спиричан.



5. Аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Осипову Г.Д. Уважаемый Геннадий Дмитриевич! Ваше очередное обращение к уполномоченному по правам человека в РФ изучено. ... Компетенция уполномоченного не распространяется на иностранных граждан. ... У вас гражданство Казахстана. Таким образом, Уполномоченный лишен каких-либо оснований для вмешательства. На основании этого дальнейшая переписка с вами будет прекращена.



6. Госдума РФ, фракция КПРФ. Президенту республики Казахстан Н.А. Назарбаеву. Копия: Г.Д.Осипову. Уважаемый Нурсултан Абишевич! Во фракцию обратился Г.Д.Осипов из г.Павлодара, республики Казахстан. Русский по национальности, он много лет проживал в вашей республике, но в настоящее время его уволили с государственный службы (он сообщает, что работал начальником коммунальной собственности г.Павлодара). Он просит помочь ему восстановиться на работе или переехать в приграничную область Казахстана с РФ и помочь трудоустроиться по специальности. Направляю вам обращение Осипова Г.Д. Прошу вас по возможности помочь ему восстановиться на службе или помочь трудоустроиться в другом месте по специальности. Руководитель фракции Г.А.Зюганов.



7. Уважаемый Геннадий Дмитриевич! Мы получили ваши материалы. Из них ясно следует, что казахстанское правосудие имеет явный избирательный характер. Ваша история подтверждает многочисленные факты дискриминации русских по национальному признаку. Эти факты нам известны, с ними сталкивались и сотрудник нашего Института. (Далее даются координаты казахстанского Центра правовой помощи "Надежда", юристы которого помогают русским соотечественникам - прим. мое, А.Х). Ваш пример, безусловно, будет учтен при анализе положения русских в Казахстане. Правовой центр института Стран СНГ, Докучаева А.В.



Россия – великан, стесняющийся своего величия



Весь спектр реакций на проблему перед нами. Закономерность – чем дальше организация от реальных возможностей помочь, тем адекватнее ее реакция (Институт Стран СНГ). Чем ближе организация к международным или правовым отношениям, темп больше сил она прикладывает для ухода от решения проблемы. Главное желание - не ввязываться в конфликт. Главное средство - ни в коем случае не признавать наличие самой проблемы. Потом следует филигранная игра в пас, когда жалоба отсылается кому-то третьему, причем явно читается откровенная досада и даже враждебность в адрес жалующегося.



Что тут можно сказать? Да, Россия утратила многие, хотя не все рычаги влияния на бывшие союзные республики, и они позволяют себе порой совершено хамские выходки в отношении и России, и русских, проживающих в этих республиках. И Россия, чтобы не обострять и без того сложные отношения, стремится избегать любых конфликтных тем. А эти темы в изобилии поставляются общинами русских в бывших республиках, где русские из имперской нации превратились в граждан второго сорта. Не имея средств вовлечения республик с союзы, но отчаянно нуждаясь в этих союзах, Россия старается не конфликтовать с руководством Казахстана. Отношение к другим республикам аналогичное.



Так же, как интересы в области экспорта нефтепродуктов через Прибалтику в свое время не давали вмешаться в произвол местных властей в адрес русских, сейчас интересы единства ЕАЭС не позволяют этого в Казахстане. Если уж в адрес члена НАТО такое не практиковалось, что говорить о союзнике по ЕАЭС? Даже сейчас, когда Казахстан уже откровенно ставит интересы США выше союзнических с Россией, заявляя, что немедленно выйдет из ЕАЭС, если посчитает, что Россия пытается ограничить их суверенитет, Россия предпочитает не реагировать остро и сглаживать углы.



Это говорит пока об одном: Россия слишком слаба и слишком нуждается в союзах на своих азиатских границах. Она после распада СССР не может позволить себе споры с теми, кого она считает ключевыми партнерами. Любое давление на Казахстан по поводу интересов русских немедленно вызовет крайне раздраженную реакцию с далеко идущими последствиями - в Казахстане готовится трансферт власти и достаточно сильны проамериканские кланы, которым спор вокруг русских станет подарком для раздувания темы вмешательства России во внутренние дела Казахстана. Потому МИД России шарахается от этой темы как от чумы.



Это значит лишь то, что в России нет адекватного института, способного решать проблему русских в ближнем зарубежье в общем и в Казахстане в частности. Да, МИД - не та инстанция, которую нужно привлекать к конфликтной теме, если задачей МИДа является поиск точек соприкосновения и наведения мостов, а не точек расхождения и конфликта. То положение, когда наиболее адекватно интересы русских за рубежом понимает... исследовательский Институт Стран СНГ – это тоже не нормально. Институт все правильно понимает, только сделать ничего не может. МИД может сделать больше всех, но тогда он займется разрушением международных отношений, а не их налаживанием.



Тут требуются другие институты гражданского общества. Они в России еще не созданы. Пока даже нет идеи, что это должно быть и как это надо оформить. Очевидно, это должна быть какая-то общественная организация с федеральной трибуной, вокруг которой будут структуры бизнеса, культурных организаций, политических партий, которым без поддержки этой структуры будет труднее побеждать на выборах. Скорее всего, это должна быть мощная некоммерческая организация в виде фонда с исследовательскими и политическими подразделениями.



Но мощные НКО - это мощные деньги, а Россия пока не в том положении, чтобы через сильные НКО формировать внутреннюю ситуацию в интересующих ее странах. Даже с дружественной Белоруссией пока нет рычагов работы кроме посла. Украину из-за этого уже потеряли. Белоруссия балансирует на опасной грани. Понятно, что вскрывать еще одну линию противостояния с Казахстаном нецелесообразно.



Но это спор о курице и яйце. Что без чего не бывает - денег без влияния или влияния без денег. Можно сказать: разбогатеем - тогда и начнем строить НКО. А можно сказать и так: не начнете строить НКО - никогда не разбогатеете. Потеряете даже тех, кто сегодня пока в друзьях. Если ждать денег и не строить институты влияния - никогда не будет ни влияния, ни денег. Русские за рубежом - колоссальный ресурс, но из-за того, что в России он не востребован, нет и институтов поддержки и использования этого ресурса.



Это для тех циников, кто на все в мире смотрит как на ресурс. А если понимать, что там наш народ, наши люди и наши братья, которых мы уже во многом потеряли и продолжаем терять, то и вовсе нет причин откладывать эту работу. Можно сказать определенно - серьезность намерений России в деле построения союзов на постсоветском пространстве определяется не степенью замалчивания проблемы русских, а наоборот - максимальным использованием этой темы в деле нового собирания земель.



У нового союза должна быть наднациональная - интернациональная - идея, и нести эту идею могут только русские - единственный государствообразующий народ, способный к глобальному государственному строительству на основании глобальной идеи. Все прочие узконациональные проекты в итоге производят к утрате суверенитета перед глобальными центрами силы. Источник - iarex.ru

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