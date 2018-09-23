Баррель может подорожать до 100 долларов. Россия и Саудиты не смогут компенсировать антииранские санкции, - М.Сергеев

19:09 24.09.2018

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



23.09.18



Нефтедобывающие страны на встрече в Алжире не договорились о дополнительном увеличении добычи нефти для компенсации сокращения иранского экспорта из-за американских санкций. Россия и Саудовская Аравия скорее всего не смогут полностью заместить выпадающие объемы иранских поставок. Поэтому нефть может подорожать до 100 долл. за баррель, прогнозируют эксперты. Министерский комитет стран – участниц соглашения ОПЕК+ согласился в воскресенье придерживаться июньского предела наращивания добычи в 1 млн барр. в сутки. Но квоты на увеличение добычи даже не распределялись.



"Я думаю, что г-н Трамп решил привести экспорт Ирана к нулю без каких-либо консультаций с экспертами, даже в его собственном правительстве", – заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью Bloomberg. "В последнее время он осознал, что это невозможно. Таким образом, они ищут путь к символическому снижению экспорта до нуля, если смогут, хотя бы на один месяц", – объяснил действия американцев иранский министр.



При этом эксперты, с которыми, вероятно, не проконсультировался Трамп, предсказывают нехватку нефти на мировом рынке. Саудовская Аравия не сможет добывать 12 млн барр. нефти в день, чтобы компенсировать дефицит поставок нефти из Ирана в условиях санкций США, сообщило издание Wall Street Journal.



Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что саудовский король Салман Ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему довести добычу в стране до 12 млн барр. Однако, по мнению некоторых официальных лиц королевства, Саудовская Аравия не сможет поддерживать такой уровень добычи. "Добыча 11 млн барр. в день – это уже напряженно, даже в течение всего нескольких месяцев", – цитирует издание одного из чиновников королевства. Другой источник добавил, что Саудовская Аравия может поддерживать добычу на уровне 11 млн барр. всего в течение полугода. Некоторые американские чиновники также считают, что саудовцы не смогут поднять добычи в 12 млн барр. Саудовская Аравия увеличила добычу за последнее время на 0,4 млн барр. Сейчас королевство добывает около 10,4 млн барр., по данным сентябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).



По словам министра нефти Омана Мухаммеда бен Хамад ар-Румхи, пока неясно, насколько ОПЕК+ должен нарастить добычу, чтобы компенсировать ожидающееся падение. "Разговоры идут о том, что нужно сделать объем добычи больше, чем постановили в июне, когда добычу было решено нарастить на 1 млн барр. в сутки", – цитирует министра агентство Bloomberg. Недопоставки иранской нефти из-за американских санкций могут достичь 600 тыс. барр. в сутки, сообщил министр нефти Омана. Эксперты прогнозируют, что нефтяные цены в связи с антииранскими санкциями могут подняться до уровня 90–100 долл. за баррель.



Между тем иранский министр вообще не поехал в Алжир на заседание министерского комитета ОПЕК+. "Я заблокирую любое решение ОПЕК, представляющее малейшую угрозу для Ирана", – сказал министр нефти Ирана. Любое решение о заключении нового производственного соглашения со стороны совместного наблюдательного комитета ОПЕК в воскресенье будет недействительным, сказал он. "Такие решения могут приниматься только на встречах ОПЕК в присутствии всех членов ОПЕК и на основе консенсуса членов", – добавил он. По словам иранского министра, соглашения об ограничении добычи "больше не существует". "Поначалу Россия сократила производство на 300 тыс. барр. в день, но затем добавила все обратно", – сказал он. "На самом деле никакого соглашения уже нет", – констатировал иранский министр.



Но России выгодно закрепить свою позицию глобального регулятора нефтяных цен в рамках преобразования картеля ОПЕК в новый формат соглашения ОПЕК+. Необходимо продолжать взаимодействие ОПЕК+ в рамках нового формата сотрудничества, сообщил в своем выступлении перед заседанием министерского мониторингового комитета министр энергетики России Александр Новак. "Мы поддерживаем обсуждение формата эволюции сотрудничества ведущих стран-нефтепроизводителей. Со своей стороны считаем, что нам важно сохранить площадку для обсуждения ситуации на рынке в широком формате и накопленный инструментарий с учетом нашего опыта, чтобы в случае необходимости гибко и своевременно отвечать на возникающие вызовы", – сказал Новак. При этом он заявил, что РФ может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в зависимости от ситуации на рынке. А министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихт оценил свободные мощности по добыче нефти выше миллиона баррелей в сутки.