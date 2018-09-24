Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?

14:05 25.09.2018

Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?



Исламабад должен доверить будущее проекта по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) в руки своей молодежи, чтобы достигнуть максимальной выгоды



До получения своей независимости в 1947 году Пакистан был британской колонией. После обретения независимости Пакистан стал членом Содружества Наций. Несомненно, долгие годы колониальной зависимости оставили свой отпечаток на пакистанском обществе. Это влияние очень ярко проявило себя в образовании, этических нормах и других сферах жизни, пишет Замир Аван в статье для издания Asia Times.



Лучшие умы Пакистана и элита страны получали высшее образование в Великобритании и других европейских странах. Крупнейшим источником денежных переводов тогда выступали пакистанские диаспоры, расположенные в Великобритании и других европейских странах. Затем настали 1980-е годы. На фоне войны в Афганистане США начали оказывать финансовую поддержку Пакистану. Соединенные Штаты занимали лидирующие позиции с точки зрения технологического уровня и стандартов жизни. В Пакистан хлынули миллиарды долларов в рамках помощи и прямых иностранных инвестиций. Молодежь начала стремиться получить образование в США, поскольку оно гарантировало престижную должность и хороший заработок. Американские компании и неправительственные организации предпочитали работать с вчерашними выпускниками американских университетов. Такое положение дел существовало до недавнего времени.



Когда речь заходит о пакистанской элите и лицах, принимающих политические решения, то нужно иметь в виду, что люди в возрасте 50 лет и старше больше ориентируются на Великобританию, а элита среднего возраста - на США. Между тем современная молодежь Пакистана с подозрением относится как к Великобритании, так и к США, поскольку Пакистан неоднократно сталкивался с международным вмешательством во внутренние дела. Иностранные кураторы не раз диктовали пакистанским правителям, что нужно делать.



В этом контексте стоит рассмотреть проект по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), который действительно может открыть новые возможности для Пакистана. Китай направил в Пакистан инвестиции в размере $62 млрд. Большинство мегапроектов в энергетическом и инфраструктурном секторах экономики реализуются китайскими компаниями.



Огромное количество китайских туристов ежегодно посещает Пакистан. Согласно одному из последних сообщений, в ближайшей перспективе возможно увеличение ежегодного потока туристов из КНР до 500 тыс. человек. Большинство роскошных отелей Пакистана уже заполнены гостями из Китая. Крупные торговые центры и фирменные магазины ориентируются на китайских клиентов, появляются специализированные китайские рестораны, магазины используют вывески на китайском языке. В ближайшем будущем влияние КНР в Пакистане станет еще более заметным.



В настоящее время люди, сидящие в правительстве или занимающие другие руководящие должности, имеют прозападную ориентацию. Они не понимают Китай. Так называемые эксперты по КНР являются выпускниками западных университетов, следовательно, они смотрят на Китай через западную оптику. Это просто катастрофа.



У Запада есть своя точка зрения в отношении Китая, которая не всегда опирается на факты. Сегодня Китай стал второй по величине экономикой в мире. Если ориентироваться на книги и статьи авторов, ориентированных на Запад, можно вообще не понять Китай. Редкие туристические поездки в КНР и беседы с жителями страны на английском языке не могут дать представления о глубине китайской культуры или политики. Китай - это уникальная страна, которая сильно отличается от Запада, ее нельзя понять, опираясь на западные ценности или философию.



Китай прошел путь своего развития всего за три десятилетия, в то время как Западу потребовалось столетие, чтобы достигнуть аналогичной стадии развития. Стремительное развитие КНР произошло не случайно, это результат точного расчета. Пакистану есть чему поучиться у КНР, однако для этого нужно изучить китайский язык, его культуру, традиции, историю, систему правления, политическую систему, экономику, проведенные реформы и много другое.



К сожалению, большинство лиц, принимающих политические решения в Пакистане, мало что знают о Китае, их подход основан на их предыдущем опыте взаимодействия с Западом и Ближним Востоком, поэтому они не могут достигнуть всех преимуществ, которые могли бы получить от проекта Китайско-пакистанского экономического коридора. К счастью, у Исламабада есть немало молодых граждан, кончивших китайские университеты. Первая группа студентов направилась в Китай для получения высшего образования в 1974 году, сегодня общая численность граждан Пакистана, получивших образование в КНР, достигла 20 тыс. человек. Они могли бы стать лучшими переговорщиками с КНР, отстаивающими интересы Пакистана в рамках CPEC. Участие представителей Пакистана, получивших образование в КНР, также будет оценено и китайской стороной.



Как ожидается, ежегодная численность пакистанских студентов, получающих высшее образование в КНР, достигнет 5 тыс. человек. Это очень важных человеческий ресурс, который правительственные органы могли бы задействовать в проектах, связанных с CPEC. Остается только надеется, что соответствующие органы обратят свое внимание на данный вопрос. Исламабад должен доверить будущее CPEC в руки своей молодежи, чтобы достигнуть максимальной выгоды.



Максим Исаев