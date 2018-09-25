На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках, - "ВБ"

09:45 25.09.2018

На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках



Пресс-представитель СПДК Кундуз Жолдубаева распространила обращение председателя СДПК Алмазбека Атамбаева, приуроченное к 25-летию со дня проведения 1 съезда Социал-демократической партии Кыргызстана.



Алмазбек Шаршенович в своей привычной манере объединил и поздравления, и свое недовольство некоторыми деятелями, в т.ч. своими сопартийцами. Публикуем текст обращения с сохранением орфографии, стилистики и пунктуации:



"Уважаемые соотечественники! Дорогие сопартийцы!



Сегодня, Социал-демократической партии Кыргызстана исполняется 25 лет. Ровно 25 лет назад, 25 сентября 1993 года в Бишкеке состоялся 1-й съезд нашей партии. От всего сердца поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю крепкого здоровья, успехов в работе и семейного счастья!



Судьба СДПК неразрывно связана с историей Кыргызской Республики. Мы защищали интересы народа, работали на благо людей, выступали за свободу и справедливость. И за это наших партийцев, в годы правления семейно-клановых режимов, подвергали жестокому преследованию, увольняли с работы, избивали и даже убивали. Но нас нельзя сломать или запугать. Это доказали и две народные революции 2005 и 2010 годов.



В течение последних восьми лет СДПК играла ведущую роль в нашем обществе. Нам всем есть чем гордиться! Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной. Обеспечена энергетическая безопасность. Сегодня мы очень близки к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. У Кыргызстана появилась боеспособная и обеспеченная самым необходимым армия. Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. И уже никто не может называть Кыргызстан несостоявшимся государством.



В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам. Близость к власти делает любую партию заманчивой для "прилипал" и нечистоплотных карьеристов. Это коснулось и СДПК. Нам не удалось вовремя избавляться от таких кадров.



История неоднократно ставила СДПК перед нелегким выбором. И мы находили верные решения. Однако, нынешний этап очищения и обновления, пожалуй, наиболее тяжелый, болезненный.



Сегодня именно те, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, именно те, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают все, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать СДПК.



Поэтому мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от "прилипал" и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил.



СДПК опирается на самые сильные и самые востребованные сегодня в мире идеи и принципы социал-демократии. У СДПК громадный опыт политической деятельности. Мы открыты для всех, в том числе для молодежи, которая все более активно проявляет интерес к работе в нашей партии. И будущее нашей партии именно в новых силах, в молодежи. А сила нашей партии всегда была и остается в доверии людей, в поисках правды!



Нашей партии 25 лет! Славная история СДПК продолжается!



Впереди у нас много работы на благо народа Кыргызстана!



Впереди у нас много новых побед на пути построения свободного, независимого и сильного Кыргызстана!



Председатель СДПК



Алмазбек Атамбаев".



Напомним, накануне в Кочкорском районе Нарынской области прошла партийная конференция под лозунгом "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.



А представители партии "Ата-Мекен" заявили, что зарубежными журналистами проводится расследование преступлений, совершенных Алмазбеком Атамбаевым. И его результаты скоро будут опубликованы в зарубежной прессе.



25 сентября 2018