Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов

10:28 25.09.2018

Стали известны подробности гибели профессора КазНАУ



17 августа стало известно о пропаже одного из профессоров Казахского национального аграрного университета. На протяжении всего месяца проводились оперативно-розыскные работы. Через месяц поиски дали результаты. Пропавший преподаватель Агыбай Смагулов найден мертвым, передает КТК.



Стали известны подробности гибели профессора КазНАУ

Скриншот видео КТК



По информации следствия, 69-летнего преподавателя одного из алматинских ВУЗов задушили.



Это удалось выяснить в ходе сбора информации о пропавшем у тех, кто мог его видеть последним.



Из слов родных стало известно, что в день исчезновения Агыбай Смагулов отправился в пригородный поселок, где у него было крестьянское хозяйство.



После этого его никто не видел.



Спустя месяц поисков полиции все-таки удалось выйти на след подозреваемого.



В момент опроса о пропавшем один из местных жителей, давая показания, постоянно путался в фактах, что показалось сотрудникам правоохранительных органов подозрительным.



Однако после тщательного допроса, мужчина сознался в содеянном.



Сейчас он находится под стражей, а причины конфликта выясняются.



Ранее в ДВД подтвердили факт убийства 69-летнего профессора КазНАУ.



Напомним, год назад Агыбая Смагулова избили и ограбили. Ему сломали 9 ребер и украли 23 млн тенге.