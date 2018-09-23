Готовы ли чиновники Кыргызстана ходить пешком? - 24.kg

19:16 24.09.2018

22 сентября 2018, Юлия КОСТЕНКО

День без авто. Готовы ли чиновники Кыргызстана ходить пешком



Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Впервые его провели в 1995 году. Активисты по всему миру пропагандируют идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта. Спонтанные акции проводились в разных городах с начала нефтяного кризиса 1973 года.



В Кыргызстане проблема загрязнения воздуха стала более чем актуальной. Мы задыхаемся. Впору отказываться от автомобилей. Чиновники и депутаты то и дело предлагают сделать центральную часть Бишкека пешеходной зоной, ограничить въезд машин, но готовы ли они пересесть на велосипеды, общественный транспорт или ходить пешком? Хотя бы один день...



Стыдливые и неузнаваемые

На одном из заседаний Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов просил вернуть ему KG-номер на автомобиль. Он недоволен, что у Жогорку Кенеша забрали KG-номера, и теперь никто не знает, что в автомобиле едет депутат. "Избиратели должны знать, что приехал парламентарий. Мы сдали все номера. Может быть, нам их вернут, и мы прикрепим их на личные машины?" - сказал Тазабек Икрамов.



В декларации-2016 ни у депутата, ни у его близких родственников не указано наличия личного транспорта. Куда же Тазабек Икрамов хочет прикрепить KG-номер? Или он, как многие госслужащие, записал личное на родню?



Тазабек Икрамов признался, что у него есть "Лексус". Иногда он водит сам, но чаще ездит с водителем. "От машины откажусь легко. Я же спортсмен, бегаю. Если в Бишкеке будут проводить такую акцию, с удовольствием приму участие", - сказал он.



Кожобек Рыспаев также не хотел расставаться c КG-номером.



"Если завтра депутат сядет за велосипед, то его кто-нибудь может ударить по голове, у нас ведь на лбу не написано, что мы являемся депутатами".



Кожобек Рыспаев

У него в собственности находится "Лексус-570 LX" 2011 года выпуска. Депутат часто ходит домой пешком, так как живет на пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик. "Могу и два дня без машины, и неделю. Не боюсь ходить пешком", - отметил Кожобек Рыспаев.



Другому народному избраннику Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, что он на работу приезжает на машине, а его коллеги-женщины добираются на общественном транспорте.



После его заявления пресс-служба Жогору Кенеша сообщила, что общественным транспортом в основном пользуются женщины-депутаты Карамат Орозова, Евгения Строгова, Аида Касымалиева и Альфия Самигуллина.



24.kg

Фото 24.kg. Парковка Жогорку Кенеша в день пленарного заседания

"Карамат Орозова рассказывает анекдоты про свои поездки в маршрутках. До того как стал спикером, Дастан Джумабеков тоже иногда ездил в общественном транспорте. Он сам мне рассказывал, что продукты покупал на Ошском рынке", - написал Ибрагим Нуракун уулу.



У родственников Камчыбека Жолдошбаева четыре автомобиля - "Тойота Лексус-LS 430", BMW Х5, "Лексус-RX 300" и "Субару Форестер".



Готов ли парламентарий составить компанию своим коллегам и проехать на грязной маршрутке или пройтись пешком, неизвестно. Для комментариев он недоступен.



Любители пеших прогулок

Депутат Максат Сабиров уверяет, что часто отказывается от автомобиля и ходит пешком. Живет он в районе Ботанического сада по Ахунбаева. Три раза в год, а то и чаще он доезжает на такси до пересечения улицы Абдрахманова и проспекта Чуй и идет в "Белый дом". Однажды депутат решил прогуляться и прошел весь путь от работы до дома пешком.



Но чаще он ездит на машине. У него "Лексус-GX470" 2005 года выпуска. "Вожу сам, водители у меня больше месяца не задерживаются, так как я часто езжу на Иссык-Куль или в командировки", - рассказал Максат Сабиров.



Талант Мамытов готов отказаться от машины. Проверить, исполнил ли он свое обещание, не получится. 22 сентября он будет в Азербайджане. Депутат признался, что любит ходить пешком на работу, но чаще пользуется авто.



Без машины никуда

Мэр Бишкека Азиз Суракматов честно признался, что от машины отказаться не сможет.



"Живу далековато от работы - в районе южной магистрали и проспекта Ч.Айтматова. Если буду ходить пешком, буду опаздывать. Ездить на велосипеде по Бишкеку невозможно, нет дорожек. Двигаться по основной трассе небезопасно, меня могут сбить маршрутки".



Азиз Суракматов

К слову, городские власти намерены в ноябре открыть первую пешеходную улицу в Бишкеке. Она появится с двух параллельных сторон Южной магистрали от улицы Садырбаева (бывшая Баха) до Байтика Баатыра (бывшая Советская).



24.kg

Фото 24.kg. Парковка мэрии Бишкека

Депутат Улугбек Ормонов по утрам два часа посвящает пешим прогулкам в Ботаническом саду, но на работу предпочитает добираться на личном автомобиле. "Живу в Кок-Жаре, пешком далеко. Жил бы поблизости, ходил бы. А так езжу сам, на "Лексусе" 2011 года выпуска", - пояснил он.



Алмамбет Шыкмаматов тоже не готов отказаться от машины, хоть и живет в центре. На работу его привозит водитель на "Тойоте-Кэмри". Парламентарий вечерами гуляет по бульвару Эркиндик.



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев согласен поддержать акцию "Один день без автомобиля" и призывает кыргызстанцев присоединиться к ней.



По его поручению в Бишкеке и Оше будут построены пешеходные бульвары и велосипедные дорожки. Глава правительства ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается бегом и плаванием, старается передвигаться пешком.



Пример для подражания

Пользователей социальных сетей умиляет, когда чиновники ходят пешком или ездят на общественном транспорте, покупают сами продукты в магазине или вытирают за собой пролитый кофе. Чаще всего это политики стран Европы. Не все кыргызстанские министры и депутаты могут этим похвастать.



Тынчтык Шайназаров на машине не ездит. Его "Тойотой" пользуется жена. Депутат добирается в Жогорку Кенеш на такси. Общественный транспорт он не предпочитает.



24.kg

Фото 24.kg. Парковка Жогорку Кенеша в день пленарного заседания

У министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева есть и личная, и служебная машина. Но в ЖК он периодически ходит пешком. "Ходить люблю, но не всегда есть время. В рабочий день могу отказаться от авто. Недавно с сыном на троллейбусе катались", - рассказал чиновник.



Среди опрошенных чиновников 24.kg нашло только одного, который добирается на работу на велосипеде. Председатель Государственной службы исполнения наказания Таалайбек Жапаров давно отказался от машины. "В те дни, когда сразу нужно попасть в Жогорку Кенеш или правительство, еду на машине. На велосипеде я себя комфортно чувствую, кайфую", - отметил он.



В отличие от мэра Бишкека Таалайбек Жапаров не боится, что его собьют. Он знает, где в городе безопасные маршруты для велосипедистов.