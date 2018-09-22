Киргизские пленницы: в Средней Азии невест крадут как скот, - И.Кармазин

13:44 24.09.2018

Киргизские пленницы: в Средней Азии невест крадут как скот

Как насильственные браки губят семьи



Игорь Кармазин



Ала качуу - так в Киргизии называется похищение невесты. Обряд запрещен законом, но чиновники и сотрудники правоохранительных органов на кражу девушек закрывают глаза. Согласно статистике правозащитников, четверть браков в стране начинается с преступления, которое обычно сопровождается побоями и изнасилованием. Дело дошло до того, что комитет ООН по борьбе с дискриминацией женщин призвал Бишкек ужесточить наказание за "принуждение к свадьбе". Портал iz.ru разбирался в тонкостях гендерных отношений в среднеазиатской республике.



Три удара ножом



С новой силой споры о похищении невест в Киргизии вспыхнули после трагедии, которая произошла в Жайылском районе на севере страны. В конце мая 19-летнюю студентку медицинского колледжа Бурулай Турдалиеву там похитил водитель маршрутки Марс Бодошев.



Кража произошла вечером, когда девушка пошла в магазин. Родители бросились в погоню и подняли по тревоге милиционеров. Стражи порядка задержали машину 30-летнего "жениха" на пути в город Талас. Оказавшись в отделении, Бурулай позвонила родным. "Мы успокоили ее, что вот-вот подъедем", - вспоминает сестра невесты Айпери. Через несколько минут после этого Бодошев ворвался в комнату, где студентка была одна. Он запер дверь и пырнул ее ножом в сердце, живот и гортань.



По словам родных убитой, на теле девушки Бодошев ножом вырезал надпись "Н + Б". На "Б" начинается имя погибшей, на "Н" - имя парня, за которого она собиралась замуж. Затем Марс нанес несколько ножевых ранений себе. Он пришел в себя в реанимации, студентку спасти не удалось.



Известно, что водитель маршрутки охотился за Бурулай давно. В начале весны уже пытался выкрасть ее, но тогда отец догнал их на трассе Бишкек–Ош. Настоящему жениху приходилось подвозить суженую к колледжу на своей машине, так как Бодошев не отставал.



Хватай и беги



В Киргизии за ала качуу (дословно - "хватай и беги") предусмотрено уголовное наказание. За кражу женщины для вступления в брак вопреки ее воле грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Вступление в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, карается заключением на срок до десяти лет. Интересно, что кража скотины наказывается строже. За это злоумышленнику грозит до 11 лет лишения свободы.



Правозащитники говорят, что в реальности нормы не действуют. Как правило, стражи порядка не хотят даже принимать заявления о похищении женщин. "Не все случаи регистрируются в правоохранительных органах. Это чаще остается в семье. Родственники похищенной не обращаются в милицию", - говорит программный координатор ОО "Центр помощи женщинам" Элиза Аджиева.



Одно из исследований показало, что силовики и не считают кражу девушек преступлением. Согласно результатам опроса в городе Ош, 64% милиционеров допускают похищение невесты. Доля тех, кто считает, что девушки сами провоцируют мужчин на подобные действия, достигает 82%.



Даже в случае регистрации преступления наказание обычно не следует. По данным МВД страны, в правоохранительные органы за последние пять лет поступило 895 заявлений, но в 727 случаях из них уголовные дела возбуждены не были. Расследованными оказались лишь 168 эпизодов. В 2017 году в суд было направлено 28 дел, уголовные дела в отношении 11 обвиняемых были прекращены. 16 человек были осуждены условно, только один обвиняемый был осужден на пять лет.



Масштабы проблемы сейчас оценить сложно. Министерство социального развития в 2013 году свидетельствовало, что в сельской местности в моноэтнических районах до 60% браков происходило через ала качуу. По данным правозащитников, в стране заключается 10–12 тыс. насильственных браков в год, то есть примерно четверть от всех свадеб.



Принуждение к свадьбе



Проблема также заключается в том, что попавшим в беду дочерям часто отказывают в помощи родители. В Киргизии считается позором, если женщина провела хотя бы ночь вне дома. Вряд ли найдется мужчина, который на ней после этого женится. Девушки боятся, им не к кому обратиться. Многие смиряются с ситуацией.



Девушка Дамира (имя изменено) говорит, что ее сразу после кражи изнасиловали. "Мы познакомились в Сети. Пару раз встретились, но ничего серьезного между нами не было. Я мечтала уехать и строить карьеру за границей. Но однажды он настоял на встрече и силой затолкал меня в машину", - вспоминает она в беседе с журналистами.



По словам Дамиры, у дома похитителя встречала его родня. "Женщины затащили меня в дом. Я плакала, кричала, умоляла отпустить. Меня на сутки заперли в доме, к родителям в это время поехали сваты. Я была уверена, что им откажут. В итоге "жених" не придумал ничего лучше, чем изнасиловать меня. Хотел, чтобы я осталась из страха перед позором и общественным порицанием. Мне с детства внушали, что секс до свадьбы - это грех и грязь", - говорит девушка, добавляя, что все-таки смогла сбежать "из этого ада".



Дешево и сердито



Официальные лица в Киргизии подчеркивают, что похищение девушек в нынешнем виде ничего общего с традициями не имеет. "Раньше под "ала качуу" понимали то, что молодые встречались и хорошо знали друг друга, и девушку "похищали", чтобы устроить "сюрприз", а сейчас девушек крадут как скот. Молодые даже не знают друг друга. Преступники ничего не боятся", - возмущается глава правительства страны Мухаммедкалый Абылгазиев.



Историки говорят, что в старину воровали девушек с их согласия, если пара была влюблена, но родители запрещали создать семью. Различное социальное положение не позволяло бедному парню жениться на дочери бая. Весь семейный род противостоял бы этому несоответствию. Единственным выходом было ала качуу. В случае провала похищения жениха ждало жестокое наказание - его до смерти забивали камнями или сбрасывали с минарета мечети.



Была распространена и более мягкая форма такого похищения. Сначала молодой человек оплачивал некоторую часть калыма, потом похищал девушку. После этого отец мужчины должен был посетить отца женщины и попросить прощения за своего сына. Этот визит называется "алдына тушуу". После примирения мать невесты посещала родителей жениха, привозя с собой приданое.



Причины популярности ала качуу сейчас исследователи отчасти также видят в экономике - украсть дешевле, чем долго ухаживать и добиваться благосклонности родителей. Кроме того, молодые люди боятся получить отказ. Иногда они действуют из "спортивного интереса". В последнем случае браки распадаются особенно быстро.