 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский бизнесмен Ли публично (ютубом) обвинил казахского генерала МВД Аубакирова в рейдерстве
08:53 25.09.2018

Американец заявил о рейдерстве генерала МВД Казахстана. В министерстве ответили на обвинения

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали обвинения гражданина США в адрес начальника ДВД Павлодарской области Амантая Аубакирова в рейдерстве, передает Tengrinews.kz.

23 сентября в YouTube опубликовали ролик под названием "Генерал МВД РК ограбил американца". В записи говорится, что начальник ДВД Павлодарской области генерал-майор Амантай Аубакиров "произвел рейдерский захват компании и ресторана, принадлежащих гражданину США". "Я - гражданин США Александр Ли. В 2014 году приехал в Казахстан, чтобы открыть бизнес, вложить инвестиции и дать рабочие места местным жителям. Я открыл первый испанский ресторан в Алматы и компанию по импорту и оптовой торговле алкоголем. В 2017 году действующий начальник ДВД Павлодарской области, бывший заместитель министра МВД Казахстана Амантай Аубакиров забрал мой бизнес путем рейдерского захвата. Его дочь и зять присвоили материальные ценности моей компании, а его супруга взяла под контроль компанию по импорту и оптовой торговле алкоголем. Убытки от их неправомерных действий составили более 69 миллионов тенге", - заявил Александр Ли. В понедельник, 24 сентября, официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев прокомментировал Tengrinews.kz видеообращение гражданина США. "Департаментом собственной безопасности МВД по заявлению гражданина США Ли А.В. о неправомерных действиях начальника ДВД Павлодарской области Аубакирова А.А. проведена проверка, в ходе которой указанные в обращении доводы о рейдерском захвате семьей Аубакировых совместного бизнеса в Алматы своего подтверждения не нашли. В 2012 году трое граждан, в том числе Ли и супруга Аубакирова А.А. - Аубакирова С.С. создали совместное ТОО. Спустя некоторое время Ли без уведомления соучредителей переписал 50 процентов доли ТОО путем договора дарения на третье лицо. После между соучредителями возник судебный спор, разбирательство по которому продолжается по настоящее время. 1 декабря 2017 года соучредители известили Ли об окончании срока аренды принадлежащего им помещения ТОО и о прекращении с ним дальнейшего сотрудничества. В свою очередь на это Ли обратился с заявлением в полицию о рейдерском захвате имущества ТОО, досудебное расследование по которому в настоящее время прервано до вынесения решения суда по гражданским искам. Одновременно Аубакирова С. обратилась заявлением в прокуратуру по факту мошеннических действий со стороны Ли, связанных с невыполнением взятых на себя обязательств, сроки досудебного расследования по которому также прерваны до разрешения гражданского спора. Оба указанных уголовных дела в порядке надзора также по жалобам Ли неоднократно изучались прокуратурой, и нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны следственных органов, выявлено не было", - говорится в ответе официального представителя МВД. Амантай Аубакиров родился 27 февраля 1963 года в Алматы. Заслуженный работник МВД Казахстана. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. В разные годы возглавлял Бостандыкское, Медеуское РУВД Алматы, был заместителем начальника Управления криминальной полиции ГУВД Алматы, начальником Управления криминальной полиции ДВД Алматы, затем стал первым заместителем начальника ДВД Алматы. С 2009 по 2011 год занимал пост заместителя министра внутренних дел Казахстана. С июля 2011 года по декабрь 2017 года был начальником ДВД Астаны. Затем назначен начальником ДВД Павлодарской области. Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом Данқ ІІ степени (в 2013 году), "Айбын" II степени (2008) и медалью "Ерлігі үшін" (2005), а также медалями Республики Казахстан и СССР.

Источник - Tengrinews.kz
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