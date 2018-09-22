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Хроники коррупции: как Мирзиеев борется со взяточничеством, - Е.Игумнова
13:32 24.09.2018

Хроники коррупции: как Мирзиеев борется со взяточничеством

Екатерина Игумнова

Борьба с коррупцией на всех уровнях власти в РУз продолжается. Кто из высокопоставленных чиновников был замешан в различных серых схемах, перечисляет колумнист Екатерина Игумнова.

В Узбекистане набирает обороты борьба со взяточничеством и кумовством. Какие серые схемы удалось раскрыть в этом году, пишет Sputnik Узбекистан.

Закон выше статуса

Власти продолжают последовательную политику по выявлению и пресечению коррупции. Несколько уголовных дел завели в Ташкенте и Самарканде. Так, в столице на взятке попался хоким Юнусабадского района Бахтиер Абдусаматов. Чиновник был пойман с поличным в сентябре текущего года при получении крупной мзды, предположительно, за выделение земельных участков. На этом посту Абдусаматов проработал с апреля 2017-го.

Налоговые органы обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее и сообщать о махинациях или вымогательстве со стороны чиновников разного уровня, а также не предлагать взяток за те или иные услуги.

В вымогательстве при распределении земельных участков был уличен и хоким Самаркандской области Туробжон Джураев. В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и распределение участков среди предпринимателей. Джураева взяли под стражу в июле.

В начале сентября были арестованы руководители пяти крупных рынков Ташкента за хищение около четырех миллионов долларов и нанесение ущерба государству. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Один из рынков - "Абу-Сахий" - ранее принадлежал младшей дочери первого президента Лоле Каримовой-Тилляевой. Минувшим летом она продала его, имя нового владельца не уточнялось. В 2016 году налоговые органы уже проверяли рынок из-за нарушений валютного и таможенного законодательства. Удалось выяснить, что продаваемые здесь товары последние несколько лет ввозили в страну с нарушениями и реализовывали без уплаты налогов.

Однако самым громким процессом остается дело старшей дочери Ислама Каримова, Гульнары. В отношении нее с июля прошлого года продолжается следствие по ряду обвинений. Сама Каримова взята под стражу.

Первое дело - за вымогательство и уклонение от уплаты налогов - было возбуждено еще в октябре 2013-го. По данным следствия, преступления совершала организованная группа в 2001–2013 годах, и в августе 2015-го суд приговорил Гульнару Каримову к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура сообщила, что расследование уголовного дела по другим обвинениям продолжается. Согласно информации следователей, общая сумма причиненного ущерба составила почти 2 миллиарда долларов. Узбекистан инициировал арест активов преступной группы в 12 странах на сумму более полутора миллиардов.

Игра по-крупному: "пирамида", валютчики и мошенничество

Прокурора Чиназского района столицы Бекзода Мирсоатова отстранили от занимаемой должности на время расследования и выборочных проверок по делу о финансовой афере Ахмада Турсунбаева.

В "пирамиду" Турсунбаева были вовлечены несколько десятков тысяч человек. При аресте у него конфисковали около 12 миллионов долларов. Позже было установлено, что пособничество мошеннику оказывал один из сотрудников Генпрокуратуры.

Фигурантом другого процесса стал экс-генпрокурор Рашитжон Кадиров, арестованный по подозрению в вымогательстве и злоупотреблении властью. Его подельник, бизнесмен Алишер Ходиев, обвиняется в отмывании денег и мошенничестве. Ходиева арестовали в Барселоне, но впоследствии он был освобожден из-под стражи. Предпринимателю дали возможность добровольно явиться в Узбекистан и участвовать в следственных действиях. Обвинения по делу Кадирова предъявлены 24 лицам, 21 человек взят под стражу.

Цена на авто

Не все гладко и в сфере автомобильного производства. В июне текущего года Шавкат Мирзиеев подверг критике деятельность компании "Узавтосаноат".

"В системе "Узавтосаноат" много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытками. В течение ряда лет автомобили экспортировали по цене ниже себестоимости", - отметил глава государства на совещании.

В тот же день он уволил главу правления АО "Узавтопром" Умиджана Салимова из-за недостатков в работе и неудовлетворительного состояния дел в отрасли. Компанию возглавил Шавкат Умурзаков, который до этого работал в системе Генпрокуратуры. Президент возложил на него ответственность за увеличение объемов производства и сокращение себестоимости продукции.

Ждать ли митингов - политологи об отношении народа к нынешней власти в КР

Борьба с коррупцией в РУз активизировалась практически сразу после избрания Шавката Мирзиеева президентом. Глава государства во время своих выступлений и на рабочих заседаниях неоднократно заявлял о непримиримости в борьбе со взяточничеством, давая понять, что неприкасаемых быть не должно. Особое внимание президент уделял судебной, налоговой системам и сфере госзакупок.

За его словами стоят реальные реформы на всех уровнях власти. Особые полномочия получила Генеральная прокуратура РУз, тогда как Служба национальной безопасности (СНБ) была преобразована. Новая структура - Служба государственной безопасности - наделена более четкими полномочиями и обязанностями.

Источник - Sputnik
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