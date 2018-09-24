 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.09.2018
14:12  Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара
14:09  Как русские Мамаю наваляли. Непреходящее значение Куликовской битвы
14:07  The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?
14:05  Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?
14:04  Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:02  Современная газовая отрасль Китая, - Б.Марцинкевич
13:56  А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов
10:28  Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
09:45  На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках, - "ВБ"
09:40  Террористы планируют создать халифат в ЦентрАзии, - глава Антитеррористического центра СНГ Новиков
09:26  В Бишкеке схвачен разыскиваемый Интерполом казахстанский бандит "Макс" (Ниязов)
08:53  Американский бизнесмен Ли публично (ютубом) обвинил казахского генерала МВД Аубакирова в рейдерстве
08:48  Лимита нет и не будет. Энергохолдинг "Барки Точик" объяснил причину отключения света
08:45  Бандеровский террорист-минер Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Как "борец за демократию"
08:42  МИД Киргизии представил на увольнение посла Султана, разоблачившего пьяные художества не-родственницы президента
08:33  Министерство трех клоунесс. Глава КирМинсобеса раскатала бюджет на загран-командировки себе и своей семье
08:31  Депутатка КырПарламента Молдобекова отрицает, что занимается продажей детей и человеческих органов
08:28  Мы не пытались "отмазать" алко-дебоширку Каденову, - Аппарат президента Жээнбекова опровергает посла в Корее
08:24  И все-таки Трамп - агент "Кремля", - Р.Хубиев
08:20  Красный дракон показал зубы, или США в ловушке Фукуямы, - А.Запольскис
08:16  Ложь, свистеж и теория Ламброзо. Новый поворот в деле Скрипалей, - Э.Лимонов
08:11  Тайная торговля нефтью. Иран вновь пустил в ход танкеры-призраки, - "Къ"
08:08  Россия и Индия готовят на октябрь 6-миллиардный контракт на поставку С-400
08:06  Закрытие неба над Сирией чревато большой войной, - А.Шарковский
08:03  Турция рискует втянуться в конфликт с СаудАравией. На Северо-Восточную Сирию претендуют как Анкара, так и Эр-Рияд
08:02  Россия и Иран на грани экономической конфронтации, - И.Субботин
08:00  Китай купил государство в Африке (будущее Киргизии), - Е.Крутиков
00:44  Туркменистан: льготы пропали, появился дефицит, - Г.Яйлымов
00:42  На что рассчитывает Трамп угрожая Китаю? И что получит в ответ, - В.Павленко
00:07  Трамп пытался соблазнить Путина "мисками" пониженной социальной ответственности, - Independent
00:02  Кыргызское образование: бюджет и религия, - Н.Тлегенов
Понедельник, 24.09.2018
19:55  Военные союзники Россия и Иран быстро становятся противниками в экономике, - Wall Street Journal
19:53  Почему Россия обхаживает белых фермеров из Южной Африки, - Washington Post
19:32  Разорванный Укр-рос договор: разбор ситуации, - О.Миклашевский
19:27  Афганистан: борьба с солдатами-"призраками", - О.Рахими
19:16  Готовы ли чиновники Кыргызстана ходить пешком? - 24.kg
19:09  Баррель может подорожать до 100 долларов. Россия и Саудиты не смогут компенсировать антииранские санкции, - М.Сергеев
16:48  Киргизский посол в Корее всех сдал. Дебош Каденовой пытался замять Аппарат президента...
16:42  Аркадаг сочинил очередную книгу. Теперь про "цели устойчивого развития"
15:49  Главарь Конституционного суда Молдовы Поалелунжь отстранил от власти президента Додона
15:34  За убийство узбекской киноактрисы Нилуфар Султановой сел ее бой-френд
13:47  Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись, - Виктор Баранец
13:44  Киргизские пленницы: в Средней Азии невест крадут как скот, - И.Кармазин
13:43  Всемирная торговая дезорганизация: США наступают на Китай
13:32  Хроники коррупции: как Мирзиеев борется со взяточничеством, - Е.Игумнова
13:29  КырДепутат Икрамов и его колесоо. Народные избранники вконец обнаглели от безнаказанности
13:26  "Ну вымрет 30 миллионов". Встречаем новый мировой кризис, - В.Катасонов
13:24  Интеграционные процессы в СНГ и ЕАЭС невозможны без русских диаспор, - А.Халдей
13:23  Параллели: как Пекин использует британскую модель колонизации мира
13:21  Иранская рулетка Трампа, - С.Тарасов
13:19  Под старину. Казахстан восстановит древнюю архитектуру Туркестана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
10:28 25.09.2018

Стали известны подробности гибели профессора КазНАУ

17 августа стало известно о пропаже одного из профессоров Казахского национального аграрного университета. На протяжении всего месяца проводились оперативно-розыскные работы. Через месяц поиски дали результаты. Пропавший преподаватель Агыбай Смагулов найден мертвым, передает КТК.

Стали известны подробности гибели профессора КазНАУ
Скриншот видео КТК

По информации следствия, 69-летнего преподавателя одного из алматинских ВУЗов задушили.

Это удалось выяснить в ходе сбора информации о пропавшем у тех, кто мог его видеть последним.

Из слов родных стало известно, что в день исчезновения Агыбай Смагулов отправился в пригородный поселок, где у него было крестьянское хозяйство.

После этого его никто не видел.

Спустя месяц поисков полиции все-таки удалось выйти на след подозреваемого.

В момент опроса о пропавшем один из местных жителей, давая показания, постоянно путался в фактах, что показалось сотрудникам правоохранительных органов подозрительным.

Однако после тщательного допроса, мужчина сознался в содеянном.

Сейчас он находится под стражей, а причины конфликта выясняются.

Ранее в ДВД подтвердили факт убийства 69-летнего профессора КазНАУ.

Напомним, год назад Агыбая Смагулова избили и ограбили. Ему сломали 9 ребер и украли 23 млн тенге.

Источник - ktk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537860480
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года №745
- Очередное заседание Сената состоится 27 сентября
- Кадровые перестановки
- "О развитии туристской отрасли Республики Казахстан" (правительственный час в Мажилисе)
- В Казахстане продолжается ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам
- Трансмашхолдинг приобрел более 99% казахстанской вагоносброчной компании "Тулпар-Тальго"
- Председательство в СВМДА перешло к Таджикистану
- Додона временно отстранили от должности президента Молдавии
- Сбились с курса
- Мангистауский областной суд рассмотрел уголовное дело
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  