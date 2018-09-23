Главарь Конституционного суда Молдовы Поалелунжь отстранил от власти президента Додона

15:49 24.09.2018

Конституционный суд Молдавии отстранил Додона с должности президента



Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, передает РИА "Новости".



Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.



Суд постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства.



"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.



Ранее Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров - в октябре 2017 и январе 2018 года, напоминает Газета.ру.