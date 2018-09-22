Аркадаг сочинил очередную книгу. Теперь про "цели устойчивого развития"

16:42 24.09.2018 Состоялась презентация книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова "На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития"



В Туркменском государственном институте экономики и управления состоялась торжественная презентация новой книги академика АНТ, доктора экономических наук, Президента Гурбангулы Бердымухамедова "На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития".



Издание представляет собой аналитический обзор динамичного развития нашей страны, обладающей богатейшим природным, внушительным производственным, инфраструктурным и человеческим потенциалами, реализации национальных и отраслевых программ, крупных проектов социально-экономического значения в аспекте достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в сентябре 2015 года всеми странами-участницами ООН в качестве основной составляющей Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.



В рамках презентации в конференц-зале высшей экономической школы состоялось собрание с участием членов правительства, руководителей экономического блока, СМИ, ректоров и профессорско-преподавательского состава профильных вузов, общественных деятелей, ученых, представителей международных организаций, студенческой молодежи.



Как отмечалось на встрече, социально-экономическая стратегия Туркменистана по своей сути ориентирована на интересы каждого человека, что отвечает ЦУР. В новой книге излагаются стратегические задачи дальновидной внутренней и внешней политики главы государства, ее приоритетные направления, успехи, достигнутые в результате практического воплощения важных международных инициатив Президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Как известно, концепция ЦУР объединяет в своей основе экономический, социальный и экологический аспекты. Экономический аспект заключается в рациональном использовании природных, энергетических, материально-производственных ресурсов, социальный – ориентирован на прогресс человечества, обеспечение устойчивости социальной и культурной систем, а экологический – в обеспечении биологического и физического единства природных систем.



Новая книга служит еще одним свидетельством того, что Туркменистан придает большое значение многогранному сотрудничеству с ООН, является активным участником процесса консолидации всеобщих усилий по разработке согласованного подхода по решению таких актуальных вопросов, как укрепление мира и безопасности, достижение ЦУР в региональном и глобальном масштабах.



В представленной читателю новой книге в научно-публицистической форме показаны процессы всесторонней модернизации государства и общества. Динамичная диверсификация экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и высоких жизненных стандартов на всех уровнях раскрываются в контексте разработанной лидером нации новой социально-экономической стратегии. Сквозь призму четко сформулированного посыла "Государство – для человека!" представлены успехи в продвижении нашей страны к подлинно демократическому обществу и правовому государству, обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина в качестве высших ценностей.



Ключ к пониманию сути провозглашаемых целей и практических шагов Туркменистана на мировой арене, неизменно говорит Президент Гурбангулы Бердымухамедов, лежит в сфере главной задачи внутренней политики государства – достижение экономического благополучия и социального процветания.



На основе объективной оценки тенденций современного мира, долгосрочных национальных целей и интересов в книге отражены стратегические задачи политического курса Туркменистана, главные приоритеты и меры по практической реализации Целей устойчивого развития.



Участники презентации отмечали, что осуществляемая под руководством главы государства внешняя политика отличается новаторским, научно обоснованным подходом к решению актуальных задач современности, динамизмом и ответственностью. Она стала узнаваемой и получила широкое признание в мировом сообществе, а в свете конструктивных инициатив лидера нации авторитет нашей страны как независимого нейтрального и миролюбивого государства стал еще выше.



Программный координатор Регионального офиса ПРООН по странам Европы и СНГ Екатерина Паниклова, поздравляя всех с выходом в свет нового труда главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, выразила глубокую убежденность в том, что данная книга станет полезной всем, кто интересуется современным состоянием развития страны и ее вкладом в поддержание глобального диалога и сохранение мира на Земле.



В своей речи, г-жа Паниклова также охарактеризовала основные направления сотрудничества ООН и нашей страны в области ЦУР, обозначила важные результаты этой деятельности, назвав в их числе создание Учебно-методического центра по Целям устойчивого развития при Институте международный отношений МИД Туркменистана, основной задачей которого является расширение знаний о ЦУР среди широких слоев населения, включая молодежь, частные структуры и общественные организации.



Как отметил в своем выступлении заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ, а также временно исполняющий обязанности Постоянного координатора ООН г-н Сирадж Махмудлу, Туркменистан стал одной из первых стран в регионе, приступивших к адаптации глобальных целей. В результате были национализированы 17 целей, 148 задач и 175 показателей ЦУР. В стране создана специальная структура - рабочая группа по Целям устойчивого развития на уровне заместителей министров и руководителей различных учреждений. Ведущая координационная роль как ответственного за мониторинги и национальную отчетность возложена на Министерство финансов и экономики Туркменистана.



Мониторинг и отчетность по ним являются весьма сложной задачей даже для высокоразвитых статистических систем, отметил г-н Махмудлу. В этой связи ООН разработала инструмент, названный как "Быстрая интегрированная оценка". Проведение этой оценки является первым шагом в составлении дорожной карты для страны по реализации ЦУР. ООН оказала поддержку в проведении такой оценки в Туркменистане в 2017 году, по результатам данного анализа было подтверждено, что глобальные показатели ЦУР оптимально интегрированы в национальные стратегии и программы, разработанные Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, в ходе совместной с ООН работы были выявлены ускорители, применимые к основным направлениям устойчивого развития в Туркменистане.



Сирадж Махмудлу также сказал, что в следующем году Туркменистан будет участвовать в Добровольном национальном обзоре, где представит миру свой опыт осуществления Повестки дня-2030. Уже в октябре Правительство страны и ООН подробно обсудят целевые показатели шести ЦУР, которые будут в центре внимания Добровольного национального обзора. Он также добавил, что в настоящее время начата подготовка к субрегиональной конференции по измерению Целей устойчивого развития, которая пройдет в феврале 2019 года и предоставит возможность для обмена опытом и передовой практикой в области интеграции, мониторинга и финансирования ЦУР. Опыт Туркменистана, как свидетельствует книга Президента страны, в этом отношении будет весьма полезен для других государств-участников конференции, подчеркнул г-н Махмудлу.



Конкретизируя некоторые направления взаимодействия, докладчик отметил большую работу, проведенную агентствами ООН и Правительством нашей страны в области разработки информационной системы управления здравоохранением для удовлетворения потребностей Повестки-2030. Аналогичный процесс начат и в сфере образования.



Отмечалось также, что приоритеты Туркменистана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включают важные элементы в отношении Целей устойчивого развития и молодежи. Сирадж Махмудлу выразил уверенность, что новая книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова внесет весомый вклад в достижение ЦУР в нашей стране.



Издание "На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития" содержит богатый фактологический и статистический материал, позволяющий представить колоссальный объем работы, проведенной в стране, а также четкую обоснованность и выверенность дальнейших планов.



Как отмечается во вступительном слове от автора, идея написания этой книги, родилась у Президента страны в 2015 году, в ходе рабочего визита в Нью-Йорк, где правительственная делегация Туркменистана принимала участие в юбилейной – 70-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой проходил Саммит по вопросам устойчивого развития на период после 2015 года.



Важнейшим итогом того заседания было принятие мировым сообществом комплексного плана действий по решению актуальных глобальных задач на среднесрочную перспективу. Тогда, выступая с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил предложения по оптимизации международного сотрудничества во имя всеобщего устойчивого развития стран и благополучия народов. Было отмечено, что для всеобщего прогресса необходима новая стратегия сотрудничества.



И такая стратегия – Повестка дня в области развития на период после 2015 года, сформулированная в 17 глобальных целях и 169 задачах, – была принята Генассамблеей ООН. Ее главной характеристикой стала решимость стран и народов добиться устойчивого развития в экономическом, социальном и экологическом аспектах. Однако активность нашего государства, отмечает в своей книге глава государства, была не только накануне обсуждения на национальном уровне целей и задач всеобщего устойчивого развития – на протяжении ряда лет Туркменистан с высокой трибуны ООН и других авторитетных международных форумов выдвигал комплекс инициатив, что принесло стране широкую известность как надежного партнера ООН.



Схожие с глобальными Целями устойчивого развития задачи национального уровня, в Туркменистане стали решать еще за семь лет до юбилейного Саммита ООН. Так, одним из первых правительственных поручений лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова после избрания на высший государственный пост, было создание беспрецедентной по охвату и значению целевой социальной программы с бюджетом в десятки триллионов манатов, нацеленной на улучшение условий жизни туркменского народа.



Реализация "Национальной программы развития регионов" продолжается, но уже сейчас она значительно повысила качество медицинского обслуживания и образования, выровняла социально-бытовые условия жизни в городах и в сельской местности, приблизив их к международным стандартам.



О том, как в Туркменистане на национальном уровне стали воплощаться Цели устойчивого развития, еще задолго до их принятия мировым сообществом, и рассказывается в новом труде главы государства на конкретных примерах и реальных результатах.



Книга делится на две части. Первая – основная - посвящена социально-экономическому развитию Туркменистана в контексте достижения Целей устойчивого развития. Она содержит авторский комментарий, обобщающий пройденный страной путь и открывающий горизонты будущего. Взвешенный и емкий анализ предваряет последующие 17 глав по каждой из Целей устойчивого развития, адаптированных Туркменистаном. Ряд из них уже успешно достигнут в национальной практике, и в этом плане наша страна готова предоставить свой позитивный опыт и наработки другим государствам. По другим Целям также отмечается позитивная динамика благодаря системным мерам и многоуровневому методу решения поставленных задач.



Вторая часть книги посвящена вопросам совершенствования макроэкономических пропорций и внешнеэкономической политики с целью устойчивого развития. В ней определены ключевые направления, ориентиры и приоритеты национальной стратегии до 2030 года, сформулированы задачи международного сотрудничества, очерчены перспективы государственно-частного партнерства в Туркменистане, а также обозначены основные шаги по инклюзивному, всеохватному развитию нашей страны.



Новое издание, помимо насыщенной инфографики, включает также яркие фотоиллюстрации, дающие наглядное представление о современном уровне жизни в Туркменистане. Книга рассчитана на широкий круг читателей, надежного помощника в ней найдут политологи, экономисты-исследователи, преподаватели общественных наук, студенты. Источник - Туркменистан сегодня

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