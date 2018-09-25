 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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И все-таки Трамп - агент "Кремля", - Р.Хубиев
08:24 25.09.2018

И ВСЕ-ТАКИ ТРАМП – "АГЕНТ" КРЕМЛЯ…
Как Трамп помог Путину сделать то, что российским властям не удавалось два десятилетия

Руслан Хубиев
25 сентября 2018

Более года назад, с наступлением 1 января 2017 года в действие вступили первые антироссийские санкционные меры всерьез затрагивающие российский бизнес. Документ, порожденный в недрах Конгресса, был нелепо увязан с ограничительными действиями против Ирана, однако на деле имел конкретные и всем понятные задачи – развернуть политику крупного российского бизнеса против президента страны. В тот момент санкции коснулись лишь нескольких крупных российских предприятий, однако Штаты открыто заявили, что представители российского бизнеса вскоре будут также иметь проблемы, выведенные на первый план.

В тот момент в воплощение подобного сценария никто не верил. Беглые носители российских капиталов знали, что они – формальный элемент вражды, и что от Пятой колоны Белый дом не отказывается. Все сошлись во мнении, что угроза заморозки средств – лишь попытка США испугом задавить лидеров различных отраслей, а заодно заставить нерезидентов российского бизнеса пойти против президента России. В том же, что подобные меры не будут применяться к "послушным" олигархам, были убеждены даже американские эксперты.

Тем не менее, законодатели США, в привычной для себя "ковбойской" манере решили преподать "превентивный урок" и все-же заморозили счета, а заодно ввели индивидуальные санкции против ряда российских предпринимателей. Более того, по необъяснимым соображениям они выбрали для этого ровно тех, кто до подобного шага действительно колебался и готов был пойти на сделку с Вашингтоном.

После введения мер – концепция в корне изменилась и перед представителями "серого" российского капитала встал насущный вопрос. Стало ясно, что первая ласточка привычного для Запада грабежа явно сулит им продолжение процесса, однако возвращение средств в Россию в тот момент, так и не началось. Дело в том, что налоговые гавани Британии и США все эти годы привлекали олигархов тем, что давали возможность не доказывать источники своего дохода. Достаточно было купить имущество и вложить определенную сумму средств, после чего об источниках дохода вас уже не спрашивали.

Теперь же всем стало ясно, что обратный процесс – дело куда более сложное. Российскому "олигарху" в 2017 году дали понять, что вывод средств из западных банков в Россию приведет к тому, что фискальные службы Британии и США немедленно вспомнят о том, откуда эти средства появились. Иными словами, все эти годы страх перед подобными действиями пересиливал страх перед американскими санкциями, но теперь, сомневающихся стало гораздо меньше.

Осознавая изменение ситуации, Владимир Путин все это время держал двери для "беглых" капиталов открытыми. Продолжала действовать налоговая амнистия, позволяющая переводом "украденных" сумм в российскую юрисдикцию и уплатой с них 13 процентов налогов "отстирать" эти средства при условии их работы и хранения на территории страны. Функционировали две "оффшорные" зоны внутри России, предлагая безналоговые дивиденды в обмен на полную прозрачность, и так далее. Ранее, олигархи не ценили этот жест, опасаясь ответа из Англии и Америки. Но прошел год, и ситуация обострилась.

После начала преследования со стороны англо-саксонских финансовых ведомств капиталы, спрятавшиеся в европейских и прочих офшорах, впервые после "кипрского кризиса" оказались под угрозой. На этот раз вариант возвращения средств в нашу страну уже не выглядел столь рисковым, напротив, гораздо опаснее стало продолжать хранить капиталы в досягаемости Британии и США.

Окончательному решению о репатриации средств поспособствовало то, что санкции, введенные против российского рубля ранее, привели к масштабной девальвации. И теперь любой условный "олигарх", переводящий доллары в рублевую массу и обязавшийся (по условиям Путина) инвестировать определенные суммы на территории нашей страны, одной только этой операцией удваивал свои капиталы. Были и иные причины, но так или иначе процесс пошел.

Непредсказуемость Белого дома и Конгресса пересилила все условности и вынудила тех, кого Путин предупреждал еще в 2000-х годах о том, что "замучаются пыль глотать", спешно переводить средства в государственные банки России. Иронично, но спустя два десятилетия, украденные по указке Запада из России средства, ищут защиты именно в нашей стране, причем благодаря все тому же западному вмешательству.

Взрывной рост перевода активов начался с угроз США в адрес Дерипаски и Вексельберга, сделавших последних на несколько миллиардов беднее всего за нескольких часов. Учитывая озвученные планы Британии по ограблению и своего "пула" российских "олигархов", а также истории с 250 миллиардами средств выведенными из стран СНГ через прокси-банки Прибалтики не удивительно, что тенденция возвращения капиталов в Россию нарастает.

Только на счетах Сбербанка рост объемов корпоративных вкладов с января по август этого года вырос разом на 17% и составил рекордные 98 миллиардов долларов. И это при том, что в прошлом году, весь отток капитала оценивался ЦБ в 31,3 млрд. долларов. Об общем же объеме возврата средств, Центральный Банк благоразумно умалчивает, хотя очевидно, что он бурно и стремительно растет.

Кроме того, шаги США помогают и второму аспекту российских интересов – уходу от долларовой зависимости. С тех пор, как в 2018 году Штаты пошли на обострение ситуации, бизнесмены России предприняли все шаги, дабы свести к минимуму использование американской валюты. Наиболее яркий пример для этого – "Норильский никель". Три собственника этой корпорации: Дерипаска, Потанин и Абрамович – вынуждены были перевести практически все свои депозиты в рубли. То же касается и российского бизнеса в целом, настаивающего на расчетах в альтернативных валютах со всеми своими иностранным контрагентами.

На данном фоне не удивительным выглядит набор пестрящих заголовков международной прессы, в которым западные СМИ транслируют одну и ту же мысль – "все-таки Трамп агент Кремля". Ведь глава Белого дома действительно помог российскому президенту сделать то, что не удавалось осуществить российским финансовым властям почти два десятилетия.

Источник - iarex.ru
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