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На что рассчитывает Трамп угрожая Китаю? И что получит в ответ, - В.Павленко
00:42 25.09.2018

На что рассчитывают в Вашингтоне, угрожая Пекину?
И что они в реальности получат в ответ

В китайско-американских отношениях, которые резко испортились весной этого года из-за повышения Вашингтоном торговых пошлин на товарный импорт из Поднебесной и продолжают ухудшаться, о чем говорит введение санкций за военное сотрудничество с Россией против департамента развития вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР, наметилось дальнейшее обострение.

Источники в Белом доме сообщили ряду СМИ о готовящейся "фронтальной атаке" на Пекин, в которой, наряду с Белым домом, примут участие ключевые экономические ведомства - министерства финансов и торговли, а также Пентагон. Китай собираются обвинить в "подрывной" кибердеятельности, вмешательстве в выборы и краже американской интеллектуальной собственности. Власти США, по этим данным, не склонны преувеличивать роль России как новой "империи зла", а намерены отныне поделить эту роль между Москвой и Пекином.

Ожидаемые сроки информационной атаки, по словам источников, составляют ближайшие несколько недель. При этом предполагается использование против КНР иезуитской тактики. Дональд Трамп собирается и дальше "тепло отзываться" о Си Цзиньпине, оставляя тем самым "каналы для диалога", то есть для диктовки китайскому лидеру своих условий. На роль же "говорящей головы" в этих нападках Белый дом отряжает советника президента по торговой и экономической политике Питера Наварро.

У происходящего имеется ряд аспектов, как тактических, так и, возможно, стратегических.

Прежде всего, следует подчеркнуть избитость предполагаемого перечня обвинений. В Вашингтоне не "заморачиваются" инновациями, а тиражируют то, что уже не первый год применяется против России. Уж каким образом в американские выборы мог "вмешиваться" Китай, если Трамп еще в ходе предвыборной кампании, не скрывая желания на него нажать, носился с идеей "восстановления паритета" в китайско-американской торговле? Китай "вмешивался" за Клинтон?

Но тогда что общего у него с Россией, если Москва в американской логике "вмешивалась" за Трампа? И если интересанты самой Клинтон уже обвиняют Пола Манафорта в связях с экс-главой президентской администрации на Украине Сергеем Левочкиным и работе вместе с ним в интересах США против России, то не рушится ли конструкция, выстроенная спецпрокурором Робертом Мюллером?

И не собирается ли этот экс-директор ФБР в этом случае с помощью нового, теперь уже антикитайского "расследования" отвертеться от выдвинутых против него Трампом еще в мае обвинений в "конфликте интересов"? А также спасти пресловутую "честь мундира" в весьма запутанной истории связей с находящимся под американскими санкциями олигархом Олегом Дерипаской?

Ясно ведь, что Вашингтон интересует не истина. И обещания "фронтального наступления" на Пекин это только подтверждают. А что его интересует? Разумеется, главная его цель, это и есть стратегическая сторона вопроса, - поссорить две ключевые евразийские столицы, запустив между ними "черного кота", создав мизансцену, в которой Китай якобы "страдает" из-за России.

Не получилось. В Пекине очень хорошо разобрались в ситуации, ответив американцам, что это не их дело, у кого именно и что именно суверенный Китай покупает в целях укрепления своей обороноспособности, тем более что эти закупки полностью соответствуют международному праву и стандартам прозрачности военно-технического сотрудничества.

Теперь, с помощью обсуждаемой информации, которая, кстати говоря, вполне может оказаться "зондирующим вбросом", провоцируют уже Москву, чтобы здесь сказали: "Ага! Штаты выдвигают Китай на "линию огня" вместе с нами? Так давайте договоримся с американцами за китайский счет"…

Сомнений нет: и в китайской, и в российской элите хватает тех, кому куда ближе альянс с США друг против друга. И в этих кругах нет понимания, что на самом деле это будет не альянс, а участие на правах пешек в грязной американской геополитической игре, в которой преуспеть невозможно ввиду изначально отведенной нам роли "расходного материала".

Отличительная черта этих "западников" - тех и других - в том, что они всех вокруг считают глупее себя, а еще, вопреки логике происходящего и просто здравому смыслу, свято верят в то, что могут стать Вашингтону не вассалами, а "равноправными партнерами". Чего не будет никогда. По определению. "Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними", - учил видный дореволюционный российский геополитик, генерал-майор военной разведки А.Е.Едрихин-Вандам. В его правоте и Китай, и Россия за последние полтора века убеждались неоднократно - и порознь, и вместе.

Однако, к счастью, эти верхогляды сегодня не правят бал ни в Москве, ни в Пекине. И "санкционная" война против всех, кто не признает самопровозглашенного, присвоенного себе американского экстерриториального гегемонизма, имеет в своей перспективе обратную сторону.

Когда она потерпит крах, разбившись о твердую принципиальность двух столиц, выбранных ее объектами, она непременно бумерангом ударит по своим организаторам. Ибо ничто так не сплачивает и не консолидирует общества обеих стран изнутри и не способствует укреплению их взаимодействия, как постоянно усиливающаяся угроза внешней политической и военной конфронтации. А она и для Пекина, и для Москвы - налицо.

Владимир Павленко

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537825320
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