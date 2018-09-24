 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Лимита нет и не будет. Энергохолдинг "Барки Точик" объяснил причину отключения света
08:48 25.09.2018

Отключение электричества в Таджикистане – явление временное, и связано с проведением профилактических и ремонтных работ для подготовки к зимнему периоду, сообщил Радио Озоди пресс-секретарь энергохолдинга "Барки Точик" Нозирджон Едгори.

"ВООБЩЕ НЕ ИДЕТ РЕЧИ НИ О КАКОМ ЛИМИТЕ"

Соцсети полны сообщений об отключении электричества в различных районах Таджикистана. По словам пользователей, в сельской местности электричество подается с 5 до 10 часов утра, и вечером - с 16 до 23 часов. "Неужели власти решили вводить лимит на энергопотребление?", - спрашивают жители.

"Вообще не идет речи ни о каком лимите. Сейчас специалисты "Барки точик" занимаются ремонтом ЛЭП и подстанций, а также другого оборудования по всей республике. Это обычная практика: такая профилактика проводится каждый год накануне зимы. Компания должна обеспечить надежную и бесперебойную работу сетей передачи энергии",- сказал официальный представитель энергохолдинга. По словам Едгори, временное отключение света продолжится до 1 и 2 октября.

А БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ...

Тем временем Гуломиддин Сайфиддинов, таджикский эксперт и бывший сотрудник энергохолдинга "Барки Точик" говорит, что малое количество осадков в этом году привело к снижению приточности воды рек и в результате было выработано меньше электроэнергии, чем в прошлом году. "В августе среднемесячный приток реки Вахш составил 1382 кубометров в секунду – это на 6,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года года", сказал наш собеседник.

В Таджикистане в предыдущем осенне-зимнем периоде не был введен лимит на подачу электроэнергии впервые за последние 20 с лишним лет. Энергохолдинг "Барки точик" тогда сообщил, что за это время в республике были построены новые малые ГЭС и ТЭЦ, что позволяет перезимовать без лимита на электричество.

О том, что республика в ближайшее время планирует полностью отказаться от введения ограничений на подачу электричества, ранее заявил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Выступая на встрече с предпринимателями, он отметил, что в 2016 году в эти дни население уже получало электричество только 10 часов в сутки. "Но, как видите, сегодня уже 14 октября, а лимит не введен", - подчеркнул президент Таджикистана.

"ВСЯ НАДЕЖДА НА РОГУНСКУЮ ГЭС!"

Напомним, что ограничения на подачу электроэнергии в Таджикистане вводились в течение около 20 лет и длились с октября до середины апреля.

Таджикистан обладает самыми огромными в регионе гидроэнергетическими ресурсами, которые оцениваются в 527 млрд киловатт-часов в год.

16 ноября Таджикистан должен запустить первую турбину на Рогунской ГЭС. В январе Пиетро Салини, глава итальянской компании Salini Impregilo, в беседе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, назвал именно эту дату. Правительство Таджикистана летом прошлого года подписало с этой итальянской компанией соглашение о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составит $3,9 млрд. Только на строительство плотины водохранилища потребуется $1 млрд. 950 млн.

Строительство гидроэлектростанции в 90 км восточнее Душанбе с мощностью 3600 мегаватт было начато в конце 70-х годов во времена Советского Союза, но после распада этой страны, строительные работы были приостановлены.

Рогунская ГЭС считается девятой гидроэлектростанцией каскада реки Вахш, она расположена в 110 км от города Душанбе.

Гидроэлектростанция состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мВт. Плотина Рогунской ГЭС высотой 335 метров станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире.

Источник - rus.ozodi.org
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