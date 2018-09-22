Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись, - Виктор Баранец

13:47 24.09.2018

ВИКТОР БАРАНЕЦ

военный обозреватель "Комсомольской Правды", член Общественного совета при Министерстве обороны РФ



США ввели санкции против Китая из-за покупки российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Ну и по какой же причине? Хезер Науэрт, представитель Госдепа США объяснила: "Мы продолжим решительно исполнять закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и призывать все другие страны свернуть отношения с оборонным и разведывательным секторами России".



Это похоже на открытое объявление войны России и Китаю на военно-техническом "фронте". Пекин уже заявил, что такое решение США - грубое вмешательство. В Вашингтоне, видимо, не понимают, что Китай - не Панама или Гондурас, на которых можно прикрикнуть и они "смиренно зелезут под лавку". Пекин и Москва подпсиали внушиельный пакет контарктов на поставку не только зенитно-ракетных комплексов С-400 или боевых самолетов Су-35, но и других вооружений. И отказываться от этой сделки по прихоти США никто не собирается.



В мире есть еще десятки стран, которые хотят получить первоклассные российские вооружения ради обспечения собственной обороны - в портфеле заказов "Рособоонэкспорта" контракты почти на $50 млдрд! Давить на них, требовать отказа от российского оружия - это уже по всем международным правилам уголовщина. Собственно, взывать США к каким-то моральным нормам бесполезно, - они уже давно выбросили их на помойку. Американцы грозят Турции отказом от поставок своих истребителей F-35, если Анкара приобретет у России те же С-400. По той же причине Вашингтон выкручивает руки и Дели, и другим странам, - даже тем, которые решили купить у нас автоматы "Калашникова". Если называть вещи своими именами, то Штаты зарвались: они сами решают, кого считать "противниками Америки" и как их наказывать.



А "ответку" не хотите получить?



Москва и Пекин тоже навреняка сделают свои выводы в отношении стран, которые поддерживают военно-технические связи с США.



В той же мере это касается санкций и против развед-сектора России. И тут, как говорится, за Москвой не заржавеет - мы абсолютно зеркальным образом закроем вьезд в нашу страну шпионским стадам США и выдворим вон тех, кто нам покажется противником России. Опыт у нас по этой части уже есть.