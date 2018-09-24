Красный дракон показал зубы, или США в ловушке Фукуямы, - А.Запольскис

08:20 25.09.2018 КРАСНЫЙ ДРАКОН ПОКАЗАЛ ЗУБЫ ИЛИ США В ЛОВУШКЕ ФУКУЯМЫ

Пекин очень прозрачно намекнул Вашингтону о достижении Америкой опасной красной черты, чреватой переходом к военным аргументам



Александр Запольскис

24 сентября 2018



В 1992 году увидела свет интересная книга американского философа и политтехнолога Френсиса Фукуямы "Конец истории и последнего человека". Если не вдаваться в частности, она как бы констатировала финальную победу демократии в мире. В действительности же там формулировался процесс несколько более сложный. Что, мол, помимо демократии верх в международном состязании экономических систем одержал капитализм, а в категории государств пальму первенства окончательно взяли США.



Если проследить перемены в американской внешней политике, то легко увидеть, как уже на рубеже веков она начала откровенно терять адекватность. Если Америка единственный лидер, то кто и что может ей противопоставить? А значит, она имеет право вертеть миром только в свою пользу без оглядки на других членов мирового сообщества. Что в конечном итоге и привело к сваливанию Соединенных Штатов в ловушку Фукуямы. Разве что это до них пока еще не дошло.



Их правящие элиты, что пресловутое глубинное государство, что Америка Трампа, что сам Трамп и его команда, продолжают геополитическую партию так, словно в ней проигравший не просто выбывает из процесса, но перестает существовать физически. Это как в той же "Монополии". Разорился – встал из-за стола и пошел готовить чай. В мире игры его существование закончилось.



Вот только реальность от ее настольной имитации отличается кардинально. И Вашингтон своими, как ему кажется, гениально хитрыми действиями, лишь усиливает и приближает кризис. В этом сказывается не столько нежелание играть дальше, сколько неизбежность перехода на совершенно другие правила, не исключая, даже военные.



На протяжении текущего года Трампу, как ему кажется, удалось загнать Китай в угол. Во-первых, в торговой плоскости. Объем американского экспорта в Китай составляет 122 млрд долл, тогда как импорт из него 436 млрд. Соблюдая принцип зеркальности Пекин уже исчерпал объемы ответных торговых санкций. В том или ином виде дополнительными пошлинами обложено все из Америки ввозимое, тогда как Вашингтон еще имеет более 300 млрд "необложенного" китайского импорта. Даже если не сильно жадничать и повысить на него ставки всего на 10%, можно легко получить 30 млрд в год чистого профита, на который китайцам возразить совершенно нечего.



КНР бесперспективность попыток договориться миром осознал и в минувшие выходные официально объявил о полном выходе из самих переговоров. Правящая политическая элита США восприняла итог как еще одно подтверждение своего успеха. Мол, потрепыхались и все равно утерлись. Ибо, а куда ж они денутся с подводной-то лодки!



Во-вторых, полагая выше себя только звезды, Вашингтон 20 сентября объявил о введении еще и персональных санкций против сотрудников Министерства обороны Китая и Рособоронэкспорта за сделки о покупке Китаем российского оружия. Сказать, что это наглость, означает не сказать фактически ничего.



Ладно, когда так "нагибать" пытаются государства с Америкой не связанные вообще никак, либо в торговле и финансах пересекающиеся крайне слабо. По большому счету в этом смысле даже Россия, на взгляд с Капитолийского холма, выглядит величиной несильно превосходящей Северную Корею. Но против главного торгового партнера и второго, после Японии, держателя внешней части госдолга США подобный шаг является очевидным агрессивным хамством в стиле "ну, и что вы мне можете сделать?".



Как не сложно предположить, совершаемым также из убеждения, что мгновенно обвалить доллар Китай, конечно, может, и для США результат выйдет болезненным, но и для самого Китая он окажется гораздо более разрушительным. А китайское правительство - люди разумные и адекватные, потому стрелять себе в ногу они не станут. Значит, можно. Значит, ответной реакции не будет. Следовательно, тут тоже победа. Овации. Салют. Девочки с помпонами и в бикини. Фанфары.



Но, находясь в ловушке Фукуямы, Вашингтон не сообразил, что с этими их победами мир, несмотря на приятное название книжки, вовсе не заканчивается. Китай в угол по действующим правилам загнать действительно получилось. Но это еще совсем не означает его согласие там находиться и эти американские правила соблюдать. Не хотите вежливо и по-хорошему, может ведь получиться грубо и по-плохому...



Впрочем, даже жесткое неудовольствие Пекин выразил в рамках своей культуры, то есть вежливо. Намеком. Для понимающих. До сих пор считалось, что в области гиперзвукового оружия Поднебесная имеет фактически готовую только одну систему. Речь шла о ракете DF-15, по своим тактико-техническим характеристикам сопоставимой с российским комплексом "Кинжал". Да, быстрая, да авиационного базирования, но при этом имеющая боевую дальность всего порядка одной тысячи километров.



Для войны в регионе Южно-Китайского моря или даже в Азии, включая Японию, вполне серьезно, но непосредственно для континентальной территории США особой угрозы не несет. Пентагон, не без оснований, полагает, что с отражением массированного налета тяжелых бомбардировщиков Xian H-6, несущих DF-15, справиться сумеет. Как, впрочем, и с китайскими баллистическими ядерными ракетами, аналогов российского комплекса РС-28 "Сармат" не имеющими.



И вот на этом фоне, тихо, без барабанной дроби и громких заявлений, как это любит делать Трамп, в специализированной военно-технической прессе внезапно всплыли крайне любопытные фотографии. Надо полагать, до сего момента являвшиеся очень большой государственной тайной КНР. Показывающие, судя по ряду деталей, совершенно недавние бросковые испытания чего-то внешне подозрительно сильно смахивающего на гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки баллистических ракет.



А чтобы у тех "кому послание адресовано" не возникло сомнений, в материале имеется убедительное видео. В чем-то даже немного смешное. Чтобы не тратить деньги на дорогие разгонные блоки и не светиться в камерах всевозможных разведывательных спутников, сброс блоков производится со стратосферного аэростата. Дешево, просто, надежно. Для достижения нужных скоростей и перехода к активному маневрированию высоты достаточно.



Более того, из материалов следует, что в финальной стадии находятся минимум две разные конструкции, что подразумевает весьма обширное поле различных вариантов их применения. Впрочем, все они для США одинаково неприятны. Средств надежного перехвата гиперзвуковых маневрирующих боевых блоков баллистических ракет у Пентагона на данный момент не существует. И даже их появление в среднесрочной перспективе не ожидается. В лучшем случае году к 2030-2034. И то, если ничего в процессе не помешает.



Тем самым Красный дракон только что очень вежливо, культурно, спокойно, но более чем наглядно, продемонстрировал зубы. Вроде ничего не сказав прямо, тем не менее, обозначив, что как минимум до середины текущего века ядерной войны Америке не выиграть. Да, плохо будет всем. Очень плохо. Но Китай, если придется, на подобный размен пойти готов. А США готовы?



Впрочем, как послание поняли в Вашингтоне, пока остается не ясным. Источник - iarex.ru

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