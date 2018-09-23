Разорванный Укр-рос договор: разбор ситуации, - О.Миклашевский

19:32 24.09.2018

ОЛЕГ МИКЛАШЕВСКИЙ | 23.09.2018



Чем убивали Большой договор



17 сентября Петр Порошенко утвердил указ о введении в действие решения СНБО Украины о прекращении "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией" (Большого договора), подписанного в Киеве 31 мая 1997 года.



Что из этого следует?



В Договоре есть несколько разделов: политика, военная составляющая, национальные вопросы, экономика, наука, транспорт, топливно-энергетическая сфера, "сотрудничество в области культуры, литературы, искусства, средств массовой информации, туризма и спорта"… "Дружба, сотрудничество и партнерство" между Украиной и Россией, как следует из текста договора, опираются на "исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины".



Статья 1, к примеру, гласит: "Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве".



Доверие было подорвано раньше, чем подписали договор. Переговоры по Договору длились 8 (восемь!) лет и проходили не в дружеской атмосфере. В своих воспоминаниях посол РФ на Украине, в 1994-1999 годах заместитель министра иностранных дел России Юрий Дубинин отмечал способы, какие использовала украинская дипломатия в этих переговорах, – "изощренная хитрость", "пустые посулы". Заключение договора увязывалось с вопросом о реструктуризации долгов Украины перед Россией, с комплексом вопросов по разделу Черноморского флота.



Вопрос о Крыме и других исторических русских областях ельцинское руководство не ставило. И это притом, отмечает Дубинин, что "у Украины в силу специфики процесса формирования ее территории фактически не было юридически оформленных границ". С 1922 года государственное образование "Украинская Советская Социалистическая республика" являлось продуктом политического творчества советских руководителей. В 1990-е годы этот факт не был подвергнут всестороннему анализу… Стоит вспомнить, как во время Беловежского сговора (декабрь 1991 года), когда Кравчук, договорившись о прекращении действия Союзного договора и разделе советского наследства, чувствовал: "Кошки скребли на душе: а что же Крым? Спросил у Ельцина: "Борис Николаевич, а с Крымом как?" А Ельцин на стол смотрел, там уже рюмки ставили… Сказал: "Да бери себе!"



А тогда было самое время ставить вопрос не только о Крыме и Севастополе, но и о других русских землях. Но не сделали этого. А ведь будь такой вопрос поставлен, не было бы ни Приднепровской, ни Донбасской трагедий, как и других, которые произошли и еще могут произойти.



Итак, Договор, в котором Украина и Россия названы "Высокие Договаривающиеся Стороны", прекращает свое существование.



В какой момент он начал трещать по швам? Нет, не тогда, когда возникли торговые и газотранспортные споры. А тогда, когда русофобская составляющая украинской политики вышла на первый план и стала доминирующей. Статья 11, подорванная еще при разгроме униатами трех епархий в Западной Украине, затрещала по всем швам тогда, когда в декабре 2013 года Майдан весело заскакал под кричалку "Кто не скачет, тот москаль" и никто не арестовал зачинщиков. Еще громче раздался треск рвущегося Договора, когда по Киеву замаршировали боевики с лозунгом "Москалей на ножи!"…



Статья 11 гласит: "Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории необходимые меры, включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, представляющих собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости". Разрыв Украиной этой статьи, как и статьи 12 – об обеспечении защиты "этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории" и создании "условий для поощрения этой самобытности", – породил ураган, который и оторвал Крым, вернув его к русскому берегу.



Разрывом статей 11 и 12 Украина перечеркнула и статью 2, подтверждавшую "нерушимость границ" между двумя государствами.



Курс Украины на вступление в НАТО еще во времена оранжевого майдана (2004-2005) подрубил и статью 5: "Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны". И статью 6: Стороны "обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны". В оранжевые времена (президент Ющенко, премьер Тимошенко, спикер Рады Яценюк) в Киеве едва ли не из штанов выпрыгивали, желая попасть в НАТО и понравиться Западу.



Ошибалась и Москва, делая ставку исключительно на экономические связи. Уверенность посла Черномырдина да и других в том, что "Украина никуда не денется" (привязана к газовой трубе!), оказалась роковой. Кстати, Россия – "страна-агрессор" на украинском политическом жаргоне – по сей день лидирует в товарообороте Украины с другими странами. По данным Госкомитета Украины, двусторонний товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув примерно $12 млрд.



"Транспортные" статьи 17, 20 Украина убила, устраивая в ущерб себе блокады, препятствуя "рациональному использованию и развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем".



Украина разорвала Договор, исполнив "наоборот" статью 21, не способствуя сохранению и развитию "сложившихся кооперационных связей предприятий ракетно-космической отрасли". И статья 22 также исполнялась наоборот, с приложением усилий для создания "чрезвычайных ситуаций аварий на представляющих взаимный интерес для обеих Сторон линиях связи, магистральных трубопроводах, энергетических системах, путях сообщения и других объектах". Можно вспомнить диверсии на Перекопе, когда была подорвана ЛЭП, снабжающая Крым электроэнергией, а перед тем выстроена дамба для перекрытия Северо-Крымского канала, подававшего в Крым днепровскую воду.



Давно уже с точностью до наоборот Украина исполняет статью 24: "Стороны развивают сотрудничество в области культуры, литературы, искусства, средств массовой информации, туризма и спорта". Разрыв Договора заморозит сотрудничество и "в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", статья 24.



Впрочем, статья 33 ("Стороны сотрудничают в борьбе с преступностью, прежде всего с организованной, терроризмом…") до последнего времени, кажется, работала: в сентябре 2018 года Киев выдал по требованию прокуратуры России Тимура Тумгоева, которого ФСБ России подозревает в участии в одной из радикальных группировок на территории Сирии...



Ну а теперь уже каждому ясно, что новый Договор между Россией и Украиной "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве" может быть заключен лишь после того, как канет в Лету нынешний антинародный режим в Киеве.