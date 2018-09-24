МИД Киргизии представил на увольнение посла Султана, разоблачившего пьяные художества не-родственницы президента

08:42 25.09.2018

МИД КР грозит увольнением послу в Южной Корее за его выступление в СМИ

Ведомство осуждает действия диппредставителя и заявляет о возможных нарушениях с его стороны.



Министерство иностранных дел КР прокомментировало пресс-конференцию посла в Южной Корее Кылычбека Султана.



Не была пьяной - экс-замминистра Зууракан Каденова об инциденте в Сеуле

Ранее Султан заявил, что вышестоящие чиновники запрещали ему говорить об инциденте с госслужащей из Кыргызстана в аэропорту Сеула. Напомним, посол сообщил СМИ, что экс-заместитель министра труда Зууракан Каденова была пьяна и рейс Сеул - Алматы задержали из-за нее. Также он рассказал об автомобиле Mercedes, который был оформлен на посольство, но не находился на балансе дипломатического представительства.

МИД отметил, что следует обратить внимание на очередное нарушение Султаном положений законодательства, регулирующего деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики. Министерство также располагает сведениями, которые указывают на другие нарушения посла и в случае подтверждения будут переданы в соответствующие органы.



"Не исключаем, что именно указанные нарушения подвигли Султана на подобное поведение", - заявили в МИД.



Внешнеполитическое ведомство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании Кылычбека Султана на занимаемой должности.