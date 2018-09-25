Мы не пытались "отмазать" алко-дебоширку Каденову, - Аппарат президента Жээнбекова опровергает посла в Корее

08:28 25.09.2018

Аппарат президента опроверг заявление Султанова



Аппарат президента никому не давал распоряжения относительно неразглашения скандала с участием заместителя министра труда и социального развития Зууракан Каденовой. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.



По ее словам, 22 сентября никто из аппарата президента не выходил на связь с посольством Кыргызстана в Сеуле. Глава государства поручил министерству иностранных дел организовать расследование произошедшего инцидента с принятием соответствующих мер премьер-министром в случае подтверждения информации.



Сегодня, 24 сентября, посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан организовал в Бишкеке пресс-конференцию, на которой заявил, что из аппарата президента поступало указание не разглашать информацию относительно Каденовой.



Напомним, сообщалось, что Каденова взошла на борт самолета в аэропорту Сеула в состоянии алкогольного опьянения и устроила скандал. После этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил ее от занимаемой должности. Сама Каденова объяснила свое неадекватное поведение побочным эффектом от приема лекарственных средств.



Источник: maralfm.kg

Автор: Талгат Мураталиев

Марал радиосу

25 сентября 2018