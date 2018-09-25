Министерство трех клоунесс. Глава КирМинсобеса раскатала бюджет на загран-командировки себе и своей семье

08:33 25.09.2018

"Вместе с мужем на деньги министерства ездила за границу ". Депутат заявила, что министр соцразвития за счет бюджета посетила с семьей ряд стран



Автор: Бектур Токтоноев

SUPER.KG

25 сентября 2018



"Ездила министр труда и социального развития в 2017 году вместе с мужем в Саудовскую Аравию?" - поинтересовалась у правоохранительных органов депутат Аида Касымалиева.



Заместитель генерального прокурора ответил, что уточнит информацию.



"Несмотря на то, что премьер-министр не дал разрешения, вышла в отпуск и уехала со своей семьей в ряд стран. Посетила США, Санкт-Петербург. В 2018 году вместе с мужем съездила в Лондон. Совершила поездку в Италию. Но это ушли деньги министерства. Главным образом на обучение за границей ездят министр и ее заместители. Приглашения приходят специалистам, но они оформляют на себя. В большинстве случаев используется дипломатический паспорт. Это очень позорное дело", - сказала Касымалиева.



Министром труда и социального развития с 2016 года работает Таалайгуль Исакунова. Она пока не дала комментариев по данному поводу.



Данный вопрос был обсужден на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Сейчас [публикация от 24 сентября] комитет заслушивает информацию по образованию, здравоохранению, социальной защите, молодежной политике и защите прав детей в области спорта.