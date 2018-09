Военные союзники Россия и Иран быстро становятся противниками в экономике, - Wall Street Journal

19:55 24.09.2018

24 сентября 2018 г.

Сьюн Энгель Расмуссен, Бенуа Фокон | The Wall Street Journal



Война в Сирии подходит к концу, и военный альянс между Россией и Ираном уступает место экономическому соперничеству, пишут журналисты The Wall Street Journal Сьюн Энгель Расмуссен и Бенуа Фокон.



"Иран находится в незавидном положении, и Москва пользуется этой ситуацией", - сказал профессор Университета Джорджа Мейсона, эксперт по отношениям с Россией на Ближнем Востоке Марк Катц.



"Ирано-российское соперничество быстрее всего разворачивается на нефтяном фронте, - сообщают авторы статьи. - В воскресенье министр нефти Ирана Бижан Зангане отказался прийти на встречу ОПЕК в Алжире. Иран обвинил Россию и Саудовскую Аравию в сговоре с целью нарастить добычу, снизить цены и нанести урон иранской экономике".



С момента выхода США из ядерного соглашения иранский экспорт обрушился. В "Национальной иранской нефтяной компании" ожидают, что в этом месяце поставки упадут примерно до 1,5 млн баррелей, что на треть меньше, чем в июне, информируют журналисты со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



Россия тем временем увеличила добычу на 250 тыс. баррелей до 11,6 млн ежедневно. "В августе ее нефтегазовые доходы выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили примерно 83 млрд долларов", - сообщают авторы статьи.



Дополнительная нефть в основном идет покупателям, сократившим импорт иранской нефти из страха перед санкциями США. Среди них Греция, Италия и Турция. Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур обвинил Россию в том, что она усугубляет воздействие американских санкций, используя нефть как политический инструмент. "Россия получает выгоду от невыполнения ядерной сделки", - сказал он.



"Укрепляя свою роль ключевой политической силы на Ближнем Востоке, Россия также увеличивает торговлю с соперниками Ирана", - сообщают авторы статьи. В прошлом году торговля с Израилем выросла на 25%. Также Россия согласилась продать Саудовской Аравии комплексы С-400, которые превосходят проданные Ирану С-300.



"В Сирии перевес тоже на стороне России, которая прочнее закрепилась в энергетическом секторе", - говорится в публикации. В прошлом году Сирия заявила, что Россия восстановит нефтяные и газовые поля и будет разрабатывать месторождения у берега Средиземного моря. Сирийское правительство также наделило "Стройтрансгаз" правами на добычу фосфата рядом с Пальмирой. Изначально этот проект был обещан иранским компаниям.



Помимо этого, Иран и Россия по-прежнему не в ладах по поводу нефтяных месторождений в Каспийском море, несмотря на достигнутое в августе соглашение по разделу морского дна. "Иран стремится получить пятую часть прав на каспийскую нефть, но Москва хочет предоставить ему 11%", - говорится в статье.



Источник: The Wall Street Journal