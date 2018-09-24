The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?

14:07 25.09.2018

The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?



Сокращение производства нефти в Венесуэле, Мексике и Иране - это одно. Однако если Иран попытается подорвать уровень производства нефти в Саудовской Аравии, то это может привести к катастрофе



Почему-то никто не рассматривает субботнее нападение на военный парад в иранском городе Ахваз с точки зрения угрозы для экспорта иранской нефти. Ахваз - столица провинции Хузестан, в которой расположены основные нефтяные месторождения Ирана. Тегеран вполне может расценить нападение в Ахвазе, в результате которого погибли 29 человек, как попытку нападения на нефтяную инфраструктуру. Поэтому Тегеран может задуматься об организации нападений на нефтяную инфраструктуру других стран в качестве возмездия. Руководство Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) поклялось отомстить Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), а также Израилю и США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Эр-Рияд и Абу-Даби в финансировании "преступников" и пригрозил "суровым наказанием", пишет Саймон Хендерсон в статье для американского издания The Hill.



Саудовская Аравия, наряду с ОАЭ, является региональным соперником Ирана. Тегеран поддерживает своих доверенных лиц в Йемене, Ираке, Сирии и Бахрейне. Все три конкурирующие страны являются крупными производителями и экспортерами нефти. На их долю приходится большая часть нефтяного экспорта из Персидского залива, проходящего через Ормузский пролив.



В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман неоднозначно заявил о необходимости борьбы с Ираном в своем телевизионном интервью: "Мы будем работать таким образом, чтобы организовать битву внутри Ирана, а не в Саудовской Аравии". Раннее уже звучали предположения о том, что Саудовская Аравия может попытаться дестабилизировать Иран за счет поддержки внутреннего восстания.



В понедельник, 24 сентября, цена на нефть марки Brent подскочила более чем на 2%, превысив $80 и достигнув четырехлетнего максимума. Это может быть связано с нежеланием Саудовской Аравии убедить страны ОПЕК согласиться на увеличение уровня добычи нефти. В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они решили не повышать добычу нефти. Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 года. Сокращение производства в Венесуэле, Мексике и Иране - это одно. Однако если Иран попытается подорвать уровень производства нефти в Саудовской Аравии, то это может привести к катастрофе.



До сих пор сохраняется путаница в том, кто на самом деле несет ответственность за нападение в иранском городе Ахваз. Всего в нападении принимали участие четыре человека, двое из которых были убиты, а остальные, вероятно, были схвачены. Местные сепаратисты провинции Хузестан (в провинции преобладает арабское население) взяли на себя ответственность, а затем отказались от нее. Также появилось видео, в котором представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывают на свою причастность к нападению. На данном этапе, вероятно, не стоит относиться к прозвучавшим заявлениям об ответственности за нападение как к истинным или ложным. Учитывая комментарии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, эти заявления могут оказаться малозначительными.



Остается надеется, что произошедшее в Ахвазе несколько дней назад станет одной из ряда катастроф, информация о которой через несколько дней или недель изгладится из памяти читателя. Однако все же сохраняется опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. В среду, 26 сентября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Как сообщается, в своем выступлении он уделит внимание ситуации вокруг Ирана. В субботу, 22 сентября, представитель госдепартамента осудил нападение в Ахвазе, назвав его актом терроризма. Что именно заявит Трамп в отношении Ирана?



Максим Исаев