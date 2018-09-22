 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырДепутат Исаков и его колесоо. Народные избранники вконец обнаглели от безнаказанности
13:29 24.09.2018

Депутат Икрамов заявил, что ездит на двух-трех авто. А что он указал в декларации

На сайте Государственной кадровой службы есть декларации за 2015-й и 2016 годы.

БИШКЕК, 24 сен - Sputnik. В разговоре с журналистом Sputnik Кыргызстан депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов заявил, что ездит на двух-трех автомобилях.

Корреспондент Sputnik позвонил Икрамову, когда он был в командировке за границей, и попросил прокомментировать инцидент на площади Ала-Тоо с водителем его авто.

Напомним, 20 сентября между водителем Lexus LX 570 (госномер 02KG 570 AAA) и автоинспекторами произошел конфликт в центре Бишкека. Свидетелем стал корреспондент Sputnik, на которого напали сначала сам водитель, а потом двое его приятелей. В конце концов сотрудники милиции составили протокол о нарушении, внедорожник водворили на штрафстоянку. К слову, в следующем разговоре с журналистом депутат назвал его "келесоо", что означает "придурок" или "идиот".

Икрамов в первой беседе недоумевал, есть ли у нас право писать, что он ездил на этой машине, хотя на видео отчетливо зафиксировано, как весной на территории Жогорку Кенеша он выходит именно из этой машины. Тогда же он сказал, что ездит на двух-трех автомобилях. Во втором разговоре парламентарий спрашивал у журналиста, знает ли он, на скольких авто ездит, но на уточняющие вопросы не ответил.

Sputnik Кыргызстан решил узнать, указаны ли эти "2-3 авто" в декларации Тазабека Икрамова. На сайте Госкадровой службы есть его декларации за 2015-й и 2016 годы.

Согласно декларации за 2015 год, доходы Икрамова составили 71 тысячу 900 сомов. У него есть жилой дом площадью 1 784 квадратных метра, а также хозяйственный объект (указано, что его площадь "0,20 квадратных метра"). Судя по документу, автомобиля у депутата нет.

Его близкий родственник заработал за тот год 2 миллиона 400 тысяч сомов. У него есть дом в 570 квадратных метров и земельный участок на аналогичной площади.

Родственник владеет двумя автомобилями марок Toyota Land Cruiser 200 (год выпуска 2008-й) и Toyota Highlander.

В 2016 году Икрамов по месту основной работы заработал 634 тысячи 623 сома. У него также значатся указанные год назад дом и хозяйственный объект. Автомобилей нет.

Близкий родственник заработал 100 тысяч сомов от гражданско-правовых договоров и иных сделок и 100 тысяч от предпринимательской деятельности. Дом и земельный участок, указанные в 2015 году, значатся и здесь, но автомобили уже не указаны.

Источник - Sputnik
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