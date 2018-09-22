 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизский посол в Корее всех сдал. Дебош Каденовой пытался замять Аппарат президента...
16:48 24.09.2018

В аппарате президента Киргизии посла попросили скрыть авиадебош чиновницы

Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан заявил на пресс-конференции в Сеуле, что в аппарате президента просили скрыть инцидент с чиновницей Зууракан Каденовой, которая устроила дебош на борту самолета. Об этом 24 сентября сообщило издание K-News.

По словам посла, из аппарата президента ему позвонили сразу после инцидента. Однако Кылычбек Султан ответил отказом на просьбу не распространять информацию. "Я ответил, что таким образом мы подставим сами себя. Если информация поступит от авиакомпании, как мы будем врать? Я не знаю, кто звонил из аппарата, может кто-то из рядовых сотрудников проявил инициативу", – заявил дипломат.

Ранее посол написал в Facebook, что дипломатам надоело быть "няньками" для таких чиновников.

Кылычбек Султан отнесся скептически к версии самой Каденовой, согласно которой она не была пьяна, а выпила слишком много лекарств. "Акт подписан свидетелями и инспектором с корейской стороны. Когда сотрудник посольства приехала в аэропорт, она увидела Каденову с двумя полицейскими и сотрудниками аэропорта. Она не буянила и не скандалила, но была настроена агрессивно. От нее разило алкоголем, платье было испачкано рвотными массами", – пояснил посол. Он подчеркнул, что если бы Каденова была обычной гражданкой, ее просто сняли бы с рейса. Только из-за дипломатического паспорта в аэропорт пригласили сотрудников посольства.

При этом Кылычбек Султан отметил, что проходить медицинское освидетельствование на опьянение Каденова отказалась, поэтому формально опровергнуть версию о лекарствах нельзя. Впрочем, бывшая чиновница уже заявила, что не будет пытаться оспорить свое увольнение.

Каденова, занимавшая пост заместителя министра труда и социального развития Кыргызстана, 22 сентября должна была вылететь из Сеула в Алма-Ату рейсом авиакомпании "Эйр Астана". По словам очевидцев, в число которых вошла летевшая тем же рейсом депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Аида Исмаилова, Каденова устроила дебош и полтора часа не давала вывести себя из самолета. Приказ об увольнении чиновницы был подписан 23 сентября.

Сама Каденова утверждает, что чувствовала себя плохо из-за выпитых валерьянки и корвалола, и не дебоширила, а спорила со стюардессой из-за закрытого туалета. Чиновница подчеркнула, что длительная задержка рейса произошла в основном не из-за ее поведения, а из-за того, что сотрудники аэропорта слишком долго выгружали из самолета ее багаж. Чиновница добавляет, что "Эйр Астана" не внесла ее в черный список и на следующий день она вылетела домой рейсом той же авиакомпании.

Источник - Фергана
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