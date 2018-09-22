 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 23.09.2018
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Суббота, 22.09.2018
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    Узбекистан   | 
За убийство узбекской киноактрисы Нилуфар Султановой сел ее бой-френд
15:34 24.09.2018

В убийстве узбекской киноактрисы суд признал виновным ее бойфренда

Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил убийц узбекской киноактрисы Нилуфар Султановой к 18 и 20 годам лишения свободы. Один из преступников, получивший наибольший срок, был ее молодым человеком, передает "UzNews" со ссылкой на репортаж телеканала "Узбекистон 24".

Убийство было совершено 2 января 2018 года. Нилуфар Султанова приехала на встречу со своим парнем Пулатжоном (Пулатом) Тургунбаевым. Во время встречи Пулат сообщил девушке, что должен отвезти своего друга Бобура Умарова в Газалкент (город под Ташкентом, центр Бостанлыкского района) и попросил ее поехать с ними. Девушка пересела из своего автомобиля в машину Тургунбаева.

По пути в Газалкент он остановил машину, а его друг попытался задушить девушку. Актрисе удалось вырваться, но преступники ее догнали. Умаров нанес девушке ножевое ранение, а затем задушил ее. После этого Умаров и Тургунбаев утопили труп и улики в реке, а машину убитой забрали себе.

Тело девушки следователи обнаружили в январе, спустя 10 дней после убийства. Тургунбаев признан виновным по статьям 97 ("Умышленное убийство"), 164 ("Разбой") и 227 ("Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование") Уголовного кодекса республики и приговорен к 20 годам лишения свободы. Умаров осужден по тем же статьям на 18 лет лишения свободы.




Нилуфар Султанова снялась в нескольких узбекских фильмах, в том числе в эпизоде фильма "Крик" ("Фаред", 2008), в картинах "Объяли мою душу светлые печали" ("Согинч сохили", 2007) и "Влюбленный" ("Девона", 2004).

В июле в Ташкенте погибла другая узбекская актриса - 25-летняя Фарангиз Режаметова (Жамалханова), девочкой сыгравшая одну из главных ролей в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон" ("Мамочка"). Она скончалась в результате ДТП, которое произошло 20 июля вечером на перекрестке улиц А.Кадыри и М.Ганди на пешеходном переходе без светофора. По словам очевидцев происшествия, на девушку наехал Mercedes-Benz. Водитель иномарки 23-летний Улугбек Э. не пропустил ее, когда она переходила проезжую часть. Сбив девушку, он повез ее в больницу, но в дороге она умерла.

Источник - Фергана
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