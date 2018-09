Трамп пытался соблазнить Путина "мисками" пониженной социальной ответственности, - Independent

00:07 25.09.2018

24 сентября 2018 г.

Ким Сенгупта | Independent



Трамп пытался соблазнить Путина "уймой красивых женщин"

"Дональд Трамп, собираясь провести в Москве финал конкурса "Мисс Вселенная", написал президенту Владимиру Путину письмо с приглашением на это шоу", - пишет журналист Independent Ким Сенгупта. "Внизу листка было написано каракулями зазывное: "Уйма красивых женщин!" Во время той же поездки в российскую столицу в 2013 году человек, который теперь занимает пост президента США, якобы нанял проституток, чтобы они мочились друг на друга на той же кровати в отеле, на которой однажды спали супруги Обама", - говорится в статье.



Уроженец Великобритании Роб Голдстоун, помогавший с организацией поездки Трампа, вспоминает, что фраза про женщин - нечто "в неподражаемом стиле Дона".



Голдстоун также прокомментировал историю об интимном акте в гостиничном номере, утверждения о котором содержатся в досье, составленном экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом. Голдстоун сказал: "Утверждения об эпизоде с пи-пи стали для меня полнейшим шоком. (...) По моим ожиданиям, до меня дошли бы слухи о чем-то настолько скандальном, как проститутки, справлявшие нужду друг на друга в номере Трампа".



Голдстоун добавил: "Не знаю, произошло это или нет. (...) Все возможно, но, насколько мне было известно, в пресловутую ночь Трампу следовало поспать пять-шесть часов, в чем он очень нуждался, чтобы быть готовым к съемкам нашего клипа рано утром, а затем у него был чрезвычайно долгий день".



Голдстоун написал автобиографию "Как одно электронное письмо сыграло роль козыря в моей жизни: поп-звезды, конкурсы красоты и президенты" (How An Email Trumped My Life: Pop Stars, Pageants and Presidents. В оригинале обыгрывается значение слова trump - "козырь", "козырная карта". - Прим. ред.). Книга увидит свет на этой неделе.



Именно Голдстоун организовал в Нью-Йорке встречу Дональда-младшего, сына Трампа, его зятя Джареда Кушнера, тогдашнего главы его избирательного штаба Пола Манафорта и российского юриста Натальи Весельницкой, пишет издание.



Издание напоминает: Голдстоун "послал Дональду Трампу-младшему электронное письмо, сообщив, что может организовать встречу с юристом из Москвы, у которой были "официальные документы" от "королевского прокурора России" (так в оригинале. - Прим. ред.), которые должны были "изобличить Хиллари и ее сделки с Россией и были бы очень полезны вашему отцу". Трамп-мл. ответил: "Если это то, как вы это описываете, я очень рад".



"Связаться с Дональдом Трампом-мл. Голдстоуна попросил его основной клиент Эмин Агаларов, российская поп-звезда, бизнесмен и сын олигарха Араса, владеющего обширной империей недвижимости, отец его бывшей жены - президент Азербайджана", - говорится в статье.



"Теперь Агаларовы - лица, представляющие интерес для следствия (американского спецпрокурора Роберта. - Прим. ред.) Мюллера, как заключил Голдстоун из допросов, которым его подвергла команда спецпрокурора", - пишет издание.



Голдстоун вспоминает: "Я всегда отвечал за контакты между Агаларовыми и Трампами, так что вполне естественно, что позвонили мне. В то время это меня беспокоило, внутренний голос мне нашептывал: "Ничего хорошего из этого не выйдет", и я сказал об этом Эмину".



Но все же он отправил письмо Трампу-младшему.



"Послушайте, я пресс-атташе, я стараюсь всячески привлечь внимание, и я употреблял слова, которые привлекли бы внимание Дональда-младшего, так что я повысил статус российского юриста и употреблял слова вроде "королевские прокуроры" - это выражение я употребил, потому что вырос в Англии, где они - наподобие федеральных прокуроров в США, я не подразумевал главного российского прокурора, о котором я ничего не знал", - пояснил Голдстоун.



"В то же самое время, однако, Голдстоун теперь считает, что не вполне ошибался, когда утверждал, что Москва хотела помочь Трампу", - пишет издание. "Эмин говорил мне, что эта женщина была под хорошей защитой, о деньгах [которые шли] от русских к демократам, и это могло означать Хиллари Клинтон, так что это наверняка было бы полезно Трампу?" - спрашивал он себя тогда.



"Также не забывайте, я видел в Москве, какого высокого мнения русские были о Трампе, когда он был там ради "Мисс Вселенной", как могущественные люди выстроились в очередь, чтобы с ним познакомиться, - добавил Голдстоун. - Я видел и слышал, что Владимир Путин был высокого мнения о Трампе, и я слышал, как Трамп говорил о своем восхищении Путиным, говорил, что он сильный, а Обама слабый, так что все это выглядело логично".



Газета переходит к встрече в "Башне Трампа", напомнив, что Белый дом несколько раз менял ее описание.



"Но и команда Трампа, и Голдстоун придерживаются версии, что (российский юрист Наталья. - Прим. ред.) Весельницкая, немного поговорив о недобросовестной практике демократов, переключилась на разговор о "Законе Магнитского", американских санкциях в отношении видных россиян и ответных мерах Кремля, который наложил ограничения на американцев, усыновляющих российских детей", - говорится в статье.



"В октябре 2017 года New York Times утверждала в статье, что Весельницкая прибыла в "Башню Трампа" с материалами на г-жу Клинтон, которые, как она надеялась, заинтересуют избирательный штаб республиканца, и что до встречи она обсуждала тезисы, которые следовало там поднять, с Юрием Чайкой, генпрокурором России. В статье также была ссылка на Билла Браудера, который вел кампанию за карательные меры в отношении России, названные в честь его убитого коллеги Сергея Магнитского, а также говорилось, что в разговоре несколько раз упоминалась Ziff Brothers", - говорится в статье.



"Теперь Голдстоун вспоминает, что на встрече действительно звучали эти имена. В сообщениях в прессе утверждалось, что Весельницкая принесла с собой служебную записку с утверждениями, что американская фирма Ziff Brothers Investment незаконно приобрела акции в одной российской компании и уклонилась от российских налогов на колоссальную сумму. Двое из трех братьев, контролировавших компанию, жертвовали крупные суммы на избирательные кампании демократов, в том числе на кампанию г-жи Клинтон. Демократы, утверждала российский юрист, извлекли выгоду из "краденых денег", - пишет газета, предполагая, что штаб Трампа должен был счесть эту информацию крайне заманчивой.



Источник: Independent