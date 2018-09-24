Террористы планируют создать халифат в ЦентрАзии, - глава Антитеррористического центра СНГ Новиков

09:40 25.09.2018

Террористы планируют создать халифат в Центральной Азии

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) планирует развернуть опорные центры халифата в Центральной Азии и активизировать свои "спящие ячейки" в регионе, рассказал глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран Содружества в рамках учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018".



"Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы", – добавил Новиков.



Об усилении террористической угрозы в Центральной Азии и странах СНГ заявил и вице-премьер Киргизии Жениш Разаков. Эти вызовы он расценил как долговременные. По его словам, террористы с севера Афганистана пытаются проникнуть в регион для дестабилизации обстановки.



Еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что ИГ, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.