Депутатка КырПарламента Молдобекова отрицает, что занимается продажей детей и человеческих органов

08:31 25.09.2018

Депутат Гулькан Молдобекова заявила, что идет очернение ее имени. "При подтверждении информации о моей замешанности в продаже детей готова ответить головой", - сказала она



Автор: Бектур Токтоноев

SUPER.KG

25 сентября 2018



"Идет очернение моего имени вследствие того, что я рассказала про случай смерти ребенка из-за халатности врачей", - заявила на парламентском заседании депутат Гулькан Молдобекова.



По словам народной избранницы, в интернете ее обвиняют в продаже детей.



"Во второй половине дня пятницы распространили информацию, вмешав мое имя в продажу детей, торговлю человеческими органами. Я официально обращусь в правоохранительные органы по этой клеветнической информации. Попрошу вас принять меры по распространенной ложной информации, меня очерняют. Написали, что я стою во главе продажи детей. Уточните, откуда взялась эта информация и принесете информацию на следующее заседание комитета. Если информация подтвердится, готова ответить головой", - сказала Гулькан Молдобекова.